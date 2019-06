por Hugo Caric

Mejor en la tesorería que adentro de la cancha. Así podría definirse la realidad de Belgrano en los últimos tiempos, en los que facturó una cifra récord por transferencias de futbolistas en medio de una crisis deportiva que tuvo su pico de tensión el pasado 7 de abril en el Gigante de Alberdi, cuando se consumó el tan temido descenso a la Primera B Nacional.

“Seguramente tendremos que vender algún jugador para poder subsistir”, manifestó Jorge Franceschi, el presidente del club de barrio Alberdi, la misma tarde en que el equipo dejó de pertenecer al staff de la Superliga.

Desde entonces, la “B” transfirió a tres integrantes de su plantel profesional: Tomás Guidara se marchó a Vélez a cambio de U$S 1.800.000 y Juan Brunetta y Gabriel Alanís emigraron a Godoy Cruz por un total de U$S 1.350.000 (cifra equivalente al desfasaje anual por ingresos de TV que producirá la pérdida de categoría).

Además se benefició con el pase de Renzo Saravia al Porto de Portugal, que Racing Club cerró en U$S 7.300.000 dólares, como propietario del 50% de la ficha del lateral.

Con los ingresos de esas operaciones, el Pirata lleva recaudados U$S 15 millones en los últimos dos años por ventas de jugadores. Esta suma podría incrementarse si el actual mercado de pases arroja novedades respecto a dos valores sobre los cuáles la “B” mantiene porcentajes de los derechos económicos: Cristian Romero y Lucas Zelarayán.

“El Cuti” es pretendido por Juventus de Italia y el Genoa cotizó al defensor en U$S 35 millones, de los cuáles debería liquidar un 10% a la entidad cordobesa. Por “el Chino”, actual jugador de Tigres, hay interés de otro club mejicano: Cruz Azul. El pase del mediocampista está cotizado en 8 millones de dólares y Belgrano mantiene el 30% de una futura transacción.

El interesante monto que Belgrano embolsó con su política de venta de futbolistas no tuvo su correlato en la gestión deportiva. De los más de 30 jugadores que llegaron en las últimas dos temporadas sólo dos se sumaron al patrimonio del club: Leonardo Sequeira (US$ 350.000 por el 70% del pase) y Brunetta (U$S 500.000 por la mitad de la ficha). El resto pasó con más pena que gloria y con un elevado costo de inversión.

Rigoni y la conexión Malta

Con los últimos pases Belgrano ya tendría cubierto con creces el presupuesto anual destinado al fútbol, que en el ejercicio 2018 llegó a U$S 4.800.000. De todos modos, la contratación de Pablo Vegetti, ex goleador de Instituto, es una de las pocas certezas que el hincha celeste tiene sobre el nuevo equipo.

A la incertidumbre también la acompañan algunas sospechas: a instancias del socio del club Federico Lazcano Colodrero, el fiscal provincial Rubén Caro investiga el pase de Emiliano Rigoni de Independiente de Avellaneda al Zenit de Rusia, concretada en 2017. Según el denunciante, Belgrano debía cobrar el 50% del monto de esta venta que se formalizó en U$S 12 millones y apenas recibió 2,1 millones de dólares.

En los próximos días también podría llegar a Tribunales una presentación referida al caso de Matías Suárez y la fuerte multa que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le impuso a Belgrano por un reclamo del Anderlecht de Bélgica.

Los cuestionamientos sobre los términos de algunas transacciones no son nuevos en la “B”: ya en 2007 la oposición a la gestión de Armando Pérez había puesto bajo la lupa la venta de Mario Bolatti al fútbol portugués.

Otro hecho que llamó la atención, un par de años atrás, fue la cesión de los juveniles Matías García, Augusto Cáseres e Iván Paz al Senglea Athletic de Malta, sin cargo y con una opción de compra global de 225 mil dólares. Lo curioso es que los tres jugadores figuraron como libres en el habitual informe de altas y bajas que Belgrano difundió al final de la temporada, y que García y Paz continuaron en ese club, que sumó a otro valor de las inferiores celestes, Brian Volpini.



En esa operación participó el agente de jugadores Ciro Palermo, a quien se le atribuye un estrecho vínculo con Pérez. Palermo representa a la nueva joya de Belgrano, el zaguero Bruno Amione, que está en la mira de dos clubes italianos y tiene una cláusula de salida de U$S 16 millones.

Las últimas ventas



Tomás Guidara a Vélez Sarsfield: U$S 1.800.000 por el 80% del pase.

Renzo Saravia a Porto de Porgugal (1): U$S 3.650.000 por el 50% del pase.

Gabriel Alanís a Godoy Cruz: U$S 350.000 por el 70% del pase.



Juan Brunetta a Godoy Cruz: U$S 1.000.000 por el 50% del pase.



Matías Suárez a River Plate (2): U$S 3.000.000 por el 100% del pase.

Tobías Figueroa a Antofagasta: U$S 500.000 por el 80% del pase.



Cristian Romero a Genoa de Italia: U$S 2.000.000 por el 90% del pase.



Emiliano Rigoni a Zenit de Rusia (3): U$S 2.100.000 por el 50% del pase.



Fernando Márquez a Johor Darul Takzim: U$S 600.000 por el 50% del pase.

(1) La transferencia fue concretada por Racing Club.



(2) La dirigencia de Belgrano informó que descontará de este ingreso la multa de U$S 1.450.000 del TAS por la demanda del Anderlecht.

(3) La operación fue realizada por Independiente.