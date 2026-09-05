Luisa Kuliok trae al Comedia una obra que revisita las gestas argentinas desde la poesía y el cancionero popular

El escenario del teatro municipal recibirá el próximo viernes 11 de septiembre el estreno nacional de “De Batallas y De Amores”, un espectáculo que reúne a Luisa Kuliok, Facundo Ramírez y Hernán Lucero, junto al guitarrista invitado Sergio Zavala.

La propuesta combina textos de figuras de la literatura y la historia continental con obras del cancionero folclórico y tanguero, a través de un relato que revisita los hitos y tensiones que moldearon la identidad argentina. “Yo estaba mirando un espectáculo precioso de Marcos Montes sobre Yupanqui y estaba Facundo Ramírez ahí; hacía mucho tiempo que no nos veíamos y nos queremos mucho. Nos quedamos conversando y al día siguiente me manda un mensaje. Había un proyecto que había nacido hacía bastante tiempo, que tenía Hernán Lucero y pensando en darle forma, sentían la necesidad de que hubiera una voz femenina”, empieza diciendo Luisa Kuliok.

A partir de ese primer contacto, la propuesta fue transformando su enfoque narrativo inicial hacia un terreno poético y humanista. “Ellos necesitaban una voz narradora y a mí me pareció fantástico que habláramos de esto a partir de la música, con el gran cancionero que tenemos del folclore. Entonces pensé que teníamos que armar algo que tuviera una dimensión de universos que no fueran ni didácticos ni con ningún tipo de partidismo político, sino hablar desde un lugar humanista y con un universo poético”, enfatiza la actriz.

La poesía como refugio y el pulso colectivo

Así, la búsqueda artística de Kuliok tras culminar la temporada de la obra Brujas coincidió de manera directa con el tono de la convocatoria: “Me habían ofrecido muchas cosas este año pero yo sentía que nada de eso era lo que quería contar en este momento. Y cuando apareció esta obra, estaba vibrando mucho en mí el tema de la poesía”.

En cuanto a la puesta y el abordaje de la historia, la protagonista explica: “La idea es volver al origen de lo que somos desde lo propio y en comunidad. Estoy convencida de que solamente en lo comunitario late la vibración de una patria, y también de los propios crecimientos, porque nadie puede nada solo, la única posibilidad que tenemos de crecer es transformarnos juntas y juntos”.

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En ese sentido, la estructura dramatúrgica apela a la construcción de preguntas abiertas antes que a dogmas preestablecidos: “Lo que ofrecemos es una pregunta sobre la patria; qué creemos, qué deseamos, quiénes somos. Es una serie de imágenes entre el canto, la palabra y la música, que va generando un clima de contagio. Es una propuesta de amistad, de encontrarnos en ese lugar de humanidad”, reflexiona.

Textos, canciones y memoria histórica

El repertorio del espectáculo integra escritos de Augusto Roa Bastos, Leonardo Favio, José Hernández, Félix Luna y José de San Martín, junto a textos dramáticos breves y nexos poéticos desarrollados por la propia Kuliok y Hernán Lucero. Estas intervenciones se entrelazan con composiciones de referentes como María Elena Walsh, Teresa Parodi, Ariel Ramírez, Alfredo Zitarrosa, Hilario Cuadros y Enrique Maciel, entre otros.

En este recorrido escénico se revalorizan también las figuras de la historia nacional y el rol fundamental de las mujeres en las gestas de emancipación y resistencia: “El recorrido es a partir de determinadas canciones de nuestro cancionero que hablan, por ejemplo, de Juana Azurduy; y están por supuesto las referencias a Dorrego y al Chacho Peñaloza. Hay una poesía de Edna Pozzi que se llama ‘La derrota’, hay también una hermosa poesía de Antonio Requeni que toma la voz de Belgrano, está Mariquita Sánchez de Thompson en una carta que le escribe a su hija, hay menciones a René Favaloro, a Rosas. Y obviamente también el pasaje por la guerra de Malvinas y por la dictadura”.e

Asimismo, la perspectiva femenina atraviesa el proyecto desde la revisión histórica y el protagonismo en el territorio: “En este espectáculo la mujer está valorizada también desde ese lugar. Porque aparece Macacha Güemes, que peleaba al lado de Güemes, y lo mismo la mujer del Chacho Peñaloza”.

El reencuentro con el público cordobés y las nuevas generaciones

Tras una ausencia prolongada de los escenarios locales —su última visita a la provincia se registró hace dos décadas con la obra ‘Porteñas’—, Kuliok reflexiona sobre la recepción de estas propuestas en las audiencias más jóvenes y la vigencia de la memoria en la escena nacional: “El público joven está anhelante de que se les hable y se los escuche. Esta cosa de que a la juventud no le interesa nada es un eslogan que le conviene a cierto lugar del poder. ¿Cómo no les va a importar? Están anhelantes por saber. Y además nosotros tenemos esa responsabilidad”.

Por último, al definir su concepción sobre la soberanía, la cultura y la vida en comunidad, Kuliok concluye: “A mí me gustaría que tengamos la posibilidad de los derechos que nos corresponden en una patria, que se termine el hambre, que se sostenga la esperanza, y que se sepa también que cuando parece que todo es oscuro, hay siempre una puerta que se abre. Tenemos que trabajar y luchar por esa puerta que se abre, tenemos ese derecho, porque a la vida la vivimos una sola vez”.