La sombra de las apuestas avanza en el fútbol sudamericano y preocupa en Argentina

El cumpleaños del martes pasado no fue el más feliz que le tocó celebrar a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en 98 años de existencia. La dura derrota de su seleccionado nacional contra Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, en la altura de La Paz, sobrevino a la suspensión y anulación del Campeonato de la División Profesional y de la Copa Simón Bolívar (ascenso), que habían sido anunciados una semana atrás.

El propio presidente de la FBF, Fernando Costa, fue quien dio a conocer la drástica decisión. En conferencia de prensa, planteó la posible existencia de “una red de corrupción vinculada a los sobornos y apuestas, que habría viciado la competencia amañando partidos”.

Añadió que la situación “involucra a algunos malos dirigentes, algunos malos referís y algunos malos jugadores”, habló de “un VAR contaminado” y anunció la destitución del titular de la comisión arbitral, Alejandro Mancilla. “El fútbol boliviano está herido de muerte”, sentenció.

“Es una situación complicada”, reconoce Carlos Bustos, el entrenador cordobés que dirige a Blooming, uno de los equipos más tradicionales del vecino país. “Según lo que se informó, los directivos descubrieron una red a partir de la difusión de audios, se reunieron entre ellos para analizar la cuestión y resolvieron declarar nulos los dos campeonatos”, explica.

“Nosotros veníamos renegando en la Liga, pero andábamos bien en la Copa, que es un torneo paralelo. No sé qué va a pasar ahora”, sostiene el ex jugador de Talleres y exgerenciador de Belgrano.

“La Federación tiene pendiente una reunión con las autoridades de la Conmebol, para ver si le autorizan la disputa de un certamen complementario, con el objetivo de sostener la actividad y determinar la clasificación a las copas internacionales del próximo año”, detalla Bustos.

EVO MORALES. El ex presidente boliviano, máximo directivo de Atlético Palmaflor, habló de la existencia de ‘mafias’ en el fútbol de su país. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Pelota manchada

“La realidad es que hubo muchas cosas raras, difíciles de explicar”, refiere el DT en alusión a las irregularidades que denunció la Federación Boliviana de Fútbol. “En un partido que íbamos ganando, el árbitro hizo jugar 42 minutos de tiempo extra, algo realmente increíble, y terminamos con una derrota”, relata. Se refiere al encuentro que Blooming perdió 3-2 de visitante ante Atlético Palmaflor el pasado 13 de marzo.

Cuatro días antes, los mismos protagonistas habían animado un duelo por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, con un resultado ampliamente favorable al equipo de Santa Cruz de la Sierra (6-0). La goleada provocó que el expresidente boliviano Evo Morales, máxima autoridad de Atlético Palmaflor, saliera con los tapones de punta contra sus propios futbolistas: “Levanta muchas sospechas. No todos los jugadores son buenos, hay algunos que por debajo negocian. Yo sé que la conciencia les remuerde”.

“En realidad, Evo habló sin ningún fundamento. Dijo que le pareció raro el resultado porque Blooming era el último de la Liga y eso es relativo, porque se habían jugado pocas fechas. Además, mencionó que el partido había terminado 5 a 0. Lo que sí salió a luz fueron audios donde un presidente de otro club hablaba con un árbitro”, dice Bustos.

“Afortunadamente, ninguna persona de Blooming ha estado involucrada en algún evento de los que se menciona, así que seguimos trabajando y esperando las determinaciones que se tomen”, señala el DT cordobés.

Reconoce que la paralización de un torneo por sospechas de corrupción es un hecho “inédito” que le toca experimentar en su carrera futbolística: “Quienes formamos parte de las estructuras de los clubes tenemos prohibido apostar, pero siempre hay gente a la que no le importa nada. Hoy la facilidad que otorga Internet complejiza mucho más esta problemática”.

“Para quienes estamos hace mucho tiempo en el fútbol, todo esto nos parece extraño, pero lamentablemente sucede y no sólo en nuestro deporte. Lamentablemente, hoy se trata de digitar todo: goles, tarjetas amarillas, córners… Bolivia tiene una economía más o menos estable y aquí los futbolistas cobran entre normal y bien, así que no deberían pasar esas cosas. Pero el mundo de las apuestas es complicado”, concluye Bustos.

PELOTA PARADA. Fernando Costa, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, fue el encargado de anunciar la anulación de los torneos. /// FOTO: CEDOC PERFIL

El derbi Betsson

“La emoción está en su punto máximo en el mundo del fútbol latinoamericano, ya que los cuartos de final de la Copa Libertadores están a punto de acoger un enfrentamiento histórico: el primer derbi Betsson de la región”.

Así, sin eufemismos ni medias tintas, el sitio web de uno de los principales operadores del negocio de las apuestas online presentó el duelo Boca-Racing, que definió el pase a semifinales de la actual edición del principal torneo de clubes del continente.

“Ya sea en La Bombonera o en el Cilindro de Avellaneda, el derbi Betsson promete ser un capítulo inolvidable en la historia del fútbol sudamericano”, añadió el texto, que en su epílogo invitaba a cuantificar los pálpitos ingresando a un link.

Betsson fue fundada en Suecia en 1963, tiene sede en Malta y en Argentina opera con Casinos Victoria, una de las unidades de negocios del empresario entrerriano Daniel Mautone, conocido como ‘El zar de los bingos’. Esta sociedad obtuvo una de las cuatro licencias que otorgó Lotería de Córdoba para operar en nuestra provincia.

En el fútbol argentino, el desembarco de Betsson -que a nivel mundial reportó ganancias por 777 millones de euros en 2022- se produjo a mediados de este año, como main sponsor de La Academia y el Xeneize, a los que les pagó respectivamente US$ 1,2 millones por dos temporadas y US$ 7,5 millones por un año y medio.

¡HAGAN JUEGO, SEÑORES! Boca y Racing, que tienen como sponsor a la misma casa de apuestas, jugaron semanas atrás por Copa Libertadores. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Racing y Boca no son los únicos clubes de la elite del fútbol argentino que llevan en sus camisetas el nombre de una casa de apuestas. En agosto de 2022, River formalizó su vínculo con la española Codere, que le pagó US$ 12 millones por tres años de contrato.

City Center, la ‘pata virtual’ del Casino de Rosario, destina cerca de $200 millones anuales para auspiciar a Central y Newell´s; mientras que Bplay patrocina a Estudiantes de La Plata y Vélez. Esta firma, que además oficia como ‘Casa de apuestas oficial de la Liga Profesional’, puso en juego un trofeo con su nombre en los últimos dos enfrentamientos del Pincha y el equipo de Liniers en torneos oficiales de la AFA.

Otra plataforma de juegos online, BetWarrior, tiene vigente hasta mayo de 2026 un contrato con la AFA como sponsor de la Selección Argentina, la Copa Argentina y el Campeonato de Primera Nacional.

El año pasado, El Porvenir, club del ascenso metropolitano, rescindió contrato a ocho de sus futbolistas por haber estado involucrados en arreglos de partidos. “Investigaremos los hechos hasta las últimas consecuencias”, declaró en su momento Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la AFA.

LA APUESTA DE RIVER. El club de Núñez formalizó un importante acuerdo económico con la firma de apuestas española Codere. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Sanciones de la FIFA e intervención estatal

El 11 de setiembre pasado, la FIFA confirmó las sanciones impuestas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por casos de manipulación de partidos, y suspendió de por vida al arquero Matheus Phillipe Coutinho (27), al mediocampista Gabriel Tota (21) y al delantero Ygor Catatau (28).

La medida involucró a otros ocho futbolistas, incluido el argentino Kevin Lomónaco, defensor de Red Bull Bragantino -anunciado como refuerzo de Tigre en el reciente mercado de pases y luego convocado al seleccionado Sub-23- que no podrá jugar hasta el 10 de mayo de 2024.

La noticia representó un cimbronazo en el Brasileirao, donde 19 de los 20 clubes participantes se reparten el patrocinio de 11 casas de apuestas online. Un antecedente de esta medida es la sanción que una década atrás la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) aplicó a 24 integrantes de su seleccionado, y que incluyó la inhabilitación perpetua de 14 jugadores.

Mientras tanto, en Chile, la Corte Suprema de Justicia ordenó el miércoles último bloquear los sitios de apuestas deportivas luego de considerarlos ‘ilegales’. Algunos días atrás, el gobierno del país trasandino había emplazado a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y a sus clubes para que pusieran fin a sus relaciones comerciales con las firmas del rubro.

Cabe destacar que, en virtud de un acuerdo comercial firmado a principios de este año y por el que la ANFP cobró US$ 2,5 millones, las actuales competencias de las principales categorías del fútbol chileno llevan las denominaciones de Campeonato Betsson y Ascenso Betsson.

SUSPENDIDO. Kevin Lomónaco fue inhabilitado por 360 días. El argentino admitió que cobró dinero por hacerse amonestar en Brasil. /// FOTO: CEDOC PERFIL

En México, donde se estima que las plataformas para apostadores mueven un monto anual de US$ 4.800 millones, hay tres clubes -Querétaro, Xolos de Tijuana y Dorados de Sinaloa- que son propiedad del Grupo Caliente, la compañía de apuestas deportivas más grande de ese país.

En el fútbol azteca también se advierte una gran cantidad de vínculos con este negocio. El seleccionado nacional, conocido como ‘el Tri’, tiene como ‘sitio de apuestas oficial’ al consorcio costarricense Betcris, que también auspicia a los clubes Pachuca y Atlante, y es el Patrocinador Master de FC Juárez, el club donde el cordobés Andrés Fassi es accionista y presidente deportivo.

Marcha atrás

En Inglaterra, los clubes de la Premier League acordaron en abril pasado retirar el patrocinio de apuestas de la parte delantera de las camisetas a partir de la temporada 2025/2026. Esta medida tuvo su precedente hace dos años en España con la sanción de la ‘Ley Garzón’, que establece que “la marca de los operadores de juego no podrá exhibirse en equipaciones, ni formar parte del nombre de estadios, equipos o competiciones”.

EN LA MIRA. Los árbitros también son foco de sospechas dentro del negocio de las apuestas deportivas. "Es un tema que entre nosotros hablamos mucho", reconocen. /// FOTO: CEDOC PERFIL

"Parte del sistema"

“Es un tema que entre nosotros se habla mucho. Te muestran casos de expulsiones por faltas alevosas en los primeros minutos de un partido o de saques laterales antes de los 10 segundos de juego. Hay muchas situaciones raras que pasan en las canchas y que se vinculan con el movimiento de las plataformas de apuestas, pero nadie las denuncia porque no hay pruebas”.

El testimonio -en estricto off the record- pertenece a un árbitro del fútbol local y da cuenta del alcance de un millonario negocio que no distingue fronteras ni campeonatos. “En la Liga Cordobesa todavía no se ven esas cosas, porque es una competencia que no genera expectativas en los apostadores, pero sí pasa mucho en el Federal A y en el Regional Amateur, que son la tercera y la cuarta categoría de la AFA”, asegura el referí.

“Lamentablemente, estas cuestiones ya forman parte del sistema. En nuestro caso, está en cada uno elegir cuál es el camino correcto. Por dar un ejemplo, en un partido de Primera Nacional, un árbitro puede cobrar 150 mil pesos, y por las apuestas facturar el triple de esa cifra”, concluye.