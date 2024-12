La UNC sobre el arancelamiento a extranjeros: "Yo lo veo como una cortina de humo"

La secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, Claudia Torcomian, consideró que el arancelamiento a los estudiantes extranjeros no residentes anunciado de nuevo por el Gobierno nacional es una “cortinas de humo”.

Pami: la odisea de dos jubilados para no perder la cobertura del 100% de los medicamentos

"Cortinas de humo"

"Me sorprende puedo decir a título personal y creo que también en nombre del rector que nuevamente emerja o surja o vuelva a estar en discusión esta noticia. Creo que es la tercera vez en el año que cobra tanta fuerza cuando aún no se termina de definir el tema del presupuesto universitario", explicó al referirse al anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni.

Además precisó que sólo son "2.000 estudiantes extranjeros en toda la universidad, de los cuales muchos ya son residentes argentinos".

"El 98% pertenece al Mercosur, países limítrofes. Y mientras estemos en el Mercosur en muy corto plazo obtienen su residencia por lo cual la ventana de tiempo en la cual se les podría cobrar a los estudiantes de grado, es muy pequeña", agregó en declaraciones a Canal 10.

Intercambio

"Luego tiene sí los estudiantes de intercambio. Esos estudiantes ya pagan tasas desde 2010 más o menos, cuando era rectora la doctora (Carolina Scotto). Es decir, para el estudiante de intercambio extranjero que viene a hacer una etapa acá, ese paga", confirmó Torcomian.

Al ser consultada sobre la cifra dada por Adorni de que 1 de cada 3 estudiantes de Medicina son extranjeros, la secretaria de la UNC respondió: "Ese número no representa a la Universidad Nacional de Córdoba, más allá que Medicina suele ser una de las carreras elegidas igual que las carreras de Artes".

"Cuando se piensa en la situación de las universidades, hay una sola universidad en el imaginario de nuestros gobernantes que es la UBA. Yo no sé qué es lo que pasa en la UBA, pero acá no pasa. 1 de cada 3 no es un número real", enfatizó.

Motosierra a los jubilados: los que ganen más de $388.500 no tendrán más medicamentos gratis de Pami

Arancel para extranjeros

También consideró que una iniciativa como la del Gobierno nacional "no es una prioridad porque de ahí van a salir $2,5". "Eso no está en los temas de la agenda de la gestión rectoral. Nosotros tenemos 150 mil estudiantes en la UNC y esto representa el 1%", detalló.

¿Usted cree que ayudaría con la luz o con los gastos más importantes que tiene la universidad?, se preguntó Torcomian.

"Yo lo veo como una cortina de humo. Es decir veo que se vuelve a poner periódicamente esta noticia cuando todas las universidades estamos expectantes de una agenda de discusión en temas prioritarios para las universidades", concluyó.