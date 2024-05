Transporte urbano de Córdoba: Coniferal se hizo cargo de la línea 45

La empresa Coniferal tomó desde las 0 de este viernes el recorrido de la línea 45 del transporte urbano de Córdoba, que prestaba la ex Ersa.

Cambios

“Hoy sale la 45 con 7 unidades, se mejora bastante la frecuencia porque estaban circulando cada 50 minutos, una hora. Vamos a ir analizando como hicimos con la 43 la cantidad de pasajeros. Hoy se está notando el cambio, es un cambio importante en la zona oeste”, informó el jefe de Tráfico de Coniferal Miguel Tolosa.

Además precisó que la frecuencia estimada para el nuevo servicio es de 17 minutos.

“Esta línea no estaba prestando servicios sábados y domingos. Armamos servicio para sábado y domingo con una frecuencia estimada, porque al no circular por un par de años, no sabemos cómo circulaba. Desde mañana funciona los fines de semana”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

El recorrido de la línea 45 se inicia en barrio 20 de Junio y finaliza en la Ciudad Universitaria.

Coniferal tomó desde días atrás los servicios de las líneas 40 y 43, recorridos que prestaba con anterioridad Ersa.

Durante el mes de mayo se calcula que terminará de hacerse cargo de la totalidad del corredor 4, ya que está previsto que se haga cargo de las líneas 41, 42 y 44.