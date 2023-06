Le habrían clonado la voz con inteligencia artificial para fingir un secuestro en Córdoba

La cantante Andrea Teicher denunció que le clonaron su voz, al parecer con un sistema de inteligencia artificial, para luego llamar por teléfono a su madre, decirle que estaba secuestrada y pedirle un rescate.

“Le dijeron que no me iban a entregar si no les daba todos los ahorros y joyas que tenía”, contó Teicher a El Doce.

La víctima del ardid intentó comunicarse con su hija, pero le dijeron que si la llamaba “se terminaba todo”.

“Escuchaba que mi voz le decía que me iban a violar”, precisó Teicher.

De acuerdo al relato de la cantante, su madre “se nubló, entró en shock y empezó a seguir sus instrucciones”.

Finalmente los estafadores llegaron alrededor de la 1.30 del lunes a la casa de la mujer, de casi 80 años, se apoderaron de todos sus ahorros y se fugaron.

“Explotó cuando entré. Me decía: ‘Pensé que no te iba a ver más’”, relató Teicher.

La madre de la cantante debió ser asistida por psicólogos ya que sufrió una crisis nerviosa.