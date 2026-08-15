Luciano Lollo volvió a Los Andes de Alejo Ledesma

El fútbol guarda recuerdos en lugares concretos. En Alejo Ledesma, uno de esos lugares es la cancha de Los Andes. Y a veces esos recuerdos, que parecen narrados en cuentos de viejos escritores, se transforman en posibles sueños y luego en realidades; y seguro a Roberto Fonatarrosa, Osvaldo Soriano o Eduardo Sacheri se les hubiese complicado mostrar que la realidad supera a la ficción.

Es que hace unos días, en esa localidad ubicada a 333 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se vivió una de esas jornadas especiales e inolvidables. Luciano Lollo, a los 39 años, volvió a jugar con la camiseta que conoció en su niñez y luego defendió durante su adolescencia. A su lado estuvo Gastón, su hermano, de 41, también marcador central. Cumplieron un sueño familiar y como si fuera poco, fue con una victoria 2-0 ante Pabellón de Alejandro Roca, y con un gol de cabeza del exdefensor de Belgrano. Unas 800 personas en las tribunas le dieron un color inédito para la Liga Regional de Canals.

Luciano regresó al club donde debutó con 15 años en la Primera de la Liga de Canals, antes de partir hacia las inferiores de Belgrano. Después vendría su historia conocida en la élite del fútbol nacional, vistiendo las casacas del ‘Pirata, Racing Club, River, Banfield, Estudiantes de La Plata y Newell’s. En el recorrido consiguió siete títulos de Primera, tres conquistas internacionales y un ascenso inolvidable en el 2011 con el club de barrio Alberdi.

El partido esperado.

Gastón ocupó el puesto de marcador central y llevó la cinta de capitán. Luciano jugó como segundo zaguero. El equipo dirigido por Santiago Moreyra salió a disputar una fecha que había concentrado atención durante varios días. “Emocionante fue la vuelta de Luciano, jugó en primera con 15 años y se fue para Belgrano. Los Andes es el club más popular de Alejo Ledesma”, contó Rodolfo Speranza, quien junto a su hija Sura maneja las redes sociales del club. El clásico frente a Sarmiento llegará dentro de tres fechas. En Alejo Ledesma, la expectativa ya forma parte de la conversación cotidiana.

Después de la presentación, Luciano habló en el medio de la cancha con el periodista Daniel Gianicco. “Muchos recuerdos lindos, poder disfrutarlo con mi familia, con mi hermano dentro de la cancha. Ha sido un día muy bueno y contento por el triunfo”, dijo.

Santiago Moreyra es el coordinador del fútbol infantil y entrenador de la Primera de Los Andes. Vive en Canals. Recorre 35 kilómetros hasta Alejo Ledesma. En diálogo con Perfil Córdoba contó: “A mitad del primer semestre me tocó hacerme cargo de la primera de Los Andes. Agarramos con los chicos del fútbol infantil y comenzamos a trabajar. Se terminó ese torneo, me dijeron de seguir y se empezó a manejar la posibilidad de sumar a Luciano. Y como él tiene una simpatía muy profunda por ese club, que juega con su hermano, se concretó. Yo hace 30 años que dirijo fútbol infantil y hace cuatro meses estoy con el primer equipo y ahora me toca esta enorme satisfacción de dirigir a un futbolista de Primera división”, relata emocionado el DT.

Luciano presentó los papeles ante la liga, quedó a disposición del cuerpo técnico y se incorporó al plantel. Los hermanos habían compartido cancha durante la adolescencia. El reencuentro llegó en una etapa especial para ambos. “Fue Gastón el que me convenció, me dijo que eran sus últimos meses como jugador y que le encantaría que lo termináramos juntos”, contó Luciano.

Gastón sigue entrenándose con intensidad, ocupa el lugar de capitán y sostiene una presencia fuerte dentro del vestuario. Luciano prefirió dejarle la cinta. “Luciano tiene una humildad, un corazón sin ánimo de grandeza, sin tirar chapa. Es la verdad un fenómeno”, señaló Moreyra.

Los Andes es el club de referencia de Alejo Ledesma. Durante la temporada anterior reunió un promedio de 500 personas en sus partidos de local y unas 200 en condición de visitante. El fútbol se sostiene mediante la colaboración de los vecinos y la asistencia a la cancha. La institución también trabaja con siete categorías de fútbol infantil. Pero el debut de ‘Lucho’ convocó cerca de 800 personas.

La historia de Los Andes.

En 1924, un grupo de jóvenes fundó Sportivo y Cultural Los Andes con una premisa: jugar al fútbol. Eligieron el rojo y el negro de colores de su camiseta. En sus primeros años participó en la Liga Venadense de Fútbol, en Santa Fe, y luego se afilió a la Liga Regional de Canals. La institución atravesó una interrupción de sus actividades y fue refundada por vecinos de Alejo Ledesma el 5 de febrero de 1964, bajo el nombre de Club Atlético Los Andes. Los títulos llegaron en 1936, 1971, 1993 y 1996. También fueron parte de la historia la Copa Amistad Tacuarembó, conquistada en Uruguay en 1987, y la Copa Centenario de Alejo Ledesma, obtenida en 1989.

El club también produjo futbolistas que llegaron al profesionalismo. Juan Antonio Sen llegó a Primera en otra época; Marcelo Amaya, integrante del plantel campeón de 1996, jugó en Belgrano; Daniel Vega pasó por Unión de Santa Fe. En esa memoria, Luciano Lollo ocupa un lugar central dentro de la identidad del club. En su momento, ‘Lucho’ eligió Instagram para anunciar su regreso. Escribió: “Donde todo empezó!! Hora de volver a casa”.

Después del debut del fin de semana pasado, llegó el agradecimiento: “Muchas gracias a todos por el cariño, el recibimiento y esos regalos tan hermosos que me hicieron, quedará guardado en mi corazón para siempre”.

La tarde terminó con abrazos, una victoria y una historia familiar renovada. Luciano marcó de cabeza. Gastón llevó la cinta. Los Andes ganó. El club del pueblo volvió a recibir a uno de los futbolistas centrales de su memoria. Es que sí, a veces los recuerdos pueden tomar vida y reaparecer.