Luis Juez sobre el acto de Milei en Córdoba por el 25 de Mayo: “Sería prudente en el discurso”

Luis Juez consideró que el presidente Javier Milei debería ser “prudente en el discurso” el próximo sábado 25 de mayo durante el acto que se realizará en el Cabildo de Córdoba.

25 de Mayo

Además sostuvo que la ceremonia en la capital cordobesa no sustituye al Pacto de Mayo al que Milei había convocado en el mensaje de apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso.

“La miseria política, la bajeza de la dirigencia de la Argentina no le permite al presidente llegar, porque la verdad que lo mejor que hizo el 1° de marzo, y se lo dije, fue ese discurso, ponerle fecha a un momento importante”, explicó el senador nacional.

“Yo la verdad lo viví con mucha expectativa. Cuando el 1° de marzo hablaba del 25 de mayo, digo mirá la cantidad de tiempo que tiene para laburar y llegamos al 25 de mayo y no tenemos esa hoja de ruta, porque no la tenemos”, agregó en declaraciones a La Nación +.

Milei en Córdoba: un funcionario clave de la gestión municipal de Passerini cuestionó la visita del presidente

Acto en Córdoba

“Yo no mezclaría las cosas. Que él vaya a Córdoba me parece bárbaro. Si va a Córdoba y el acto es institucional por supuesto vamos a estar. Está bueno que siempre vaya a las provincias”, aseguró al referirse a la presencia de Milei en territorio cordobés.

También expresó que la ceremonia “no tiene que ver” con el Pacto de Mayo “porque ese acto debe hacerse una vez que tenga su hoja de ruta como se merece cualquier presidente votado masivamente”.

“Sería cauto, sería prudente, sería prudente también con el discurso. Vamos a llegar al acto del sábado en Córdoba todavía sin ley”, sugirió Juez.

Aunque luego aclaró: “Yo no le voy a decir al presidente qué tiene que decir, lo que no tiene qué decir, mucho menos yo que no tengo reparos”.

Sin embargo, luego insistió: “Sí se me ocurre que hay que ser muy prudente porque estamos construyendo una mayoría de 37 manos levantadas para poder tener ese instrumento que creo que es fundamental”.

Milei estará en Córdoba el 25 de Mayo: la Provincia y el municipio definen el cronograma

Críticas

“Yo soy un tipo respetuoso de la opinión de cada uno de los senadores, pero ya hoy hay una verdadera conducta obstruccionista, una deliberada actitud a este Presidente de no darle nada. Arrancó en el kirchnerismo y ahora empieza a focalizarse en algunos senadores”, cuestionó.

“Nosotros tuvimos una reunión hace 45 días atrás con los ministros, acordamos los presidentes de bancada que este debate central se iba a dar en Diputados. Deberíamos canalizar con los diputados nuestros la posibilidad de introducir las modificaciones. Resulta que ahora pareciera que los diputados no vieron nada”, dijo en tono crítico.

“Las medidas tienen que ser urgentes. Ya vamos para seis meses de gobierno. No hay una cosa que merezca semejante obstrucción. Yo soy pesimista. Conozco el Senado como la palma de mi mano. Lo que no conocía es la conducta de algunos que ahora pareciera que están mucho más encaprichados que antes. Esperemos mañana (por hoy) tener dictamen”, concluyó al aludir al futuro de la Ley de Bases.