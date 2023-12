Manuel Calvo sobre la cumbre Llaryora - Francos: “nos reunimos con un ministro que conoce Córdoba”

Hacía mucho tiempo que un mandatario provincial no ingresaba a Casa Rosada para mantener una reunión de carácter formal con un ministro nacional. Esta vez, Guillermo Francos decidió que el primer gobernador con el que se sentará a dialogar sea el cordobés Martin Llaryora.

Algunos de la comitiva bromeaban con los documentos al momento de presentarlos en el ingreso a la sede del Ejecutivo. “Yo traje pasaporte, venimos de la república de Córdoba y estamos ingresando en la República Argentina”, bromeó uno de los cordobeses en la guardia.

Cumbre Llaryora–Francos: luego de cuatro años un gobernador volvió a ingresar a Casa Rosada

Luego de la carcajada, junto con los funcionarios que lo recibieron en los pasillos, aseguraron que “esta vez no nos pidieron pasaporte, nos consideraron nuevamente ciudadanos argentinos”.

Manuel Calvo, el ministro de Gobierno de Córdoba, atendió a Perfil Córdoba a la salida de la cumbre con Francos.

- ¿Qué reflexión se hace al salir de la reunión? Se notó que fueron recibidos, que es el origen de una relación. Pero Córdoba tiene muchos reclamos.

Manuel Calvo: Es el inicio de una relación formal, institucional entre el gobierno nacional y el provincial. Fue muy positiva. Nosotros en primer lugar escuchamos al ministro y cuáles son las perspectivas hacia adelante en un marco de absoluta cordialidad. Fue una reunión muy amena. Hemos encontrado a un ministro muy predispuesto. En algunas cosas hemos tenido coincidencias y en otras diferencias. Nosotros hicimos algunos planteos, fueron los formales de una primera reunión de trabajo. Hablamos de la caja de jubilaciones, hablamos de la importancia de como se puede restituir el desfasaje generado por el impuesto a las ganancias, nosotros consideramos que se debe coparticipar el impuesto al cheque. Las decisiones deben recaer sobre el Estado, no sobre los ciudadanos.

- ¿Se puso en la mesa la posibilidad de más retenciones al campo?

MC: Planteamos las disidencias con respecto a las retenciones. Nosotros defendemos a la producción, a la provincia. En eso vamos a mantener nuestra postura, hay otras soluciones. Vimos un ministro ocupado por la situación y se nota que conoce mucho a Córdoba. Vamos a ver como avanzan las negociaciones en las próximas semanas.

- Ganancias ya es una decisión del gobierno de dar marcha atrás con la ley…

MC: Fue una reunión de carácter general. Hicimos el planteo de Anses y la disidencia con respecto a las retenciones. Con respecto a la reversión del impuesto a las ganancias que ellos plantean, nosotros no queremos que recaiga sobre el trabajador. Nuestros legisladores plantearon la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque. Entiendo que es el primer gobernador que recibe de la Argentina. Se abre una posiblida de diálogo y hay que acompañar. Es momento de una situación difícil, debemos estar juntos. Nosotros respetamos la voluntad popular. Los cordobeses eligieron a Martin para gobernar la provincia y a Javier Milei para gobernar la nación.

-Esta reunión con Francos ¿los habilita a tener diálogo abierto con otros ministerios y áreas del gobierno?

MC: Francos es el ministro político que tiene el gabinete nacional y eso va a ir habilitando distintas situaciones. Pero lo mas importante de todo es empezar una relación institucional solidaria entre ambos gobiernos para salir adelante

- Ese acompañamiento que expresa Córdoba se da en pleno debate interno nacional si llevar una ley ómnibus al Congreso o discutir Ley por Ley. ¿Hubo mención para articular con los diputados cordobeses?

MC: No hubo ningún planteo preciso con las cuestiones futuras. Fue una reunión de carácter institucional. Nosotros, como siempre lo hicimos, las situaciones que ameriten acompañamiento instituciones en las situaciones que lo ameriten y que viva la Argentina, los diputados y senadores nacionales de Córdoba estarán presentes. Sabiendo que tenemos diferencias. Hay cosas que no podemos acompañar. La defensa de nuestro sector productivo es plena, no tenemos opción. Sabemos que hay que tomar decisiones difíciles. Vamos a garantizar la gobernabilidad. Llaryora es una hombre de diálogo.

- ¿Se cruzaron con el presidente Javier Milei?

MC: No, solamente con el ministro Francos. Fuimos a eso.