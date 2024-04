La Municipalidad busca recuperar flota de Ersa, sumar 150 unidades e incorporar localidades vecinas

Desde que asumió Daniel Passerini al frente de la intendencia de la ciudad de Córdoba el pasado 9 de diciembre, una de las áreas más sensibles del municipio ha sido la de transporte. Los propios funcionarios reconocen que las críticas diarias más enfáticas que reciben por parte de los vecinos, están vinculadas a la Secretaría de Movilidad Urbana.

La intempestiva salida de Ersa generó un tembladeral en todo el sistema y las soluciones provisorias no alcanzan. Entre ellas, la que establece que Tamse adopte las líneas de la compañía correntina que transportaba alrededor del 30 por ciento del total de pasajeros de la ciudad. Diariamente se ven las postales de vecinos enojados esperando alguna unidad en las paradas de colectivos.

La salida de Ersa fue sólo uno de los desafíos afrontados por Movilidad Urbana. En estos meses hubo una drástica caída de subsidios por parte de Nación; acusaciones de acoso sexual contra el exsecretario Gabriel Bermúdez, y una denuncia por parte del juecismo respecto al desvío de fondos nacionales, la cual está siendo investigada por el fiscal Enrique Senestrari. Frente a este panorama, Passerini decidió darle un giro a ese convulsionado sector de su gestión e incorporó al actual secretario de Gobierno, Fiscalización y Control, Rodrigo Fernández, uno de los funcionarios de su mayor confianza. Desde ese lugar, Fernández busca reordenar el complejo esquema de transporte de la ciudad.

El funcionario dialogó con PERFIL CÓRDOBA, analizó el estado del sistema de transporte de la capital provincial y brindó detalles del plan que buscarán llevar adelante en los próximos meses. “La situación del transporte que nos toca enfrentar es grave. El contexto nacional fue lo primero que nos impactó. La decisión de eliminar los subsidios por parte del Gobierno nacional fue un duro golpe a las arcas municipales y a los usuarios”, comentó el funcionario. “Luego nos encontramos con la salida de Ersa, de una manera sorpresiva, que nos dejó en una situación muy difícil para prestar el servicio diariamente como lo necesitan los cordobeses. Encontramos vehículos que venían de largos meses sin inversión, sin reparaciones, por lo que no estaban en condiciones de salir a la calle. Tras la salida del exsecretario tuvimos un aumento del boleto, lo que generó un fuerte desafío a la hora de tomar el área de Movilidad Urbana”, agregó.

—La denuncia del senador Luis Juez respecto al desvío de fondos de subsidios entre Tamse y Ersa, ¿cambió la agenda que tenían en materia de transporte?

—No. Tampoco nos sorprendió la denuncia ya que nos tiene acostumbrados. Nosotros nos pusimos a disposición antes de que se hiciera la denuncia y pedimos la ampliación del rasgo de tiempo de investigación, que fuera desde el 2003 cuando Juez era intendente, el presidente era Néstor Kirchner y el secretario de Transporte nacional era Ricardo Jaime. Nos parece bien que se investigue có mo se repartieron los subsidios al transporte desde el momento que aparecieron, que fue en esa fecha. Lo que sí nos sorprendió es que, en lugar de ayudar a los cordobeses, ayudar al sistema de transporte solicitando al presidente Javier Milei que revea el esquema de subsidios, plantee estas denuncias.

—Hubo un pedido de renuncia a varios funcionarios del área de transporte. ¿Son pedidos vinculados a la serie de denuncias que cayeron sobre esta cartera?

—No tuvieron nada que ver. Cuando me toca sumarme al área es cuando necesito tomar el control de ésta, adoptar decisiones y empezar a modificar el rumbo. Cuando empiezo a pedir un rumbo distinto de algunas cosas, uno va midiendo quienes entienden el plan y quienes no. Entonces se provocó esta situación en la que dijimos: “Si hay alguien que no comparte la mirada, puede renunciar y seguir otros rumbos”. Estamos ante un nuevo liderazgo, con nuevos objetivos y otro rumbo. Ese rumbo lo vamos a llevar adelante con quienes consideremos necesarios para poder concretarlo.

—¿Hay un nuevo nombre para la Secretaría de Movilidad Urbana?

–Aún no y tampoco tiene plazo la llegada de esa persona. Hemos diagramado un plan para los próximos 60 y 90 días que queremos llevar a cabo con el equipo actual.

—¿Cuáles son los ejes de ese plan?

—El plan que tenemos es a corto y mediano plazo, no a largo plazo. Es un plan que yo conduzco y tiene a un equipo que en su 90 por ciento está conformado por gente que ya venía en la Secretaría de Movilidad Urbana. El de corto plazo es reparar los colectivos de Ersa para que puedan salir todos los días de la mejor manera a la calle. Necesitamos los coches de Ersa a disposición para mejorar frecuencias. Con Tamse y Coniferal no tenemos problemas, hoy el foco de los problemas lo tenemos con Ersa. Nos encontramos con unidades que estaban en muy malas condiciones y estamos invirtiendo para que estén de la mejor manera. Preferimos tener problemas en las frecuencias, que tener unidades circulando con graves problemas mecánicos. Ersa viene con seis meses de depreciación y llegaron los vehículos destruidos. En paralelo, en el plan de mediano plazo, vamos a invertir de 3 a 4 meses para comprar, junto a Coniferal, 150 vehículos. A partir de la semana que viene comenzarán a llegar unidades, serán 10 y –progresivamente– llegaremos al número estipulado. Creemos que en 90 días van a estar todos disponibles, con 150 coches nuevos y de Ersa más de 300 en condiciones de circular.

—¿Van a cambiar los recorridos con esta incorporación?

—Tenemos una idea de transporte metropolitano que integre a las localidades del Gran Córdoba. Hay 16 municipios que integran el Ente Metropolitano y la idea es que el transporte urbano tenga una llegada a otras localidades. Nos planteamos un transporte urbano con una perspectiva metropolitana.

—La mancha urbana de Córdoba es de por sí muy extensa. ¿No le preocupa pensar en seguir ampliando esa mancha a la hora de los recorridos del transporte urbano?

—Tenemos experiencias positivas. Saldán hace 30 años que tiene una línea que es la 18 que llega al centro de la localidad. Esa línea le facilita la vida a la gente. Esa misma experiencia nos demuestra que se puede realizar. Hay miles de personas que vienen de la región metropolitana al centro de la ciudad y queremos brindarle una solución. Para las empresas no es un gran esfuerzo, hay líneas que sólo tienen que extenderse un kilómetro para ingresar a otras localidades, eso mismo pasa con varias y esperamos poder implementar esto pronto.