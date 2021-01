Más de 10 mil cordobeses ya están en lista de espera para ser vacunados

El pasado martes dio comienzo en la Provincia de Córdoba, la campaña de vacunación contra el Covid-19. En esta etapa inicial serán 21.900 las personas inmunizadas, todas encuadradas dentro del personal de salud de áreas críticas, de las cuales más de siete mil ya recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V en los últimos cinco días. E

En paralelo, la Provincia habilitó el sitio web https:// vacunacioncovid19.cba.gov. ar/ en el cual el resto de los cordobeses podrán anotarse y quedar en lista de espera para ser vacunados. Los administradores de la página se mostraron sorprendidos por el alto nivel de aceptación y de registros en el sitio web.

Juan Gómez, director general de Sistemas de Gestión Hospitalaria, comentó a PERFIL CÓRDOBA que hasta el pasado viernes se habían inscripto 6.800 personas, un número que se va incrementando a medida que la página se va difundiendo. La amplia mayoría de los anotados en lista de espera pertenecen a Córdoba Capital, seguidos por habitantes de Carlos Paz, Villa Allende, Río Cuarto y La Calera.

Pero no solo en la página web se vio el interés de los cordobeses por vacunarse. En el 0800 destinado a la pandemia de Covid-19, también existe la opción de sacar turno de vacunación, destinada por ahora al personal de salud.

En la última semana, dos días registraron más de siete mil llamadas en el call center, “cuando en un día típico las llamadas entrantes no se superan las 1.500”, explicaron. Los operarios debieron ‘filtrar’ los contactos y aclarar que los turnos por el momento solamente se asignan al personal de salud de áreas críticas.

Aún no hubo una campaña de difusión masiva respecto a esta página web, ya que la idea de las autoridades sanitarias no es generar expectativas de una pronta vacunación. “Hemos tenido una respuesta muy importante, aunque no hay una difusión masiva al respecto. Estamos en una etapa de vacunar al personal de salud y habilitamos esta página web para contener esa necesidad de quedar registrado para una futura vacunación. Creemos que es una herramienta muy importante”, explicó Gómez.

“La página sirve para sacar un turno en un centro de vacunación o para inscribirse en una lista de espera con la intención de vacunarse. Para aquellos que ya fueron vacunados, la página les ofrecerá una solapa extra en donde se puede denunciar algún efecto adverso”, precisó el profesional.

Requisitos. Para quedar registrado en el padrón provincial es obligatorio contar con una cuenta de Ciudadano Digital (CIDI). A partir de allí la persona podrá anotarse y luego ingresar a la lista de espera. El orden de vacunación es el siguiente: personal de salud de todo el país, en primer lugar. En segundo lugar, las fuerzas de seguridad y docentes; en una tercera etapa los mayores de 60 años; en cuarto lugar para las personas de entre 18 y 59 años que tengan enfermedades prexistentes, y en el quinto orden la población general mayor de 18 años.

¿Llegan más vacunas? Todas las esperanzas están puestas en el arribo de más vacunas. Hasta el momento es un porcentaje muy pequeño el de las personas que serán vacunadas. El gobernador Juan Schiaretti anunció que Córdoba encabezaría sus propias negociaciones para traer vacunas a la Provincia y poder vacunar a todos los cordobeses. Los negociadores locales destinados a tal fin admiten que el mercado internacional está muy convulsionado. La vacuna china producida por el laboratorio Sinopharm, también buscada por Nación, sigue siendo una de las grandes apuntadas aunque aún sin precisiones respecto a cuándo podrían llegar a estas tierras las dosis que aporten un poco de tranquilidad en esta dura lucha contra la pandemia.