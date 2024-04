La soberanía en la gestión Milei

La Historia es un recurso clave en los procesos de legitimación política. Cada gobierno se basa en una determinada interpretación del pasado para justificar su presente.

El presidente Milei rescata una época de la historia argentina: la llamada Generación del 80 que, desde su punto de vista, consolidó nuestra soberanía territorial y nos marcó el rumbo para cumplir tamaña tarea. En este sentido afirmó: “De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran General Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna que comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas Fuerzas Armadas respetadas como base de una Nación grande”.

En su discurso en el acto de conmemoración del 42° aniversario del Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas están condensadas gran parte de las ideas que sustentan este gobierno: defensa de la propiedad privada, eliminación progresiva del papel del Estado como garante de los derechos de las mayorías al tiempo que se acentúa su función de promotor de los grandes intereses económicos.

Estas ideas no son nuevas: la reconciliación con las Fuerzas Armadas fue reclamada, siempre latente, después del fin de la última dictadura cívico-militar y puesta en primer plano en los tiempos del indulto en el gobierno de Menem y desde la asunción del gobierno actual. Esta reconciliación con las Fuerzas Armadas va acompañada de una lectura histórica negacionista respecto a lo ocurrido durante el terrorismo de Estado ejercido durante la dictadura.

Los conceptos presentes en su discurso del 2 de abril son los que repiten hasta el cansancio en cada una de las intervenciones del presidente y de su equipo de gobierno; conceptos que idealizan un pasado lejano, la Argentina de la organización nacional, a fines del siglo XIX, en un contexto de un régimen oligárquico, sin participación de las mayorías en la vida política nacional; por eso la invitación a dejar atrás el populismo, como culpable de todos los males de la nación, es una muestra del desconocimiento de una historia compartida que fue incorporando, no sin conflictos, a otros sectores sociales y políticos que, en el presente, ven recortados sus derechos en aras de una Argentina sin déficit fiscal.

Malvinas, una herida abierta

En el discurso mencionado habla de soberanía, pero la vincula a la inserción de Argentina en el orden económico internacional y destaca que sus modelos son Estados Unidos e Israel. En este esquema, se disminuyen las posibilidades de ejercer la soberanía ya que necesita de un Estado presente que defienda los intereses nacionales y claramente esta idea no forma parte del programa de este gobierno. Si no hay un Estado garante de los intereses de toda la ciudadanía, el anarco liberalismo tan pregonado es la ideología que sustenta el poder creciente de los más poderosos en un país que desea alinearse con el norte.



Sin embargo, cabe recordar que la presidencia de Roca, admirado e invocado por Milei, demostró que la economía no lo es todo y que durante su mandato se sancionó la ley 1.420 que promueve la educación primaria, gratuita, obligatoria y laica como una condición clave para la modernización del país. Recordar esta ley nos invita a establecer matices entre el liberalismo rescatado por Milei y las acciones llevadas a cabo en esa época.

En este contexto de conflicto con las provincias en general, y las patagónicas en particular, la asistencia a la vigilia en Tierra del Fuego hubiera sido un acto de grandeza y de reconocimiento a la importancia de Malvinas en la historia y en la memoria colectiva de nuestro país. El viaje, 48 hs después para reunirse con la militar estadounidense, evidencia las prioridades de su agenda de gobierno y reafirma su norte ideológico, simbolizado en sus declaraciones de admiración por la figura de Margaret Thatcher, ex primera ministra del Reino Unido durante la guerra de Malvinas.

La conmemoración del 2 de abril nos recuerda, una vez más, que el ejercicio de la soberanía es una asignatura pendiente en un país gobernado por un presidente que rinde pleitesía a Estados Unidos y le da las espaldas a América Latina.

*Historiadora, UNC https://ffyh.unc.edu.ar/historia/nuestrxs-docentes/philp/