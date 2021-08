Las históricas 'Piratas'

Tras 27 participaciones en torneos de la Liga Cordobesa, de los cuales ganó 20, Belgrano hará un hito en el fútbol femenino del interior del país. Participará del torneo de Primera C que organiza la AFA, siendo el primer club indirectamente afiliado de esta institución en hacerlo.

Pero en Alberdi no quieren sólo participar. La idea es competir y pelear por cosas importantes. Este certamen otorga dos ascensos a la Primera B. Por eso se conformó un plantel con 37 jugadoras, mantuvo una base de jugadoras que han logrado campeonatos locales y se reforzó con futbolistas de toda la provincia. Estarán quienes jueguen en el torneo de AFA y otras en la Liga Cordobesa; en este último certamen, que ya se lleva jugados tres fechas, jugarán las juveniles o las que no estén teniendo tanto rodaje en AFA. Varias irán rotando.

Daniela Díaz, la entrenadora que no para de hacer historia, también reforzó su cuerpo técnico con la reconocida preparadora física Yasmín Rostón, ex General Paz Juniors.

Belgrano, en el fútbol femenino, se caracterizó por tener equipos protagonistas, embanderadas por el talento de Romina ‘Pepa’ Gómez, con sus extremos rápidas y desequilibrantes, como Sabrina Maldonado. Tiene marcadoras centrales bien seguras y se reforzó con una delantera muy reconocida en Córdoba: Mayra Acevedo.

A propósito, la entrenadora describió: “Somos un equipo que intenta salir jugando de abajo, generar juego combinativo, a veces hacer ataques directos explotando las delanteras que van por afuera. Y ojalá podamos plasmarlo en este torneo. Sí, intentaremos ser protagonistas en todas las canchas y dejar a Belgrano lo más alto posible. Tenemos muchos talentos individuales, muchas jovencitas que están iniciando y, también, referentas que se bancan la presión, que ponen la cara por el grupo, que hacen el equilibrio. Aprenderemos todas juntas”.

El certamen, del que participarán 21 equipos, iniciará el 21 de agosto. Todavía no se comunicó el fixture, ni el formato.

ÍCONO. La ‘Pepa’ Gómez, la 10, es una leyenda del fútbol femenino cordobés.

“Nací para el fútbol”

Daniela Díaz es la histórica entrenadora de Belgrano que afronta este momento con mucha alegría y responsabilidad. “Es un sueño, una meta cumplida, algo que me propuse apenas llegué a este club. Se la historia del club, las jugadoras, la infraestructura, el avance y acompañamiento que hicieron las comisiones directivas anteriores y ésta, que cumplió su promesa. Entonces, había panorama para soñar y concretar objetivos. Y se dio”, le relató la DT a PERFIL Córdoba; y contó: “Disfruto esto, nací para el fútbol, me gusta donde estoy, aprendo todo el tiempo, de la mano de la responsabilidad y el trabajo Obvio que hay un poco de presión, pero convivo con eso y no me quita el sueño. Lo tomo con responsabilidad, trabajando para tener más conquistas. Hay mucho camino por recorrer”.

LA GRAN DT. Daniela Díaz fue campeona con la casaca de Belgrano como jugadora y como entrenadora.

En Liga Cordobesa Belgrano jugó 253 partidos y ganó 229. Llegó a estar 138 partidos sin perder.

Cinco ex Talleres Esta temporada se sumaron a Belgrano cinco jugadoras provenientes de Talleres:

Esta temporada se sumaron a Belgrano cinco jugadoras provenientes de Talleres: * Valeria Alzapiedi

* Sofía Belmar

* Milagros Cisneros

* Pilar Casas

* Mariana Alisio

DE EXPORTACIÓN. Mariana Alisio, ex Talleres, jugó en el fútbol de Estados Unidos.

Los 21 equipos del torneo:

Argentino de Merlo, Belgrano, Canning, Cañuelas, Chacarita, Claypole, Italiano, Ituzaingó, Nueva Chicago, San Martín de Burzaco, Talleres de Escalada, Tigre, Trocha de Mercedes, Villas Unidas, Fénix, Newell’s, Quilmes, Berazategui, Cambaceres, Lamadrid y Los Andes.

Belgrano jugó ayer un amistoso ante Newell's, en Rosario, y ganó 2-0 con goles de Romina 'Pepa' Gómez. Las Celestes formaron con: Ricca; Cisneros, Aguirre, Server y Sánchez; Arrieto; Casas y Reche; Maldonado, Gómez y Acevedo.

¿Y en Talleres?

Mientras en Alberdi se celebra este crecimiento del fútbol femenino, en Talleres se viven días de incertidumbre con su equipo. Se fueron muchas jugadoras, algunas acusando la falta de apoyo de la dirigencia; y la Liga Cordobesa descalificó al equipo de la actual temporada, debido a que no se presentó a las tres primeras fechas, por distintas razones. La sanción podría durar tres años. En tanto, las futbolistas siguen entrenando con la esperanza de que las dejen jugar. La dirigencia que conduce Andrés Fassi no se ha manifestado sobre esta situación.