Las paredes del Centro Cívico hablan: no descarten a Natalia de la Sota como candidata a diputada en 2025

Según más que calificadas fuentes del gobernador Martín Llaryora, la diputada nacional Natalia de la Sota “no debe ser descartada ni mucho menos” en las elecciones de medio término que tendrán lugar el año próximo.

El informante, un llaryorista de la primera hora y ministro provincial, contó que si bien se habla de la incorporación de la hija del fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota al gabinete provincial, esta es una posibilidad que no es compartida por los jefes del PJ ni por la propia legisladora. “Tiene un año de mandato todavía, ya que recién culminará su gestión en Diputados el 10 de diciembre de 2025, pero por el momento no hay que bajarla de la lista de candidatos para las elecciones de medio término”, dijeron los voceros llaryoristas.

Monseñor Ángel Rossi: “Los jubilados tienen que elegir entre comer o medicamentos”

“Naty y quienes la acompañan en su espacio político entienden que lo mejor es continuar en el Congreso”, apuntaron los delasotistas.

A Natalia de la Sota le cayó como un balde de agua fría no haber sido elegida como candidata a vicegobernadora, cargo electivo al que aspiraba. Su lugar fue cubierto por quien resultó elegida: Myrian Prunotto.

A partir del momento en que fue relegada como candidata a vice, De la Sota tomó distancia de Juan Schiaretti y Llaryora, aunque con el último nunca dinamitó todos los puentes. En cambio, con el exjefe del Ejecutivo provincial dejó de hablar. A su vez, Schiaretti estaría dispuesto a acercar posiciones y podría negociar el ingreso de Natalia de la Sota a las listas, cosa que la todavía diputada nacional anhela.

Aunque con posiciones diferentes a lo que marca el movimiento orgánico del bloque cordobesista, De la Sota no tendría oposiciones en la cúpula del poder del justicialismo en la provincia, donde por el momento la decisión final la tiene Llaryora. “Quien gobierna, dirige los destinos del partido y quien gobernó, acompaña”, es una de las frases que a menudo emplea Schiaretti para explicar la situación.

Gustavo Córdoba: “Si Schiaretti es candidato a diputado le arma un lío bárbaro a Milei”

El ex jefe del Ejecutivo provincia regresa de España procedente de Málaga y comienza una ajetreada agente política, ya que permanecerá algunas jornadas en Buenos Aires, donde visitará distintos dirigentes y llegará a varios distritos. La actividad comenzará por Vicente López.

Por lo pronto y en paralelo, Natalia de la Sota prepara su lanzamiento como candidata al Congreso para las elecciones de medio término. No hay que olvidar que nunca ocultó su acercamiento con el ex ministro de Economía Sergio Massa ni tampoco con sectores que en su momento militaron en lo que se denominaba kirchnerismo duro.

En ese sentido, fuentes de De la Sota comentaron: “Naty y quienes la acompañan en su espacio político entienden que lo mejor es continuar en el Congreso. Que por los tiempos que corren es necesaria una voz clara de oposición a este gobierno nacional que está golpeando muy fuerte a la clase trabajadora, a los jubilados y a las familias más pobres de la Argentina”.

“En ese marco, su decisión es volver a ser candidata a diputada el año que viene en tanto y en cuanto esa posibilidad pueda prosperar a nivel político partidario, por supuesto”, remarcaron los informantes.