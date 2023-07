Luis Juez: “No me voy a involucrar en la interna”

El líder del Frente Cívico, Luis Juez, dijo que los integrantes de su espacio político tienen “la libertad de acá al 13 (de agosto) de trabajar con el dirigente con el que se sientan más cómodo” al referirse a la disputa por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio en las PASO.

El senador nacional explicó que tanto “en una y otra lista han trabajado duramente" para que él sea gobernador.

“Lo hizo Pedro Dellarossa (candidato de Rodríguez Larreta), pero también lo hizo Luis Picat (candidato de Bullrich) y lo hicieron cada uno de los dirigentes que integran esa lista. Ahí hay intendentes que laburaron enormemente para que ganara Juntos por el Cambio la Provincia”, argumentó.

Posición

“Así que sería muy injusto que yo tomara partido. Hasta el 13 yo particularmente, y se lo he dicho a los dirigentes nacionales, no me voy a involucrar en la interna. Después del 13, por supuesto el 14 trabajaremos por el dirigente de Juntos por el Cambio que le toque ser electo y disputar la primera vuelta”, enfatizó Juez.

Al ser consultado si estaba molesto con Larreta por su intención de incorporar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, respondió: “Eso es cierto. Pero una cosa no quita la otra. Eso no me habilita a cometer un acto de torpeza. No es que estaba, estoy”.

“Ayer veía la televisión. Con la décima parte que pusieron los dirigentes en Chubut para acompañarlo a “Nacho” Torres, un gran tipo, un gran amigo, un senador que comparto banca con él, hoy Córdoba estaría gobernada por Juntos por el Cambio”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Críticas

“Es cierto que nos faltó acompañamiento, que faltó decisión, es cierto que nos confundieron, es cierto que confundieron a la gente, es cierto que no nos bancaron como nos tenían que bancar. Todo eso es cierto y el enojo no se me fue. Lo digo con claridad y me va a durar durante cuatro años”, insistió Juez.

Y luego expresó: “Hasta que pase este proceso necesito ser mínimamente el garante de la unidad. No le debo nada a nadie. Si hay alguien a los que les debo es a los 800 mil cordobeses que nos votaron”.

Juez sostuvo que “si en una campaña electoral los últimos 20 días te la pasás explicando la conducta de dirigentes nacionales que tienen un acuerdo con el gobernador que vos venís a cambiar, se hace muy difícil porque la gente no es tonta, la gente se confunde”.

También consideró que perdió la elección “frente a un aparato descomunal”. “Perdimos tiempo, muchas veces nos desacoplamos, nos faltó coordinación, nos faltaron definiciones con mayor tiempo y mayor profunidad”, añadió en tono autocrítico.

Pase a planta permanente

“La semana pasada dejaron en planta permanente la Provincia y algunos colegas tuyos hasta casi lo aplaudían a Schiaretti. Hace 17 años que yo tengo que explicar la misma conducta, la misma decisión y se mide con otra vara”, aseguró en diálogo con el periodista Jorge Martínez.

Candidatura

Cuando se le preguntó si podría ser de nuevo candidato a gobernador, Juez contestó: “Ya vamos a ver. Falta tanto tiempo. Yo no soy de los que se arrugan, de los que se meten debajo de la cama”.

“Si alguno cree porque me gano una elección me va a tener acobardado, mudo, calladito la boca, sin denunciar, sin poner en evidencia, sin alertar de los hechos de corrupción, se equivocan”, concluyó.