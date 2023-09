La muerte llegó a YAPEYU

El barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, desde hace años es un barrio de gente humilde y trabajadora, que luchan contra el destino y se esfuerzan por progresar; deben lidiar diariamente contra la falta de servicios, las cloacas reventadas, los arrebatos, la falta de transporte, las calles destruías, la droga, la falta de oportunidades, el hacinamiento. Allí conviven los comedores populares, las iglesias de distintos credos, las organizaciones sociales y deportivas que buscan que los niños y las niñas no estén en “la calle”. En el YAPE existen además dos escuelas provinciales que se caen a pedazos, (La Escuela Amadeo Sabattini y la Ricardo Güiraldes) que no reciben un solo peso en el arreglo de sus fachadas ni de sus aulas, pero que se constituyen en la resistencia de quienes enseñan que hay una Córdoba mejor y quienes sueñan con que alguna vez la verán.

Tiros y muerte en el sindicato: Trabajo suspendió la asamblea del Soelsac y se postergan las elecciones en el gremio de limpieza

En ese barrio crecí de la mano de mi abuelo, que me llevaba a la casa de Don Chocho, tuve y tengo muchos amigos, que con voz ronca me dicen que “esta fiero el barrio” pero no por las plazas olvidadas, no por la costanera oscura, sino porque se vive con miedo, porque el humo de las pipas se mezcla con el humo de la basura que se quema cerca del aguaducho, porque por más que te conozcan te roban. El miedo de que les pase algo a los hijos, a los nietos… los viejos ya estamos jugados, se resignan.

El Club Güiraldes y el Club Yapeyú , tuvieron en varias ocasiones el protagonismo del Pichi en sus tablas…íbamos a la noche caminando a ver jugar a esos tipos altos que todo el mundo alentaba. Claramente eran otros tiempos. Parece que se olvidaron de volver. La crisis hace muchos años que eligió a esta barriada, como le gusta decir a algunos, para quedarse a vivir, y robar oportunidades, sueños e hijas…

En ese barrio que quiero muchísimo, el sábado 09 de septiembre, asesinaron a una de sus hijas de una manera tan cobarde como dramática. La mataron, dicen, por una interna entre dos gremios cuyos dirigentes -que han tratado tanto con la basura- creen que el resto somos bolsas de residuos. La mataron porque se sintieron con la impunidad de hacerlo. La mataron en un club que alguna vez brilló, en un barrio que riñe contra el olvido, que disputa su presente por el mango, que se rehúsa a desaparecer. La mataron y la muerte, que era lo único que le faltaba, llegó a Yapeyú.

El crimen de Gabriela Pérez, además de dejar al desnudo la mafia sindical en Córdoba, también expuso que existe el sicariato. Los sicarios son delincuentes que se alquilan ya sea para asesinar o amenazar a alguien, algunos sinónimos de sicarios son: asesino a sueldo, matón… para que se entienda.

La pelea que sostiene el SOELSAC el gremio de la limpieza y el SURRBaC el gremio de los recolectores, que pretende quedarse con la representación de unos 20.000 afiliados no es para representarlos y mejorar sus paupérrimas condiciones de trabajo, lo hacen únicamente por sus fuertes intereses económicos.

¿Y la política?

Sergio Fittipaldi del SOELSAC, es un puntero político de Alejandra Vigo que integró la lista de legisladores de Hacemos por Córdoba en las últimas elecciones, desde hace años desembarcó en Club Argentino Peñarol. Es actualmente Legislador electo del peronismo de Córdoba.

¿Y el SURRBaC?

El ex legislador Franco Saillén que alguna vez se identificó con el Kirchnerismo, trató de integrar la lista de legisladores actual, no lo dejaron, y armó una lista para competir en las elecciones de limpieza.

Me llama la atención este dato: si Fittipaldi responde a Vigo, ¿será que Saillen es el segundo en desconocer a Schiaretti? Que ingrata es la política para quienes dejan de tener el poder…

Presenté un pedido de informe ya que desde la municipalidad nadie sabe explicar por qué tercerizan el negocio de la limpieza, en manos de empresas que le hacen a sus trabajadores un contrato por 3 meses por un sueldo de $120.000 y que para renovar el vínculo precisan de la bendición del sindicato de limpieza.

NUNCA me han respondido un pedido de informe desde la municipalidad, aquellos que se llenan la boca hablando de institucionalidad y de democracia, espero que en este caso, sea de otra manera. El viejo barrio Yapeyú, la familia y la memoria de Gabriela se lo merecen.