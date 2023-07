Manuel Tagle sobre las medidas de Massa: “Son más de lo mismo”

El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, consideró que las medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa “son más de lo mismo”.

“Massa siempre viene prometiendo hacer alguna cosa, y al final no hace lo que hay que hacer. Por supuesto que se le acabó el tiempo porque hacer las cosas que hay que hacer en este momento, a dos semanas tres de las elecciones Paso para un partido como el kirchnerismo es muy difícil”, explicó Tagle.

Además agregó que esto “significa hacer correcciones que políticamente pueden no ser interesantes para el partido porque también le puede generar algún disgusto en el sentido de que las correcciones tienen sus costos y los costos este populismo del kirchnerismo no los quiere pagar”.

“Han generado tanto desajustes, tantos desequilibrios a través de estos años que en este momento es muy difícil tomar las medidas que hay que tomar en tan corto plazo. Massa perdió el momento de hacerlo cuando asumió y dijo que lo iba a hacer y no lo hizo”, insistió en declaraciones a Mitre Córdoba.

Dólar agro

“Nos encontramos con medidas que en primer lugar buscan estimular las exportaciones con un dólar para el sector agropecuario de 340, que no es privilegiado porque el dólar libre está en 550 pesos y ofrecerle un dólar de 340 es insuficiente también por más que sea una diferencia con el dólar 290, a lo que está actualmente el oficial”, sostuvo Tagle.

“Busca con eso generar dólares que no los tienen. No los tiene el país, no los tiene el Banco Central. Y no los tiene por haber generado estas políticas de controles de prohibiciones de cepos cambiarios de intervenciones del Estado permanentemente en la actividad económica que generan tensiones y distorsiones”, añadió.

Según Tagle, “el sector productivo busca casualmente importar más de lo que necesita porque el estímulo a importar con un dólar barato es muy importante y hay un fuerte desestímulo a exportar también”.

“Esto ha generado una falencia de ingresos de dólares que en este momento está demostrando que el país está en una insolvencia financiera internacional”, consideró.

Al referirse al impuesto a las importaciones, aseguró que son “todas medidas de mayores restricciones y mayores controles para poder controlar la situación, que no sé si lo va a lograr porque el dólar ayer pegó un salto a 550 pesos”.

También cuestionó el “impuesto al sector productivo o a las empresas de un 15% de adelanto del impuesto a las Ganancias con respecto a lo que debería pagarse el año que viene” al sostener que “es realmente tomar una parte muy importante de los recursos que le corresponderían al próximo gobierno y financiarse con los recursos del próximo gobierno, lo cuál es algo inédito”.

Importaciones

“El Banco Central al no tener dólares le pidió a los importadores que se financien con los proveedores del exterior y que les paguen a 180 días, y eso ha generado una deuda que en este momento está arriba de los 10 mil millones de dólares que también la va a tener que pagar el próximo gobierno”, detalló Tagle.

Medidas

“Creo que lo que ha hecho Massa ha sido patear la situación para más adelante y no resolver los problemas”, afirmó Tagle.

“Argentina tiene que hacer las correcciones de una vez por todas, tomar las medidas con firmeza, bajar el gasto público, eliminar el déficit fiscal, lograr que la emisión de moneda esté controlada, bajar la presión fiscal e integrarse al mundo también como un país serio y competitivo y esto no se está logrando”, concluyó el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba.