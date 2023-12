La paridad entró en escena en medio de un debate muy caliente por el Tribunal de Cuentas

La sesión de este miércoles de la Unicamertal –la primera con la nueva composición en paridad– estuvo marcada por un debate muy caliente en torno al rol de control del Tribunal de Cuentas. Hubo cruces picantes y la ajustada votación se cerró a los gritos. Juntos por el Cambio amagó con retirarse del recinto en señal de rechazo, pero su atomización fue más fuerte ante la falta de acuerdo en la jugada.

Las cinco bancadas que componen el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) impulsaron en la sesión de este miércoles una iniciativa del juecista Walter Nostrala para derogar la reforma a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. A este proyecto se sumó uno, en el mismo sentido, del vecinalista Rodrigo Agrelo.

El alineamiento cambiemista argumentó que la norma sancionada hace un par de semanas atrás con la vieja conformación legislativa, en donde el oficialismo ostentaba una mayoría absoluta, apunta a «vaciar de control» a la oposición que pasó a ser mayoría en el organismo a partir del 10 de diciembre.

Con los nuevos aires en la nueva Unicameral y, en el marco de la paridad manifiesta, el oficialismo decidió a último momento habilitar el debate sobre tablas del proyecto impulsado por JxC. Podría no haberlo hecho, pero el peronismo decidió dar la discusión de la reforma del Tribunal de Cuentas.

Esto abrió un extenso debate en donde hubo duros cruces de acusaciones de todo tipo. Los cambiemistas calificaron a la polémica ley como “un mamarracho” normativo y de ser “inconstitucional”. En su réplica, las espadas peronistas acusaron a JxC de poner “palos en la rueda” al gobierno de Martín Llaryora.

Debate caliente

Quien puso primera en el debate fue el juecista Walter Gispert. El opositor afirmó que la ley en cuestión es de “dudosa legalidad” y carece de “legitimidad” por el voto popular, al sostener que la ciudadanía le otorgó a JxC la mayoría en el Tribunal de Cuentas para ejercer el control de los gastos del gobierno.

El legislador Agrelo lanzó su dura crítica: “En nombre de la modernidad instalan la oscuridad”. Para el vecinalista, “la ley sancionada atrasa mucho” por “vaciar” de facultades de control previo a los tribunos.

En ese sentido, Dante Rossi señaló que la ley es “inconstitucional” porque “relaja” controles del Tribunal de Cuentas. A su turno, su correligionaria, Brenda Austin, advirtió que la supuesta “modernización” que argumenta el oficialismo llegó “cuando vieron que perdían la mayoría” en el órgano de control.

La parlamentaria radical defendió el “control previo” del Tribunal ya que evita posibles “hechos de corrupción”. En su alocución, Austin graficó que “pasajes y viáticos” representan 222 ítems en partidas presupuestarias por un valor de $1.800 millones que ya no tiene control previo. A esto sumó los gastos reservados que en el presupuesto 2024 “aumentaron en un 506 por ciento”.

“Gobernar es dejarse controlar y rendir cuentas”, disparó Alejandra Ferraro (UCR) al tiempo que expresó que “un gobierno que no se deja controlar es un gobierno oscuro… corrupto”. En esa línea, Miguel Nicolás fustigó: “Solamente el que quiere robar no se deja controlar”.

En medio de la paridad, Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) inclinó la balanza a favor del oficialismo, con un argumento válido. “No se puede reemplazar una ley con otra mala ley”. Así rechazo la derogación que impulsaba JxC. El libertario pidió que en el 2024 se debata a fondo “una nueva ley”.

Por su parte, Nostrala –autor de la iniciativa opositora– recalcó que la ley sancionada implica un “atropello” institucional y un “mamarracho” normativo. “La iniciativa que aprobaron (en alusión al oficialismo) es marketinera. Detrás de la modernización ocultaron la eliminación de los controles”, se quejó.

Voces oficialistas

La legisladora Nadia Fernández calificó a los proyectos de derogación como “panfletos” y acusó a la oposición de actuar de forma “maliciosa” y “marketinera”. En su réplica, la oficialista afirmó que “el Tribunal de Cuentas no es un cuarto poder”. En ese plano, sostuvo que JxC busca “poner palos en la rueda desde el Tribunal de Cuentas”.

Fernández resaltó que el accionar opositor implica “un altísimo nivel de irresponsabilidad” al “buscar derogar una ley para volver a una ley de 1987”. “No vamos a esquivar ningún control”, acentuó y remató: “Nada queda afuera del control posterior”.

En igual sintonía, Miguel Siciliano culpó a la oposición de poner “palos en la rueda” y de mentir. “Quieren instalar algo maliciosamente”, subrayó y cuestionó: “No quieren construir (…) quieren poner palos en la rueda”.

Por último, el jefe de la bancada oficialista retrucó: “Todo gasto del Estado está sujeto al control, desde un pasaje hasta una obra pública”. Al devolver el golpe, el peronista rechazó la práctica opositora de “manchar la honorabilidad” de los legisladores. “Si yo no pienso como vos, eso no me transforma en corrupto”, cerró.

Gritos en el cierre

No obstante, el acalorado debate no terminó allí. Al pasar a la votación, quedó en evidencia la paridad. El oficialismo contó con el acompañamiento de los aliados Federico Alesandri (Creo en Córdoba) y Karina Bruno (Bloque Cordobés), más el voto de Spaccesi, para rechazar las iniciativas de la oposición.

El ajustado resultado de 36 votos (oficialismo y aliados) contra 34 de la oposición (JxC, vecinalismo y la Izquierda) generó gritos y hasta confusión por cómo había salido la votación a mano alzada. No hubo sistema electrónico porque hay legisladores que todavía no registraron sus huellas. El cierre fue a pura tensión.

Bonus track

La paridad es tal que en la composición actual nadie puede ausentarse al momento de las votaciones. Con los 70 legisladores sentados hubo en cuatro o cinco oportunidades en que la vicegobernadora Myrian Prunotto debió desempatar con su voto. Por otro lado, la conformación de una comisión ad hoc para tratar con urgencia la nueva ley de seguridad abrió otra polémica. El oficialismo quiere aprobar esta ley en la próxima sesión.