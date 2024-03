"Los artistas jóvenes pintan dos cuadros por año y yo hago 140"

Eugenio Cuttica empezó a dibujar cuando tenía ocho años, pasó del lápiz al estudio del color y del mundo abstracto al expresionismo para luego desaprenderlo todo.

Pintó el grito para poder pintar el silencio y se acercó al budismo para entender la creación de sus cuadros como entes energéticos que hacen visible lo invisible.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el artista habló del camino transitado y se mostró crítico en torno a la situación actual de nuestro país.

—Estás radicado en Estados Unidos y tenés varios talleres por el mundo. ¿Cómo te está yendo?

— Oficialmente resido en Nueva York, tengo dos talleres grandes en Barracas (Buenos Aires) y en Southampton (Nueva York) y uno más pequeño en Milán. Estoy trabajando con 12 galerías y me están llamando de todo el mundo porque quieren comercializar mi trabajo. Actualmente estoy exponiendo en museos y tengo dos muestras itinerantes por Europa.

—Estás trabajando muchísimo.

—Trabajo las 24 horas y quedo rendido en mi taller, dormido sobre el sillón; me despierto a las cinco de la mañana rodeado de mis obras y ese es el despertar más feliz que tengo. Soy como una especie de Elon Musk de la pintura (se ríe). Hace 54 años que trabajo sistemáticamente en arte y soy el jefe más riguroso que he podido encontrar. Siempre supe que quería ser la persona que soy y tengo el orgullo de poder decir que soy la persona que siempre quise ser.

— Algo que no muchos logran.

—La mayoría de los artistas trascienden cuando desaparecen físicamente. Lo que está pasando conmigo es algo increíble. Yo puedo ver cómo mi obra en todo el mundo se abre camino sola. Y eso produce un estado de pánico porque es como crear un ser viviente afuera de uno mismo, que tiene vida propia. Entonces, puede ser que sea muy fácil confundirse.

—¿Cuál es el rol del budismo en tu arte y en tu vida?

—Un artista es una antena que percibe la inteligencia del universo. Y es un vehículo de esa inteligencia superior que todo lo sabe, que todo lo resuelve y que conduce a la abundancia tanto espiritual como física. Yo vivo dentro de esa dimensión las 24 horas del día, no bajo de ahí. Y el budismo habla sobre estas cosas, habla de algo que yo llamo ‘la frecuencia infinita del no tiempo’, que es otra dimensión, una conciencia inteligente que está detrás de las falsas identidades y que se maneja a través de la verdad ulterior, la libertad, el amor y la belleza. Esas cuatro palabras forman una quinta, que es la imaginación, que a su vez viene de magia. Es decir, el que se dedica a desarrollar estos cuatro significados se transforma en un mago porque es capaz de transformar su propia realidad y la realidad de la que los rodean.

—Te he oído decir que sos un artista que pinta el silencio. ¿Cómo es eso?

—Yo trato de estar en silencio siempre. Los lugares ruidosos me perturban. Trato de encontrar siempre lo que los griegos llamaban la ataraxia, que es un estado de no perturbación. Y yo pinto desde ahí.

—¿Y hacia dónde va tu arte?

—Empecé educando la mano. Después que logré, a los 19 años, dibujar como Spilimbergo, decidí estudiar color. Dejé de dibujar durante 13 años y me dediqué a la pintura abstracta, después me volví expresionista y empecé a pintar la energía del grito. Luego llegué a un punto que algunos curadores llaman ‘el límite de la enunciación’. Entonces entendí que tenía que desandar el camino y ahí fue cuando estudié budismo y empecé a pintar el silencio. La obra se catapultó en todo el mundo y tuvo mucha más elocuencia que el grito. Yo no hago figuras, trato de hacer visible lo invisible. Entonces mis cuadros terminan en un punto que son entes energéticos y si no llegan a ese punto no salen de mi taller.

—En 2018 celebrabas una ley argentina que favorecía la circulación del arte argentino al exterior. ¿Cómo ves el contexto actual en materia cultural?

—El arte es un producto de la prosperidad, tanto espiritual como cognitiva y material. Uno no se puede sustraer de la realidad en la que vive porque lo van tamizando a uno de telarañas hasta dejarlo inmovilizado y tarde o temprano deja de pintar. Si el astral de un lugar es negativo y tóxico no puede haber arte virtuoso y eso es lo que está sucediendo en Argentina. Este fue un país de grandes artistas, cineastas, arquitectos, escritores. Pero era otra época, cuando la Argentina tenía vigencia. Ahora éste es un país intrascendente y ha sido afectado también en lo intelectual. Está rodeado de mentiras, todo es un eslogan, no existe el amor por la verdad. Y no se puede vivir sin la verdad. Por eso me fui. Yo me siento más argentino en EEUU porque es un país que se parece mucho a la Argentina que yo conocí. Cuando más extraño Argentina es cuando estoy acá porque este ya no es mi país.

—¿Ves alguna luz al final del túnel?

—Puede ser. Pero necesitamos unos diez mil héroes de las mil caras, héroes místicos. Mientras nadie se tome en serio lo artístico nada va a cambiar. Y estoy hablando de los jóvenes. Cuando yo era asistente de (Antonio) Berni o de Carlos Alonso no hablaba y ellos me querían porque no hablaba. Pero ya no existe la mística. Lamento tener que decir todo ésto pero tengo un compromiso con la verdad. No voy a alimentar el mito: los artistas jóvenes pintan dos cuadros por año y yo, a mis 66 años, hago 140 cuadros grandes por año.

—¿Tenés planeada alguna muestra en Argentina?

—Sí, para el 2025 pero no puedo decir en qué museo aún. Y en Córdoba me gustaría volver a exponer en el Caraffa, hacer una muestra sólo de instalaciones, que es en lo que estoy trabajando ahora. Además, cualquier excusa que implique venir a Córdoba para mí es buena porque Córdoba tiene un poquito todavía de esa Argentina que yo conocí, por más que los cordobeses digan que no es la misma, se siente en la calle que esta provincia es otro país... (se emociona). Córdoba está resistiendo.



