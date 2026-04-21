Llaryora arengó a la JP en Cabalango y acelera el armado político con la mira en 2027

Bajo la conducción de Martín Llaryora, el peronismo de la capital cordobesa dio una muestra de vitalidad territorial el pasado fin de semana en las Sierras de Punilla. En un movimiento que combina mística militante con pragmatismo electoral, la Juventud Peronista de Córdoba Capital realizó un multitudinario encuentro en la localidad de Cabalango los días 18 y 19 de abril, consolidando su presencia hacia los próximos desafíos institucionales. El cierre de las jornadas estuvo a cargo del propio gobernador, quien bajó al territorio para marcar la hoja de ruta hacia el 2027 y reforzar el sentido de pertenencia en un sector clave del padrón.

Durante su intervención, Llaryora apeló a su propia biografía política para acortar distancias con la base presente. El mandatario confesó ser un militante de toda la vida y recordó que nunca imaginó siquiera llegar a ser intendente de San Francisco, atribuyendo su recorrido a los desafíos que se le presentaron en el camino. En un mensaje directo a los cientos de jóvenes que lo escuchaban, el gobernador subrayó que él también ocupó ese mismo lugar como militante y que cualquiera de ellos, sin importar su origen o las dificultades del camino, tiene la posibilidad real de alcanzar la máxima conducción de la provincia.

El presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, fue otro de los oradores centrales y coincidió en la necesidad de dotar de coraje a la nueva generación para defender los intereses locales. Scotto remarcó que el gobierno provincial tiene una causa concreta y que la juventud debe alzar la voz para profundizar la militancia en los barrios. En su discurso, el funcionario instó a los presentes a tener un acto de conciencia popular y a ser protagonistas activos de la realidad, enfatizando que los cambios no suceden por milagro sino por la acción directa de quienes deciden involucrarse.

El evento funcionó además como una cumbre de alta intensidad política dada la presencia de la primera línea del oficialismo. Junto al gobernador estuvieron el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y el Ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, lo que ratifica la sintonía fina entre la gestión provincial y municipal. También participaron figuras de peso en la estructura de Hacemos Unidos por Córdoba como Paulo Cassinerio, Laura Jure, Victoria Flores y Rosalía Cáceres, además de la jefa comunal anfitriona, Carla Bruno.

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La representación legislativa y territorial se completó con la asistencia de las legisladoras Ileana Quaglino y Karen Acuña, el secretario de Gobierno Rodrigo Fernández y los concejales Marcos Vázquez y Mauricio Romero. El presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante, Martín Simonián, también formó parte de la comitiva que acompañó a los referentes juveniles Nahuel Escobar, Darío Montes y Victoria Araya.