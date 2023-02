La inversión albiazul: US$ 9,5 millones en refuerzos y un plazo fijo llamado Valoyes

Ni Boca, ni River, ni Vasco da Gama, ni Arabia Saudita, Tampoco la MLS de Estados Unidos, la Bundesliga o el Elche de Christian Bragarnik. “Diego Valoyes se queda, las ofertas que han llegado no son lo que Talleres y el jugador esperan”, anunció Andrés Fassi, el presidente del club albiazul, una semana antes del inicio del Torneo de la Liga Profesional.

La noticia llevó alivio a los hinchas de la ‘T’, pero también aceleró algunas posibilidades de negocios que andaban dando vueltas por barrio Jardín. Las ventas de Rafael Pérez a San Lorenzo (US$ 700.000), de Enzo Díaz a River (US$ 1.600.000) y de Ángelo Martino a Newell´s (US$ 1.500.000) ‘salvaron las papas’.

Estos tres pases, sumados a la transferencia de Alejandro Maciel a Banfield (US$ 600.000) y los préstamos de un par de futbolistas, le permitieron a Talleres empardar los US$ 5.000.000 que ofrecía Vasco da Gama por el goleador colombiano y obtener algo de liquidez para financiar la llegada de refuerzos en el mercado de pases.

Por el momento, Fassi metió a Valoyes en un plazo fijo: si el atacante recupera el nivel de sus mejores tiempos en la categoría top de la AFA y gana minutos con el seleccionado de su país, más temprano que tarde podría cumplirle la promesa de procurarle un nuevo horizonte.

Más allá de la declamada “necesidad de vender”, el dirigente no quiere dar el brazo a torcer en su pretensión de embolsar US$ 8.000.000 por el 70% de los derechos económicos de la ficha del jugador mejor cotizado de su plantel, quien tiene vigente un vínculo contractual hasta el 30 de junio de 2024.

EL MÁS CARO. La ‘T’ invirtió US$ 2,5 millones para contratar al paraguayo Sosa. En 2022 había pagado US$ 2,3 millones por el 50% del pase de Girotti.. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Año nuevo, equipo nuevo

A fines del año pasado, Fassi prometió la llegada a Talleres de “seis o siete jugadores de trascendencia” para los tres compromisos de 2023: Torneo de la Liga Profesional, Copa de la Liga Profesional y Copa Argentina. La contratación del lateral Nicolás Pasquini (32), al filo del cierre del libro de pases, completó la decena de caras nuevas que exhibe el conjunto albiazul.

Pasquini, oriundo de Los Surgentes y con pasado en Atlanta y Lanús, se sumó a préstamo, en condición de jugador libre, por el presente certamen. Otro defensor, Franco Saavedra (19), llegó desde Tigre cedido sin cargo y con opción de compra. El caso del mediocampista Luis Alberto Sequeira (20) es similar: fue traspasado sin costo alguno por San Lorenzo, como parte del acuerdo por el colombiano ‘Rafa’ Pérez, y la entidad cordobesa tendrá la posibilidad de adquirir parte de su ficha en el epílogo de la temporada.

Por los otros siete refuerzos, Talleres debió pagar a otros clubes para poder sumarlos. Cinco fueron comprados: el delantero Ramón Sosa (22), los defensores Juan Portillo (22) y Vicente Fernández (23), el extremo David Zalazar (20) y el volante Valentín Depietri (22). El zaguero Juan Gabriel Rodríguez (28) y el atacante Nahuel Bustos (24) llegaron por un año.

El paraguayo Sosa, ex Gimnasia y Esgrima La Plata, es la mayor inversión en ‘recursos humanos’ en la gestión de Fassi: Talleres desembolsó US$ 2.500.000 por la mitad de su ficha y le hizo contrato hasta 2016.

NAHUEL BUSTOS. El delantero regreso a Talleres cedido por el City Group. Viene de jugar en el Girona de España y en el Sao Paulo de Brasil. /// FOTO: PRENSA TALLERES

Mercado verde

A cambio de US$ 1.000.000, el Albiazul también compró el 50% del pase de Zalazar, cuyos derechos económicos comparte con Argentinos Juniors, el club de origen. Por Depietri, la “T” pagó US$ 450.000 a Fortaleza de Brasil para adquirir el 25% de los derechos económicos y asegurarse la propiedad de los derechos federativos, Asimismo, le garantizó a la entidad brasileña el cobro de la quinta parte del producido de una eventual transacción posterior.

En el caso de Portillo, Unión de Santa Fe recibió US$ 1.500.000 por el total de la ficha y se aseguró una plusvalía del 10% sobre una futura venta del jugador. Por el trasandino Fernández, Palestino de Chile percibió US$ 1.250.000 y la “T” se quedó con la propiedad del pase. El préstamo de Rodríguez, desde Defensa y Justicia, se arregló a cambio de US$ 300.000.

La repatriación de Bustos, el primer gran anuncio de Talleres en materia de contrataciones en 2023, fue posible en virtud de una compleja ingeniería. Hasta donde se sabe, el club cordobés, que mantiene el 35% de los derechos económicos del pase, acordó con el City Group, propietario del restante 65% y de la ficha federativa, el pago de “una importante parte del sueldo” en el marco de un plan conjunto de ‘revalorización’ del jugador. La cesión fue acordada hasta el 31 de diciembre próximo, sin chance de continuidad.

La inversión que hizo la “T” para renovar su plantel -equivalente al presupuesto anual estimado por la dirigencia para 2023- se completó con la compra de los pases de los defensores Matías Catalán (US$ 1.800.000) y Gastón Benavídez (US$ 700.000), que aseguró la continuidad de ambos.

QUINTETO. Franco, Álvarez, Buffarini, Pizzini y Ortegoza, cinco de los 21 refuerzos que contrató Talleres en la temporada 2022. /// FOTO: PRENSA TALLERES.

Achicó el cupo

De los 21 futbolistas que Talleres contrató el año pasado para afrontar la Liga Profesional, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, sólo Benavídez y Francisco Pizzini fueron titulares en las fechas iniciales del actual torneo.

Otros seis alternaron -Julio Buffarini, Catalán, Rodrigo Garro, Ulises Ortegoza, Christian Oliva y Alan Franco- y el arquero Alan Aguerre fue suplente en los tres partidos. La lista de los que siguen en el club se completa con tres lesionados: Federico Girotti, Lucas Suárez y Favio Álvarez.

Otro tridente, el que integran Francisco Álvarez, Emerson Batalla y Kevin Pereira, fue cedido a préstamo luego de sumar pocos minutos en cancha. Y se registraron seis desvinculaciones: Ramiro González Hernández, Matías Esquivel, Leandro Espejo, Matías Godoy, Samiel Diarte y Tomás Cavanagh.

CAMBIO DE PLANES