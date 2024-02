Legislatura de Córdoba: la quita de fondos docentes de Milei (Fonid) y sus dichos "agraviantes" contra LLaryora, ejes del debate

En una sesión maratónica, el PJ y aliados redoblaron su reclamo al Gobierno de Milei por la quita de fondos. A su vez, el oficialismo fogoneó un pedido a los legisladores nacionales para que el Congreso avance con leyes que permitan la restitución de los recursos que le corresponden a Córdoba y que eliminó el poder central.

En medio de la confrontación que mantiene el poder libertario con los gobernadores, el brazo parlamentario de la gestión de Martín Llaryora activó su contragolpe -en el plano discursivo- por el accionar del gobierno de Javier Milei ante la quita de fondos, a la que calificaron como una “represalia” para con Córdoba por haber naufragado la Ley de Bases.

Salario docente: La UEPC rechazó la oferta del gobierno y lanzó un paro

De este modo, la Unicameral expresó su “profundo rechazo” a la decisión arbitraria del presidente Milei de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que impacta en la composición del salario de los docentes de la Argentina.

A instancia de la bancada oficialista y aliados permanentes y circunstanciales, el pleno aprobó una declaración de la Cámara que se insta, además, a los legisladores nacionales por Córdoba a impulsar en el seno del Congreso la aprobación de una nueva ley para que se restablezca el Fonid.

Al momento de la votación, el resultado arrojó 39 votos por la afirmativa de la bancada Hacemos Unidos por Córdoba, de los legisladores del PRO y los unipersonales del Bloque Cordobés, Creo en Córdoba y el Frente de Izquierda-Unidad.

El sistema contabilizó 31 votos negativos a la propuesta que planteó el oficialismo ya que el interbloque Juntos por el Cambio apoyó un texto alternativo que incluía un pedido al gobierno provincial que reasigne partidas presupuestarias “al efecto de hacer frente al pago del incentivo docente” evitando la merma del salario de los maestros.

En el inicio del debate, las espadas oficialistas cargaron duro ante el “ajuste” de Milei que no cayó en la “casta” si no en “los trabajadores y el ciudadano de a pie”, dijo el socialista Matías Chamorro, quien aseveró que “este cambio no es el cambio que votó la gente”. Su par de bancada, Natalia Quiñónez, calificó como “bestial” al ajuste de la administración central.

Quinteros sobre la pirotecnia en el clásico Belgrano-Talleres: “El operativo policial fue impecable”

Desde la UCR, Brenda Austin manifestó la “preocupación” de su bloque por la decisión de la Nación de no prorrogar el Fonid y se mostró a favor de que el Congreso dé el debate para restablecer esos fondos. No obstante, la opositora centró su pedido en que “el gobierno provincial haga su parte”.

La radical demandó que la gestión Llaryora se encargue de reordenar partidas presupuestarias. Al respecto, le reclamó “priorizar” los gastos y destinarlos a educación.

En su dura crítica, advirtió que la ley obliga “a destinar el 35% del presupuesto a educación”, pero este año fija “menos del 24%”. “El recorte de las partidas está en infraestructura educativa”, acentuó.

“Vamos a acompañar el reclamo, pero exigimos al gobierno provincial disminuir el gasto superfluo”, afirmó la juecista Nancy Almada. En tanto, la radical Alejandra Ferrero advirtió que “en Córdoba ya les trasladaron el recorte a los docentes”.

En ese sentido, la opositora boina blanca cuestionó a la gestión peronista de “no hacerse cargo” de absorber el incentivo docente que dejó de enviar el poder libertario que habita la Casa Rosada.

Más voces

Desde el vecinalismo, Rodrigo Agrelo indicó que “la responsabilidad prioritaria (en materia educativa) la tiene la provincia” y, por ello, advirtió que la gestión del PJ “debió prever que la ley fenecía”, en alusión a que la norma nacional del Fonid caducó el 31 de diciembre del 2023.

Ante la decisión del libertario, el opositor aseguró que “no podemos dejar a pata a nuestros maestros”, a lo que lanzó: “¿De dónde sale la plata?”. En este punto, Agrelo recordó que el exgobernador Juan Schiaretti le había dejado a LLaryora 1.277 millones de dólares. “Necesitamos el 5% de lo que dijo que dejó Schiaretti en caja” para pagar el incentivo a los maestros, subrayó.

En su intervención, Luciana Echevarría arremetió contra Milei por su “decisión brutal” de eliminar fondos destinados a educación. “Ni siquiera (Mauricio) Macri se animó a tanto”, acentuó. La parlamentaria de izquierda criticó al presidente de “encapricharse” y tomar medidas que “las paga el pueblo”.

En la otra vereda, Agustín Spaccesi salió en defensa del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). El legislador libertario hizo foco en la pesada herencia al sostener que Milei recibió “una Argentina destruida”. En su pase de factura por la avanzada oficialista, el representante de LLA retrucó: “Vemos que no se quiere hacer un esfuerzo compartido. Córdoba no propone un proyecto de ajuste”.

“Se asumen los derechos y no las responsabilidades”, lanzó el opositor libertario, quien afirmó que el incentivo docente “debe ser sustentado por la provincia”.

En una mirada opuesta, el radical Dante Rossi condenó el “ajuste salvaje” del gobierno de Milei y advirtió que “deja mucha gente a la deriva”. A su vez, le reclamó a la administración provincial adoptar medidas para “amortiguar el impacto del ajuste” del titular del Ejecutivo nacional.

Queja oficialista

La legisladora y vicepresidenta de la Cámara, Nadia Fernández, cargó duro contra “la decisión arbitraria” del presidente Milei de eliminar el Fonid, cuya medida “genera un perjuicio a todos los docentes de la Argentina”, apuntó.

La oficialista atribuyó la avanzada libertaria a una represalia para con Córdoba por defender al complejo agroproductivo de la provincia en el Congreso.

En su ofensiva, Fernández le reclamó a la Nación pagar la deuda de la Caja de Jubilaciones e insistió con el giro de los subsidios al transporte y los recursos del Fonid.

En la misma línea, el jefe del bloque del PJ, Miguel Siciliano, le pidió a la oposición no especular ante el reclamo justo de Córdoba al poder central. “No se animan a poner lo que hay que poner cuando se reedita la pelea unitarios y federales”, le enrostró.

Por otro lado, la espada oficialista aseguró que desde su espacio quieren que “al presidente le vaya bien”, pero cuestionó que “está llevando a un país unitario”.

En el marco de una sesión maratónica, la Unicameral aprobó una seguidilla de declaraciones de rechazo vinculadas al accionar del mandatario libertario. Entre ellas, el oficialismo y aliados (sin el acompañamiento de JxC) impugnó las expresiones de “agravio” de Milei para con el gobernador Llaryora y otros mandatarios.

Consejo de la Magistratura

En acuerdo de mayoría de los bloques parlamentarios, la Unicameral designó al legislador Facundo Torres (HUxC) como miembro titular del Consejo de la Magistratura.

A su vez, la Cámara nombró a los oficialistas Ileana Quaglino y Leonardo Limia, y a la radical Daniel Gudiño, como miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.

Por último, se acordó que Matías Chamorro y María del Rosario Acevedo (por la mayoría) y Víctor Molina (por la minoría) integren el Tribunal de Conducta Policial.