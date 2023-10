Los libertarios, preocupados por el 23-O

En la (mini) mesa chica de Javier Milei están convencidos de que el líder libertario se va a consagrar en las elecciones del 22 de octubre como el nuevo presidente de la Nación, pese a que las encuestas hablan de un escenario de tres tercios o, de última, de un inevitable mano a mano con Sergio Massa.

“Javier gana en primera vuelta, los problemas empiezan el 23”, sostuvo un dirigente de La Libertad Avanza. Preocupado, puso el foco en dos cuestiones: la transición hasta el 10 de diciembre y el armado del equipo “del León”. “Si el peronismo pierde Buenos Aires, puede pasar cualquier cosa”, advirtió. “Nos pueden tirar el gobierno por la cabeza”.

El otro punto crítico de un eventual triunfo de Milei el 22 es el armado del equipo. “No tenemos gente, es la realidad. Los puestos clave se ocupan, el tema son las segundas y terceras líneas”, confió el dirigente. Y completó: “¿Sabés la cantidad de gente que se va a ofrecer para formar parte del gobierno? Ante la necesidad se puede sumar cada uno…”.

Presión macrista “a fondo” para apoyar a Capitani

Tras la elección municipal en Villa María, que quedó en manos del peronista Eduardo Accastello, la foto entre Luis Juez y Darío Capitani, en el tramo final de la campaña de Juntos, parecería ser historia antigua, aunque un comentario clave avivó el fuego internista en la coalición opositora.

Es que el nivel de enfrentamiento entre ambos cambiemistas fue durísimo por efecto de la ley de juego online, con acusaciones de por medio y amenazas de resolver el encono en Tribunales. Las heridas parecían no haber cicatrizado hasta que se difundió la foto de unidad en el comité local de la UCR unos días antes de los comicios.

Se buscó así dar señales de apoyo de Juez hacia el candidato local de JxC. Dirigentes del espacio revelaron que ambos tuvieron una charla previa para limar las duras asperezas. No obstante, según una fuente cambiemista, fue Mauricio Macri quien llamó al líder del Frente Cívico para “presionarlo” y no romper. El senador puso a un delfín en la lista que encabezó Capitani y no sacó los pies del plato.

Passerini versus Prunotto: ¿la pulseada que se viene?

Si finalmente el gobernador electo Martín Llaryora cristaliza sus aspiraciones nacionales, cumplirá un mandato y no aspira a su reelección en la provincia, se abre un interesante abanico porque serían varios los dirigentes que pretenderían suceder al

exintendente de San Francisco.

Lo cierto es que en los pasillos ya ven posicionadas a dos integrantes del poder provincial que se viene: el intendente electo de Córdoba, Daniel Passerini, y la vicegobernadora electa Myrian Prunotto.

Seguramente pronto se conocerán otros nombres, pero por el momento Passerini y Prunotto son vistos como potenciales aspirantes. “Daniel no tiene reelección en la Municipalidad de Córdoba y eso lo llevará a jugar sus fichas en la provincia siempre que Llaryora no busque su reelección”, dijo un hombre del Palacio 6 de Julio. Y agregó en mesa de café: “Y Myrian significa la apertura del peronismo a otras fuerzas, es una exponente del partido cordobés. Y además es mujer, lo cual tiene un valor agregado”.

Fuego “amigo”

En el debate por la ratificación del decreto del Ejecutivo por la vigencia de la prórroga del contrato con la empresa CET SA, por la instalación y explotación de slots en la provincia, el radical no orgánico aliado al PJ, Orlando Arduh prendió el ventilador y arremetió con todo contra sus correligionarios de la cúpula radical.

Los primeros apuntados fueron Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer. También cayeron en la volteada el negrista Marcos Carasso y el histórico Miguel Nicolás, titular y secretario del Comité Provincia de la UCR, respectivamente.

El radical, que renunció a su afiliación partidaria antes que lo echen por aliarse al PJ, los trató de “cínicos e hipócritas” por no decir nada sobre el accionar del intendente radical de Almafuerte, Rubén Dagum, quien promovió la instalación de slots en su localidad.

De igual modo, el legislador del PRO Alberto Ambrosio avivó el fuego amigo contra sus socios radicales. En su crítica, aludió a un parlamentario opositor que tendrá banca a partir del 10 de diciembre. Según el amarillo, el enigmático representa a la empresa concesionaria del juego en Córdoba.

La rosca por Justicia

En el gabinete provincial de Martín Llaryora ya hay varios nombres confirmados para encabezar las principales carteras. Sin embargo, el Ministerio de Justicia sigue siendo una incógnita. Hay varios nombres en danza. En su momento, sonó con fuerza Ignacio Segura (titular del Colegio de Abogados), pero cayeron sus acciones. Hubo fuertes rumores de que Segura disputaba ese puesto con el actual legislador Juan Manuel Cid.

En el entorno del llaryorista de la primera hora desmintieron esa versión. Un allegado a Cid aseguró que el hombre de extrema confianza de Llaryora no busca un cargo en el gabinete provincial. De todos modos, forma parte de la mesa chica del intendente y gobernador electo.

Continúan trabajos de saneamiento en la laguna del Parque Sarmiento

La Municipalidad de Córdoba a través del Ente BioCórdoba sigue trabajando en el saneamiento de la emblemática laguna del Parque Sarmiento. En esta fase, se ha puesto especial atención en el levantamiento de la cosecha de algas, cuya proliferación ha afectado partes del lago y el perilago.

La presencia excesiva de algas ha generado problemas ambientales como la falta de oxigenación en las aguas, daño a la flora y la fauna, y ha sido una preocupación para el área de Mantenimiento del Parque Sarmiento.

Esta segunda etapa de saneamiento continua con firmeza buscando restaurar el equilibrio ecológico de este importante espacio verde.

"Es imperativo abordar estos desafíos de saneamiento ambientales para preservar la belleza y la biodiversidad de nuestro querido Parque Sarmiento. Estamos comprometidos con la salud a largo plazo de este ecosistema invaluable y con el bienestar de nuestra comunidad", expresó el vocal de BioCórdoba Julio Tejeda.

“No le metemos miedo a nadie…”

Ramón Frías estuvo invitado al programa Forum de Carlos Paz Televisión para hablar del “porteño Luzi”, quien volvió a ser detenido luego de purgar una larga condena. Luzi cobró notoriedad cuando logró escapar de la cárcel de Bouwer hasta que fue recapturado en la provincia de La Rioja justamente por un equipo a cargo de Frías, por aquel entonces exjefe de la Policía de Córdoba.

Luego de hablar sobre la personalidad de Luzi (“el porteño ahora integra una organización más grande”, dijo) se refirió a la formación de los policías: “La preparación es fundamental, pero es en la calle donde hay que trabajar”. Sin embargo, fue más allá cuando afirmó que la fuerza debe estar “bien preparada y bien armada para poder ocupar territorios”.

“De lo contrario, no le metemos miedo a nadie…”. Luego, dijo que una Policía bien armada “no significa estar militarizada”. “Lo que dijo Frías es el pensamiento de la mayoría de los policías y expolicías”, sostuvo un legislador peronista cuando leyó las declaraciones. Y añadió, enigmático: “Y Llaryora lo sabe”.

Un partido aparte

Las tensiones en el gremio de la limpieza de Córdoba también son motivo de preocupación en los organismos de seguridad deportiva. Sucede que el duelo Sergio Fittipaldi vs. Franco Saillén tiene su versión futbolística en la Liga Cordobesa de Fútbol, con Argentino Peñarol y Amsurrbac.

Aunque los dos clubes militan en la Primera A, el presente campeonato los encuentra compitiendo en distintas zonas, lo que descarta la posibilidad de un cruce inminente en los campos de juego. De todos modos, desde las cercanías de ‘El Panal’ alertaron: “Estamos atentos; no es un tema menor”.

En diciembre volvería a sonar LV2

En una de las grandes superficies comerciales de Córdoba un hombre tomaba un café, mientras hablaba por teléfono en voz alta. Su interlocutor era un conocido periodista radial y televisivo, con nombre y apellido ‘muy folclórico’. Aparentemente se trataba de alguien conocedor de técnicas de radio, ya que hacía referencia a ubicación de la antena y otros detalles muy específicos.

Pero lo más interesante fue cuando hizo mención a algunos hombres de medios locales, como por ejemplo, Aldo ‘Lagarto’ Guizzardi a quien –dijo– le habían ofrecido la dirección pero no aceptó. También nombró a un periodista de un medio radial con dilatada trayectoria (siempre por las mañanas) al que, aseguró, le hicieron igual oferta pero en este caso con posibilidades ciertas de aceptar. ¿Cuál era el motivo de la conversación? La puesta en marcha, en diciembre próximo, de LV2, la radio que desapareció del dial en 2011, cuya frecuencia fue licitada hace un año y quedó en manos del empresario rosarino Gustavo Scaglione, propietario de La Capital de Rosario.

La carrera para el 2027 no largó pero…

Se sabe. En política nadie quiere regalar nada. Tampoco hacer demasiadas olas antes de tiempo. Y aunque Daniel Passerini todavía no asumió como intendente, ya hay algunos “anotados” para la elección del… 2027. Ir posicionándose es la clave. Por ejemplo, Juan Domingo Viola no se quedará en el Concejo Deliberante puesto que ya habría acordado con Passerini su continuidad en la secretaría de Participación Vecinal, a la que posiblemente se le amplíen las funciones.

Viola aspira a comenzar a trabajar desde ahora en su proyecto para la intendencia de Capital en 2027, debido a que Passerini no podrá ir por su reelección. La pelea política por la sucesión será importante. Ya están anotados Miguel Siciliano (será jefe de bloque del peronismo en la Legislatura provincial) y Marcelo Rodio, actualmente a cargo de la secretaría de Transporte. También está en la lista Gabriel Bermúdez y ahora se anota Viola. La nómina crecerá, sólo hay que esperar.

La ampliación del Kempes, una bandera del gobierno de Llaryora

El gobernador saliente Juan Schiaretti anotó a Córdoba en la pelea por ser la subsede argentina del Mundial de fúbol 2030 y anunció la ampliación del estadio Mario Alberto Kempes de 55 mil a 72 mil espectadores.

“La ampliación del estadio se hará más allá del estadio que se elija en Argentina para que nuestra selección dispute su partido inaugural. Es más, hay una inversión estimada de 15 millones de dólares para esta obra”, anticiparon voces cercanas al gobernador electo Martín Llaryora. En ese sentido, agregaron que es posible que en las proximidades del estadio se proyecte una inversión pública privada para construir un estadio cerrado que reemplace al Orfeo, que se destinará a la organización de espectáculos musicales y eventos deportivos.