Legislatura paralizada: la oposición pide sesionar y el oficialismo desató la polémica

Algunos indican que no hay diálogo en Córdoba y otros piden que se suspenda la sesión si no hay temas importantes para tratar. Mientras tanto, recién esta tarde se terminaron de armar las comisiones entre las fuerzas.

El miércoles no hubo sesión en la Legislatura. Desde que asumió el nuevo cuerpo legislativo, es la primera vez que no se escucharon los acalorados debates.

Lo cierto que es que hubo un acuerdo que parecía inalterable. El mismo consistía en que durante esta semana se iban a terminar de acomodar las comisiones para comenzar a discutir las leyes. Solo 18 de 30 fueron conformadas.

Hasta ahí todo en orden, pero, siempre hay un pero: habló Miguel Siciliano.

Una de las espadas en el oficialismo respondió a una pregunta de Cristian Pérez sobre si se cambiará el uso y costumbre de sesionar todos los miércoles. El ex secretario de gobierno de Córdoba respondió: “cuando haga falta sesionar se sesiona, estamos en tiempos de austeridad, la legislatura trabaja cuando haga falta ¿querés que te prenda la luz, que traiga los empleados, que sirva café para aprobar cuatro beneplácitos? Yo no quiero eso”. La respuesta dicha en el estudio de Canal C repercutió en los pasillos de la Unicameral.

Rodrigo Agrelo y Alejandra Ferrero pusieron el grito en el cielo. Remarcaron que no sesionar porque no hay temas importantes no fue lo acordado. “Se terminó la escribanía, no controlan el Tribunal de Cuentas y ahora se debate cuando ellos quieran”, expuso el legislador vecinalista.

Por su lado, la presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio explicó que las declaraciones de Siciliano van en contra de todo lo hablado: “Se aprobó en diciembre sesionar todos los miércoles, pero el oficialismo planteo este miércoles suspender la sesionó porque necesitaban organizar la comisiones. La Legislatura venía trabajando en la informalidad total. Por los medios nos enteramos que se van a manejar de esta forma arbitraria”.

Quien salió a poner paños fríos a la cuestión es Facundo Torres. Indicó que “no hay que hablar ni de suspensión ni de postergación. Se decidió de forma consensuada con las demás fuerzas políticas priorizar en el día de ayer la tarea legislativa del armado de comisiones. De hecho, estuvimos hasta la noche con distintas reuniones teniendo en cuenta además que se amplió la cantidad de comisiones permanentes, de legisladores y legisladoras en cada una de ellas para impulsar la representatividad y la participación de los distintos espacios políticos que conforman el recinto”.

Torres explicó que es una tarea que requiere de mucho trabajo, porque se debe incluir a todos los bloques y no dejar a de incluir a los monobloques o bloques minoritarios. “Una demostración de apertura y diálogo en plena consonancia con el mensaje y la concepción de gobierno de Martín Llaryora”, aseguró. Palabras que no le cayeron bien a la radical Brenda Austin quien remarcó que el “oficialismo intenta cerrar el recinto en lugar de abrir el diálogo político. Llaryora lo pide a nivel nacional pero no lo hace en Córdoba”.

Ferrero se sumó a Austin y pidió precisiones para saber “¿cómo se va a sesionar? ¿se volverán a cambiar las reglas que ellos aprueban?”.