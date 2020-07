La Justicia federal investigará el caso del docente que emitió opiniones antisemitas

La Justicia Federal comenzará a investigar este lunes el hecho ocurrido en la Universidad Siglo 21 durante la cátedra de Política Internacional en la que el docente Esteban Lizondo emitió opiniones antisemitas durante una clase online. El hecho será investigado por el Fiscal Federal N°2, Carlos Casas Nóblega, luego de la denuncia realizada por la Filial Córdoba de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia).

Desde la entidad entienden que lo ocurrido en la universidad viola la ley nacional N° 23.592 contra la discriminación y asesorados por letrados de Daia Nacional decidieron radicar la denuncia en los Tribunales Federales. En paralelo, las autoridades de la Universidad Siglo 21 ya tomaron cartas en el asunto y unos días después de conocido el caso informaron que el docente Lizondo fue desafectado de la institución.

Desde la casa de estudios señalaron a través de un comunicado que “el docente a cargo tuvo conductas que no representan los valores de la institución ni los de la comunidad educativa, evento en el cual se agravió de manera directa a la comunidad judía”. Además, remarcaron que la institución viene “trabajando desde hace 25 años en el fortalecimiento y la garantía de los DD.HH. y la buena convivencia entre los ciudadanos pero evidentemente no ha sido suficiente. Como institución educativa no nos quedaremos de brazos cruzados, redoblaremos el esfuerzo de sensibilización y formación”.

Protocolo. El caso tomó repercusión nacional al circular de manera viral por las redes sociales el contenido de una cátedra en torno al conflicto en Medio Oriente, el cual incluía una serie de comentarios antisemitas y discriminatorios. De inmediato, los principales directivos de la casa de estudios emitieron un comunicado indicando que iniciarían un sumario administrativo y pondrían en marcha los canales correspondientes para determinar qué fue lo que ocurrió en una de sus cátedras, algo que se terminó de definir a los pocos días de conocido el hecho. PERFIL CORDOBA consultó a autoridades de la Universidad Siglo 21 respecto al seguimiento de los contenidos que brinda la institución y desde el rectorado explicaron que “la modalidad de cursado en Siglo 21 se presenta en formato asincrónico, con contenidos grabados curados por los especialistas académicos y con currículas actualizadas y alineadas a los valores que representan a la Universidad”.

En cuanto a las clases en vivo expresaron que “se dispone de un reglamento donde los docentes se desenvuelven perfectamente conforme se cumplan sus condiciones y no admitiendo ningún tipo de discriminación en sus aulas, donde el único límite a la libertad de cátedra y de pensamiento son las actitudes y posturas antidemocráticas. Si se incumple este reglamento, como fue en este caso, existen las sanciones correspondientes”, completaron.

Palabra de Daia. Por su parte, Luis Klinger, presidente de la delegación local de Daia, se mostró satisfecho con la reunión que mantuvieron con las autoridades de la Universidad. Klinger comentó a este medio que “hay un compromiso de la facultad para que Daia trabaje en conjunto y brinde algunas clases en pos de la diversidad y de la transmisión de valores. Las mismas incluirán el estudio de la Shoa y a la historia de la discriminación”. El directivo consideró que las palabras del docente incluyeron “conceptos medievales y estigmatizantes muy graves” por lo que decidieron apelar a la Justicia Federal.