Marcelo Rodio sobre la ayuda al transporte: “esto no es un subsidio, es un aporte de todos los cordobeses al empleo y a la educación”

El gobernador Martín Llaryora anunció un aumento en los recursos asignados al subsidio para el transporte público. El alcance del Boleto Obrero Social (BOS) se ampliará para abarcar a los trabajadores con ingresos de hasta $450 mil y a los monotributistas hasta la categoría E, mientras que el Boleto Educativo Gratuito ahora también será accesible para los docentes de universidades públicas.

Según indicaron funcionarios del Gobierno provincial, esta medida implica triplicar el presupuesto destinado a estas iniciativas, incrementando de 11 mil a casi 30 mil millones de pesos anuales.

En una entrevista con PERFIL CORDOBA, Marcelo Rodio, secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, destacó la importancia de estas medidas para brindar apoyo a los sectores más vulnerables, especialmente ante el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la eliminación de subsidios y el consecuente aumento de los boletos del transporte urbano.

- Periodista: Sorprende pasar de un presupuesto anual de 11 mil millones a 30 mil millones…

- Marcelo Rodio: Y es muy importante. Son decisiones significativas para los distintos sectores de la población que está necesitando ayuda. Hoy el Boleto Educativo Gratuito (BEG) tiene un 32% más de personas inscriptas que el año pasado, misma fecha. Segundo dato: hay un 71% más de personas inscriptas en el Boleto Obrero más que el año pasado en la misma fecha. Son datos muy escalofriantes porque te está diciendo que la situación económica está mala, el país está complejo y Córdoba no es la excepción.

- P: Sorprende el dato del 71%. ¿Trabajadores de qué ingresos son esos?

- MR: Hoy con el nuevo anuncio que hicimos nosotros van a ser de 450 mil en bruto. En realidad inscriptos había un 200%, pero era gente que no cumplía con los requisitos, fuimos limpiando y solo quedó un 71%.

- P: De trabajadores que ganen menos de 450 mil, ¿ya está habilitado el CiDi para iniciar las inscripciones?

- MR: Así es. En blanco categorías A, B, C, D y le agregamos la E ahora. En bruto, 450 mil, era 325 mil, ahora lo elevamos. Hay un universo cuando lo levantamos a 450 mil de un 21% más de personas que tienen posibilidades de acceder al beneficio.

- P: Estuvo Llaryora hasta hace unos días quejándose de la quita de subsidios y ahora aparece con más dinero puesto sobre la mesa, ¿por qué?

- MR: Es diferente. Nosotros estamos subsidiando a la demanda, no a la oferta. ¿Cuál es la oferta? Vos tenés 300 colectivos, yo te pongo la misma cantidad de dinero para cualquier colectivo y el que suba puede ser una persona que no necesita tener un subsidio y/o una persona que vive en Villa Nailon y que si necesita que le subsidiamos el boleto. Entonces, el subsidio es a la demanda, es a un sector determinado, la persona que realmente lo necesita, al joven que tiene que ir al colegio si o sí, el que tiene que ir a la facultad si o sí y no tiene una moneda. A la persona que tiene que ir a trabajar y con 450 mil pesos no puede gastar 30 mil pesos de boleto. Mientras sigamos subsidiando a la demanda, sabemos que ese subsidio está llegando a la persona que lo necesita.

- P: Yo tomo ese viaje y ¿qué recibe la empresa?

- MR: En el caso del BOS el 50% lo paga el obrero. Por ejemplo, un viaje de acá de Córdoba a Carlos Paz de $3.000, el obrero va a pagar $1.500. El otro 50% lo subsidia la provincia y las empresas. En el BEG, el chico no paga nada, los profesores no pagan nada y ahora incluimos a los docentes de universidades estatales. En el caso de docentes de instituciones privadas no hubo tantos pedidos.

- P: Y ahora qué va a decir Milei cuando vea que la provincia sí puede subsidiar el boleto...

- MR: La Ley debe ser pareja para todos, por qué al AMBA ayer le dio 238 mil millones para que paguen la paritaria y por qué al interior del país no le dan una moneda. Entonces, si la ayuda no va a venir, nosotros no podemos dejar de apoyar a la demanda de los sectores que más necesitan. Porque ayudando al trabajador no solamente ayudamos al que trabaja, ayudamos al dueño de una PYME, al dueño de una empresa. Nos ayudamos entre todos.

Ha sido muy importante lo de hoy, estaban los empresarios, los trabajadores, los gremios, los sindicatos, las organizaciones, las CGT. El transporte es un derecho, como la salud y como la educación. Esto no es un subsidio al transporte, es un aporte de todos los cordobeses al empleo y a la educación.