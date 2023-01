“Larreta priorizó el enojo de algún machirulo que no se banca que una mujer tenga vuelo propio”

“Lamento mucho que (Horacio) Rodríguez Larreta haya priorizado el enojo de algún machirulo que no se banca que una mujer tenga vuelo propio, por su capacidad y gestión”, señaló Myrian Prunotto, la intendenta de Estación Juárez Celman, tras la suspensión de la visita del jefe de Gobierno porteño, cuando lo esperaba un acto especial en un centro cultural de la localidad.

En ese sentido, Prunotto remarcó ante PERFIL CÓRDOBA: “Tengo la esperanza de que un dirigente de la talla de Rodríguez Larreta, que quiere ser presidente, tenga la humildad de pedir disculpas a los vecinos de mi ciudad por haberlos dejado esperando por acatar imposiciones que no hacen bien a nadie, prefiriendo excusarse con que tenía que llegar a un asado con el gran Chaqueño Palavecino”.

Desde el entorno de Prunotto acusan al diputado nacional Mario Negri de haber presionado al jefe de Gobierno porteño para que no fuera a Juárez Celman. “Yo nunca le pedí que venga –relató la intendenta- su gente me dijo que quería venir a Estación Juárez Celman y por eso accedí”.

Luego, y con un dejo de ironía, indicó que espera que “la coalición de Juntos por el Cambio no se desarme por haber estado Rodríguez Larreta con los intendentes de Colonia Caroya y el de Villa Carlos Paz junto a un funcionario de Hacemos por Córdoba”.

Extraoficialmente, desde el entorno de Rodríguez Larreta le quisieron bajar los decibeles a los dichos de Prunotto, señalando que cuando el jefe de gobierno llega a una ciudad o localidad, se consensua una agenda con los referentes locales. En ese sentido, dejaron trascender que hubo algunas sugerencias de referentes, pero que de ninguna manera hay algún tipo de animosidad con la intendenta de Estación Juárez Celman.

-Sus reuniones con el gobernador Juan Schiaretti y un almuerzo con el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, generaron suspicacias en Juntos por el Cambio.

-Mi participación en actos con el gobernador fueron institucionales. El encuentro con Martín Llaryora fue por el Ente Intermunicipal de gestión metropolitana.

¿Sería candidata a vicegobernadora de Llaryora? ¿Le ofrecieron esa postulación?

-No puedo negar que me halaga que pueda ser considerada para ser vicegobernadora de la provincia. Lo legislativo no es justamente la parte de un gobierno que más me atrae, prefiero lo ejecutivo. No hay ofrecimientos, son más los comentarios del periodismo o rumores de pasillo. Sí tengo la convicción de que voy a trabajar, desde el lugar que me corresponda, por cada uno de los cordobeses.

-¿Puede decirse que es una exradical?

-Soy radical, el grupo (de intendentes) es de radicales. Somos de los radicales que no apoyamos a Luis Juez y mucho menos estamos de acuerdo con entregarle el partido por unos carguitos. Somos radicales hacedores, de gestión, que sabemos que para transformar realidades es desde el poder. No compartimos ni aspiramos a la comodidad de ser siempre oposición.

-¿Entonces, su ruptura con las estructuras de la UCR tienen que ver con la alianza del radicalismo con Juez?

-No es solo por Juez, también es porque es lamentable que no haya en mi partido dirigentes comprometidos con los cordobeses para mejorarles la vida. Insisto: solo quieren cargos para ellos y su familia desde la comodidad de la oposición.

-Llegado el momento ¿podría apoyar a Llaryora en la provincia y a Rodríguez Larreta en la Nación?

-Voy a apoyar siempre lo que decidamos desde el grupo de intendentes, concejales, tribunos, dirigentes, militantes y mandatos cumplidos que nos mantenemos unidos para defender los valores históricos del radicalismo. Las elecciones son distintas y son distintos actores.

-Si se suma a Hacemos por Córdoba ¿otros intendentes de la UCR seguirán su camino?

-Somos muchos los dirigentes y militantes que estamos trabajando y dispuestos a formar una coalición de gobierno. ¿Por qué los díscolos somos nosotros? Si ellos son los que entregaron el partido y lo usaron para negociar a favor de su propio beneficio.