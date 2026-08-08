La materia, la mensura y la atmósfera de lo invisible

En las salas del museo que él mismo impulsó junto a José Utrera, Raúl Díaz y Ernesto Berra —quienes hoy continúan al frente del proyecto—, se aloja la primera muestra póstuma dedicada a Pablo Canedo.

Bajo el título “La magia que ocupa el espacio entre las cosas”, la propuesta propone una relectura integral de su producción. Su figura, ampliamente reconocida por una capacidad resolutiva que transformó la gestión cultural en Córdoba, suele encasillarse en el rol del gestor institucional.

Sin embargo, esta retrospectiva desplaza el foco operativo hacia su verdadera trinchera: el taller, el tablero y la reflexión artística constante.

La diáspora armenia, el impresionismo y la paleontología en tres exposiciones inmersivas

El recorrido, articulado cronológicamente desde sus piezas iniciales hasta su producción más reciente, expone la coherencia temática y formal que atravesó su trayectoria.

En palabras de la curadora Florencia Ferreyra, la obra de Canedo no solo se destaca por un dibujo concienzudo y un manejo lumínico preciso, sino por una obsesión recurrente: capturar la densidad visual de lo que no se nombra.

Entre interiores deshabitados, laberintos y luz filtrada

Esa atmósfera —oscilante entre la inquietud metafísica, lo siniestro y lo francamente místico— estructura sus distintas etapas creativas. Los interiores deshabitados, las sillas vacías, los territorios infantiles poblados por juguetes animados, las urbes desoladas, los laberintos y los nudos brunianos dialogan con una luz filtrada que matiza sus paisajes finales.

En esa última etapa, el artista alcanzó una síntesis entre la estructura racional, la ironía existencial y la sensibilidad por el entorno natural y urbano.

Más que una mirada nostálgica, la exhibición plantea una revisión crítica sobre las herramientas narrativas de Canedo. Sus piezas no imponen certidumbres; por el contrario, ofrecen instrumentos de mensura para escudriñar el misterio, abriendo relatos inconclusos donde la razón y la fantasía conviven en un mismo plano.

La muestra, que reúne un riguroso cuerpo de pinturas, dibujos y esculturas, permanecerá abierta al público hasta el domingo 11 de octubre.



