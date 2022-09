"Massa aprobó su primer mes en Economía con ayuda de Cristina"

El director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (Cene) de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker, analizó el primer mes de gestión del ministro de Economía, Sergio Massa: “La turbulencia política, provocada por el avance de la causa judicial que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las movilizaciones en su apoyo, jugaron inicialmente a favor de la gestión del flamante ministro, quitando el foco de la economía y posibilitando que las medidas de ajuste pasaran bastante desapercibidas, pero habrá que ver qué sucede en el futuro”, indicó.

El director del Cene subrayó que “tras un caótico julio, en que el dólar paralelo llegó a cotizar a $350, a partir de la asunción de Sergio Massa al frente al ministerio de Economía, se evidenció una mayor calma en los mercados. Ello obedeció a que el ministro no solo ratificó la decisión de cumplir el acuerdo con el FMI, sino a que adoptó medidas concretas en tal dirección: anunció que el Banco Central no financiará el déficit fiscal de acá a fin de año; dispuso el congelamiento de vacantes en el sector público; puso en marcha el ajuste de tarifas de los servicios públicos, y recortó partidas en Educación, Salud Pública, Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial, dando credibilidad a aquel compromiso”.

“Por el lado de los ingresos, la Afip dispuso un adelanto extraordinario del impuesto a las ganancias para unas 1.900 grandes empresas. También se completó, con un 85% de aceptación, un canje de bonos en pesos que posibilitó extender cerca de dos billones en pagos, inicialmente previstos entre agosto y octubre de este año, por otros instrumentos que vencen en 2023. De esta manera, el ministro se dispone a enfrentar la evaluación del FMI con mejores números fiscales que los de sus dos antecesores”, continuó el economista.

Asignatura Central. Pese a lo logrado por Massa, Beker afirma que la gran asignatura pendiente sigue teniendo que ver con las reservas del BCRA. Y en ese sentido señala que si bien es cierto que, tras el aumento de las tasas de interés, se frenó su caída, se está lejos de cumplir el compromiso de incrementarlas en US$ 5.800 millones en 2022: “En tal sentido, no se entiende por qué no se autoriza la liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones de soja al tipo de cambio turista por un plazo de 30 días. Dado que la soja no integra la canasta de consumo de la mayoría de la población, la medida tendría un mínimo efecto sobre la inflación y alentaría un fuerte e inmediato ingreso de divisas a las exhaustas arcas del Banco Central”, propuso.

“Los pasos dados son necesarios, pero insuficientes para hacer frente a una inflación de la envergadura de la que afecta a la Argentina. Más allá de las fluctuaciones en el índice de un mes al otro, se requiere un plan integral de ataque, si se pretende bajar significativamente. Es posible que el ministro aproveche su estadía en Washington para acordar detalles de tal plan con el Fondo Monetario Internacional y lo anuncie a su regreso”, concluyó el director del centro de estudios.