Las 7 mentiras sobre ZOE que Cositorto no puede explicar

Leonardo Nelson Cositorto tiene 51 años y pasó casi toda su vida adulta perfeccionándose en el arte de la venta, del convencimiento, del “cierre” de la colocación de un producto o un servicio. Potenció al máximo nivel posible su talento innato de convencer al otro de lo que sea. Puede persuadir, desde un auto convencimiento inédito, de que lo que no vemos ahí, realmente está, que lo que es físicamente imposible que suceda, puede suceder, que lo históricamente vetado, hoy es realizable. Incluso que lo formal, lo socialmente reconocido y hasta lo legal, no tiene argumentos válidos, empíricos o filosóficos para seguir siendo así.

El creador de las desaparecidas Oportunidad en Red, Club Auto Premio, AxPhone y actualmente Generación ZOE es un comerciante serial que hace de su capacidad para construir argumentos sin cimiento en la realidad su principal arma. Por eso cuesta tanto debatir con él, por eso esquiva sin esquirlas las preguntas que se le hacen sobre el negocio, por eso puede darse el lujo de pautar entrevistas en el prime time con los principales medios del país mientras es buscado nada más y nada menos que por la Interpol.

En su caso, tal vez lo más recomendable será analizar algunos puntos centrales sobre los que, según él y sus socios y colaboradores, se construye el negocio. Y analizar la veracidad o no, de sus argumentos. Para el análisis se buscó el apoyo de un abogado, un ejecutivo de finanzas, un programador, un arquitecto en ciberseguridad, además del respaldo de testimonios y documentos emitidos por la propia organización.

1 “Generación ZOE no es una estafa piramidal”. Prueba de la falsedad: el sostenimiento del negocio de ZOE depende del permanente ingreso de personas a la organización que inyectan capital, reciben un porcentaje a cambio y reciben otra recompensa por hacer ingresar a más personas que inyectan más capital. Como se sabe, el aporte de los nuevos ingresantes sirve para pagar a los miembros que ya ingresaron antes. Y todos, los que ya están en la organización y los nuevos pueden cobrar si siguen ingresando más personas a los niveles inferiores. Cuando deja de ingresar gente la pirámide se queda sin flujo de capital, la gente deja de cobrar y el sistema colapsa.

Según Cositorto, los ingresos provenían por la venta de paquetes de coaching y por otros negocios, como el trading. Pero los problemas de liquidez de la empresa comenzaron cuando dejó de ingresar gente al sistema para sostener la pirámide, no por una falla en los “negocios reales” de ZOE ¿O acaso la gente descubrió de un día para el otro que las clases de “Eneagramas” o “Física cuántica” que ofrecen no eran tan buenas como se esperaba?

El propio Cositorto dio el mejor argumento para demostrar que ZOE es un esquema piramidal. En un Zoom desde el exterior les dijo a sus líderes: “Si vos no querés invitar gente porque tenés miedo que la empresa se caiga ustedes serán también los artífices de la profecía auto cumplida”.

En otro audio detalla más la operatoria para convencer a la gente a que ingrese a ZOE y luego invierta: “todos los que salgan a promover las becas gratuitas tienen que armar su propio grupo de WhatsApp de referidos. Nosotros los vamos a poner en un Telegram, los vamos a poner en un Zoom de la noche y en la universidad. Pero cada uno en su WhatsApp a las personas les van pasando ontología del lenguaje, un audio de coaching, un audio de cualquiera de nosotros, uno mío, los enemigos del aprendizaje… y de repente le pueden ir creando el impulso de inteligencia financiera y llevarlos de a poco a que conozcan las membresías”.

2 “Rentabilidad del 7.5% por membresía y del 20% en dólares mensual invirtiendo en criptomonedas”. Prueba de la falsedad: es imposible garantizar una rentabilidad fija a partir de usar instrumentos de renta variable operando en mercados de divisas o de criptoactivos. Garantizar una ganancia en ese plano es similar a predecir el futuro. Y ganar. Todo el tiempo. Rosa María, la directora de Trading de ZOE se presenta como la creadora de un BOT, un software que predice el comportamiento de los mercados y a partir de allí la empresa genera ganancias. De nuevo, una afirmación así es similar a decir que se pueden anticipar al futuro. Ningún mercado tiene registros de ganancias tan altas, para ningún producto. La empresa llegó a comunicar una promo para invertir en el BOT que garantizaba ganancias progresivas durante 7 meses: 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% y 55%.

“Obtener una rentabilidad de un 20% en dólares todos los meses yo no le he visto nunca, ni siquiera a los más grandes gestores de carteras y ese tipo de inversión tiene un riesgo asociado y el riesgo es perder el dinero. Obtener esa rentabilidad ya parece una fantasía, ahora, garantizarla es totalmente ajeno a la realidad. Si garantizan esa rentabilidad pedile que te firmen el 08 de su auto a modo de contra garantía, pagaré o hipoteca sobre un lote a ver si están dispuestos a hacerlo. Nadie puede garantizar esa rentabilidad en ningún mercado”, dice Nicolás Alfonso miembro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

3 Traiding de cripto para ganar dinero. La empresa afirma que uno de sus negocios más prósperos es la rentabilidad que obtienen con la compra y venta de criptomonedas. Y que tienen a cientos de empelados haciendo trading. Un trader real que logró ingresar a ZOE contó lo que vió: “tienen a los chicos trabajando en cuentas ficticias que no existen. Son cuentas de práctica con etiquetas de cuentas reales. Es lo que hacen los scamers para atrapar gente”. Rosa María, directora de Trading, terminó redondeando la falsedad del trading de ZOE. En un video que se filtró le explicaba a los traders que no habían podido pagar porque el dinero con el que operaban y lograron ganancias no era real: “era dinero de crédito, al no haber una carga real de dinero, porque no la hay, no se les puede pagar al 100%”.

4 Compra de minas de oro. Prueba de falsedad: no se encontraron registro de que ZOE haya comprado o esté asociado a la explotación de minas de oro ni en Jujuy ni en San Juan. Funcionarios de la Cámara de Minería de San Juan y del propio ministerio de Minería de San Juan no pudieron hallar expedientes ni registros de cateos ni agrimensuras. La falacia tuvo un golpe de gracia con la explicación del abogado Federico Álvarez que en Twitter explicó: “el Artículo 2 del Código Minero establece que las minas de oro pertenecen al Estado y solo pueden ser explotadas en virtud de una concesión legal. Leonardo Cositorto en nuestro país no va a poder comprar una mina de oro, a lo sumo podrá obtener una concesión legal en donde deberá pagar por ello y cumplir ciertos requisitos. No es algo sencillo teniendo en cuenta que hay una cuestión ambiental en juego”.

La falacia de ZOE y sus minas de oro se completa con una serie de fotos que la empresa divulgó de supuesta maquinaria de extracción de minerales, pero que resultó ser un equipo seleccionar de fruta.

5 Alianza con VISA. En apariciones públicas y en las redes (incluso en un posteo que aún hoy mantiene) Cositorto difunde una alianza para el lanzamiento de una ZOE card, una tarjeta de crédito, en este caso en alianza con VISA. La empresa desmintió a este medio tener cualquier tipo de alianza con ZOE.

6 “Tenemos seguridad cuántica, no existe, pero acá la tenemos”. La frase de Rosa María, la directora de Trading afirma garantizar las operaciones de los inversores con seguridad cuántica. Es cierto lo que dice, no existe. La informática cuántica es un campo en estado pre embrionario que gigantes como IBM recién están experimentando.

“Lo que dice Rosa María, es lo que llamamos en el rubro "military-grade" que es ya un meme diario: es cuando alguien que no sabe nada se te acerca para impresionarte y venderte algo "de grado militar", "cuántico", "que no tiene nadie más". Justamente, no tienen nada y a las pruebas me remito. Todos sus productos dieron problemas gravísimos, entre ellos la pérdida de información confidencial de sus usuarios (incluyendo datos fiscales, pasaportes, inversiones, etc). Es lo más grave que te podría pasar, la filtración total. Esto les pasó hace unas semanas y ahora justamente de nuevo en otro servicio. Ya te da la pauta de que no es "un" hecho aislado. Es una mala práctica "arrastrada" de sus desarrolladores. El producto insignia de ellos la Zoe Cash no pasa NINGUNA prueba de seguridad. Todos los análisis que hice con herramientas imparciales daban resultados horrendos. En mi experiencia, es pura mentira”, explica el “hacker” y arquitecto en ciberseguridad Mauro Eldritch.

7 “No tenemos relación con Villa María, es otra empresa”. Una falacia estratégica de Cositorto ya que en la sede de Villa María comenzaron los allanamientos y se concentraron las detenciones. Sin embargo, son cientos las fotos y videos de Cositorto junto con Claudio Álvarez y Silvia Fermani, los responsables de esa sucursal. Cositorto argumenta que los cordobeses son una empresa paralela con otro nombre “ALC”. La denominación ZOE ALC figura en la cartelería de la oficina. ¿Qué significa ALC? Es Asociación Latinoamericana de Coaches, una creación del propio Cositorto anterior a Generación ZOE. El propio Cositorto la difunde en sus redes desde 2020.

La ALC es, junto a Confederación Mundial de Coaches, una de las entidades usadas por el propio Cositorto para auto avalarse y auto certificarse las acreditaciones de su propia academia y universidad que coaching que, dicho sea de paso, no tienen el reconocimiento de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, que expulsó a Cositorto en 2018 y no lo habilita como coaching.

Hay más pruebas del vínculo de Cositorto con Villa María: en un audio filtrado la hoy detenida Gabriela Álvarez explicaba a los clientes de esa sucursal el motivo por el que no podía pagar: “Acá se pagaba, ‘Leíto’ mandaba la guita; Claudio pagaba, Leo mandaba la plata, hasta que Claudio pagó y Leo no mandó la guita hermano. Es así, es así. No hablen si no saben gente, estamos todos en la misma, nos metieron el dedo en el o… a todos. ¿Quieren que les muestre el mensaje donde le pedía a Cositorto que mande la guita porque acá se prendía fuego todo? Acá están amenazando a los hijos de los líderes. Nunca me contestaron y me eliminaron de los grupos de administración. ¡Acá el único culpable es Cositorto viejo, él tiene toda la papota!”.

Otra prueba la dio el propio Cositorto cuando en un video grabado desde Dominicana y dirigido a los líderes recapitulaba: “los problemas comenzaron en Argentina, en Villa María donde nuestra organización creció muy fuerte. Allí empezaron algunos ataques y los líderes se abrumaron”. El video no se difundió, pero el programador y activista tuitero Javier Smaldone dio con él y afirma que puede ser una prueba valiosa para la justicia ya que vincula a Cositorto con Villa María y con sus propias palabras.

Y finalmente hay documentos. Una de las damnificadas y cliente de ZOE Villa María preservó los comprobantes del fideicomiso y del contrato por la compra de los servicios del “bot de índices sintéticos”. Están contratados a Generación ZOE S.A. Al final del documento se ve el nombre, documento y firma, de Leonardo Cositorto como “presidente de ZOE-ALC”.