Malestar en El Panal por versiones de saturación de camas en Córdoba

En los últimos días, medios nacionales exhibieron informes que dan cuenta de un posible colapso sanitario en el corto plazo en dos distritos del interior del país: Jujuy y Córdoba. La fuente de la información es conocida: el Ministerio de la Salud de la Nación. Desde la cartera que conduce Ginés González García elaboraron un informe que muestra un panorama complejo no sólo para Buenos Aires, sino también para Jujuy y Córdoba.

El panorama en el norte del país es complicado. De hecho, el propio gobernador Gerardo Morales dio positivo de Covid-19 y los sanitaristas jujeños no ocultan que la situación en las terapias intensivas se acerca a un punto crítico. El presidente Alberto Fernández sigue de cerca lo que ocurre en la provincia norteña y dialoga al menos día por medio con Morales para interiorizarse de las novedades. Lo explicó el mismo Morales, antes de que se conociera su diagnóstico: “Hablo más con Fernández que con Macri”, sostuvo. En Córdoba la situación en principio parece ser diferente. Los partes epidemiológicos brindados desde el Ministerio de Salud muestran un panorama de camas críticas que distan de estar al límite de sus posibilidades. Pero no sólo eso. También destacan que el sistema de salud excluyendo las áreas Covid está lejos de ser crítico, más allá de que en algunos nosocomios la capacidad está al límite. “Siempre pasa a esta altura del año. En realidad, sucede antes, entre junio y julio, pero en esos meses esta vez las terapias estuvieron más descomprimidas y ahora se ven más camas ocupadas”, le dijo el director de una reconocida clínica a PERFIL CÓRDOBA, pero descartó de plano un colapso del sistema.

¿Qué dicen desde El Panal? Off the record admiten cierto malestar por los informes que se publican y consideran que no es casual que estas versiones aparezcan en este momento de la pandemia, donde más allá de las formas, hay una fuerte puja entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, principalmente entre estos últimos. “Están buscando embarrar la cancha, confundir a la gente. El Amba es el lugar donde está muy complicada la situación, entonces buscan confundir a la gente y poner en la misma bolsa a Córdoba, principalmente por cuestiones políticas”, aseguró a este medio un funcionario cercano al gobernador Schiaretti, quien no se manifestó al respecto y tampoco lo hará, al menos en público. De hecho, esta semana tuvo un encuentro vía Zoom con el presidente Alberto Fernández y el tema no se tocó. “Nosotros escuchamos lo que dicen y responden los expertos en salud con la presentación de informes sanitarios una vez por semana”, agregó la fuente consultada.

En números. El informe brindado por el Ministerio de Salud el pasado viernes da cuenta que se encuentran internadas 80 personas en camas de unidades críticas para adultos Covid-19, lo que representa un 6,02 % del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba. De la mano del aumento significativo de nuevos infectados, también aumentan los de camas críticas ocupadas.

El informe diario del pasado lunes indicaba que el sistema de salud tenía a 65 personas internadas con una ocupación de 4,97% de camas críticas ocupadas, lo que representa un aumento de casi el 20% de ocupación en una semana, y según las estadísticas el números de internados en UTI aún no contemplan a los nuevos infectados de las últimas semanas, los cuales promediaron a unas 150 personas diarias y que impactan en el sistema de salud unos 15 días después de la detección de la enfermedad.

Respecto a las camas de terapia intensiva no Covid, la situación registra un mayor porcentaje de ocupación, pero lejos de una situación crítica. Consultado por este medio, desde Salud informaron que de 1521 camas totales entre la salud pública y privada, hay 373 ocupadas (25%). En el sector público la holgura es mayor y sólo están ocupadas el nueve porciento de las camas de terapia. En tanto que de las camas comunes del sector público se encuentran utilizadas el siete porciento (22 de 334 totales).

La foto actual no impacienta a los sanitaristas. Miguel Díaz, director Médico del Hospital Rawson, uno de los centros que conforman el Polo Sanitario, comentó a este medio: “Estamos muy lejos de saturarnos. De 88 camas críticas para utilizar, estamos utilizando 13. A eso hay que sumarles las camas que tenemos en carpas sanitarias montadas en este lugar. Esta semana pudimos cerrar de manera preventiva un pabellón entero para revisar todos los circuitos y desinfectar y eso sólo se puede hacer, en un pabellón de 30 camas, porque el sistema está holgado. Si Córdoba estuviera a punto de saturarse, no podríamos permitirnos esto”, destacó.

Sobre las versiones de un posible colapso sanitario en el corto plazo, Díaz fue contundente: “Son afirmaciones incorrectas las que plantean ese panorama. Probablemente haya falta de información al respecto. Si nos preguntaran a nosotros y pudiéramos tener derecho a réplica a estas premisas les podríamos explicar por qué estamos lejos de una situación de saturación”, completó el profesional. Si bien todas las fuentes de Salud consultadas por este medio destacan que la situación en los hospitales del interior provincial es similar a la de Capital, remarcan la cautela que hay que tener respecto a realizar este tipo de afirmaciones, ponen de relieve que una pandemia “es una situación dinámica” y “los panoramas pueden modificarse”.