LATAM espera la reapertura del aeropuerto Córdoba para retomar sus vuelos regionales

Las versiones circularon fuertemente en los últimos días: LATAM retornaría al país para brindar servicios de cabotaje. Otro rumor indicaba que podría comenzar a trabajar con código compartido con JetSmart, en el mercado doméstico. PERFIL CÓRDOBA puede afirmar que ambas alternativas no tienen posibilidades de concretarse.

Fuentes de la industria de la aviación comercial consultadas por este diario respondieron con un ‘no’ rotundo a esas versiones.

La filial local, LATAM Argentina, suspendió sus operaciones en el país el 17 de junio de 2020 y, en consecuencia, se cerraron los servicios y rutas domésticas que atendía la compañía. “Pero la empresa nunca se fue del país –advirtieron– ya que con sus otras filiales sigue cubriendo las rutas desde y hacia Argentina con Chile, Brasil y Perú”.

Desde que cesaron las operaciones de cabotaje, LATAM ya entregó todas las oficinas; hizo la devolución de sus puestos en los aeropuertos; no tiene más aviones en el país, los que tenía fueron trasladados a la casa matriz; está en proceso de entrega del hangar en Aeroparque, y no tiene personal.

“Lo que sí hay es la intención de retomar las operaciones regionales desde el interior del país, como desde Córdoba a Lima y Santiago de Chile, pero no como LATAM Argentina sino con equipos de la filial internacional”, aseguran las fuentes.

Y agregan: “Los planes son poder hacer vuelos regionales desde Aeroparque, como los que se operan desde Ezeiza, y otro tanto desde Mendoza y desde Córdoba, cuando las autoridades competentes los autoricen”.

Trabas para la habilitación

Lo proyectado era reanudar en noviembre esos vuelos regionales desde Córdoba y lo que resulta incomprensible son las trabas por las que no se habilita ya el aeropuerto. Esas habilitaciones fueron cursadas por los aeropuertos de Mendoza y Córdoba para octubre y todavía no cuentan con ello, por lo tanto, no pueden pedir operaciones con las estaciones aéreas cerradas.

“Volver vamos a volver, pero mientras más se demore la habilitación del aeropuerto (de Córdoba) la reanudación de las operaciones se va postergando, porque se necesitan de 30 a 45 días para asignar equipos, tripulaciones y poner los vuelos y tarifas en las programaciones”, precisan.

“Esta industria necesita previsibilidad y hoy está viviendo una incertidumbre muy grande. Normalmente se opera con itinerarios publicados para un año, por eso no se puede divulgar un itinerario a dos días de iniciar el mes”, explican. Hacen referencia a que el miércoles pasado se aprobaron vuelos para el viernes, los que, claro, no se vendieron.

Por último, otra versión indicaba que Swissport (empresa que ofrece servicios de tierra en el aeropuerto Jorge Newbery) se haría cargo de las operaciones de los vuelos de LATAM, lo cual no se confirmó pero sería factible puesto que la compañía ya no cuenta con personal propio en el país.