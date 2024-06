Llaryora en Camarco: “Si no desarrollamos la infraestructura, no habrá plan económico que sobreviva”

El gobernador Martín Llaryora aseguró que “es imposible desarrollarse sin infraestructura y sin obra pública” en su participación de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) que se desarrolló en Buenos Aires.

Infraestructura

“En Córdoba creemos que la infraestructura es una parte esencial del desarrollo porque es lo que permite hacer productivo a un lugar y ganar competitividad”, escribió en su cuenta de “X”.

“Si nosotros no construimos y no desarrollamos la infraestructura necesaria que nos mejore la competitividad y que nos permita sacar nuestros recursos no habrá plan económico que sobreviva, y para que sea sostenible en el tiempo, necesita un plan productivo”, agregó el mandatario.

Además consideró que es necesario “trabajar en un plan que permita encender los nuevos motores de la economía como el gas, el petróleo y la minería mejorando nuestros caminos, sumando líneas férreas y el transporte fluvial, así como dotar de conectividad a todo el país”.

Obra pública

“Por eso en Córdoba no paramos la obra pública y firmamos un convenio para finalizar algunas de las obras de la Nación. Porque colaborar con la obra pública es un factor esencial del desarrollo y del crecimiento. Sigamos defendiendo el trabajo argentino”, cerró Llaryora.

El gobernador de Córdoba participó del panel sobre “Infraestructura y empleo, el rol de las provincias”. También estuvieron presentes el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y el de Mendoza, Alfredo Cornejo.