“Me di vuelta y vi que un viejo me pegó una piña”: habló uno de los chicos atacados tras un partido de fútbol en Córdoba

Mientras la Justicia investiga si dos adultos golpearon a adolescentes tras un partido de fútbol juvenil, uno de los agredidos contó que tiene “desviada la mandíbula” y que vio a “un viejo” cuando le pegó una piña. La madre del otro chico confirmó que hizo una nueva denuncia contra dos padres del club local, Cultural de La Para.

“Sé que me pegó un viejo porque me di vuelta y vi cuando me pegó una piña”, relató L.R. a PERFIL CÓRDOBA. El chico de 15 años vive en La Francia y juega en Independiente de Balnearia, club con el que visitó el pasado sábado a Cultural de La Para y donde ocurrieron los incidentes tras el partido de la categoría Pre Juvenil.

Como consecuencia de los golpes, el adolescente no puede asistir a clases y tiene que hacer reposo unos días más. Contó que tiene un “desvío de la mandíbula” y que debe seguir bajo observación médica.

“Desde antes del partido me gritaban y hacían señas diciéndome que me iban a pegar. Al terminar, fui con mi cuñado (el otro menor agredido) al bufet y tuvimos que pasar por la hinchada. Ahí nos gritaban `negros` y otras cosas”, narró el adolescente.

Según su testimonio, no llegaron al bufet del club local porque empezaron a recibir golpes: “Eran como seis y había adultos, yo los vi y también otros amigos que estaban por ahí”.

Su cuñado, E.J. también de 15 años, estaba con él en ese momento e “intentó salir corriendo, pero un tipo le tiró una piña y cayó”. Ahí quedaron tirados los dos adolescentes y, presuntamente, fueron golpeados a patadas por chicos de la institución local junto a los padres acusados.

Los agredidos sufrieron desmayos y fueron atendidos por personal de un servicio de emergencias. Por este hecho hubo una denuncia policial realizada el mismo sábado por un director técnico del club Independiente.

Inicialmente intervino la Fiscalía de turno a cargo de María Florencia Espósito, a través de su prosecretario Gonzalo Ávalos, y luego la investigación pasó a la Fiscalía Distrito 2 Turno 7 que encabeza Tomás Casas, con competencia en La Para.

Nueva denuncia contra adultos

Marisel es la madre de E.J. y contó a este medio que su hijo “otra vez tiene sangrados de la nariz”, por lo que tiene que estar en reposo y tampoco puede ir a clases.

“Su cuadro se fue complicando en estos días, tiene mucho dolor y no puede abrir un ojo. Tiene la cara inflamada y también un corte en la mano”, indicó.

Su hijo le aseguró que el agresor fue un adulto, como contó L.R., y por tal motivo decidió hacer otra denuncia contra dos hombres, padres de jugadores de Cultural de La Para, para que la Justicia determine si ellos fueron los golpeadores.

“Estoy dispuesta a pedirles perdón si no fueron ellos, pero necesito saber quiénes fueron las ratas cobardes que le pegaron así a dos menores adentro de ese club”, dijo Marisel.

La mujer contó que uno de los denunciados la contactó para decirle que él no había cometido ninguna agresión.

La respuesta desde La Para

“La gresca fue únicamente entre adolescente y no hubo adultos implicados”, dijo Denis Sandrone, coordinador deportivo del club Cultural La Para, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

El hombre confirmó que, tras el violento hecho, se citó a los papás de los chicos involucrados y el club determinó sancionar a tres menores apartándolos de la institución hasta fin de año.

Sandrone reconoció que durante el partido de los juveniles hubo agresiones verbales entre ambas hinchadas y hacia los jugadores, y que había “amenazas previas de ambas partes”.

Sin embargo, insistió en afirmar que, según testimonios de testigos, “no hubo padres que hayan golpeado a menores”. “No queremos encubrir a nadie, solo queremos proteger al club que es el más dañado por todo esto que pasó”, cerró.

Bajo la lupa de la Justicia

El prosecretario de la Fiscalía Distrito 2 Turno 7, Federico Ratti, confirmó que la causa que se investiga está bajo secreto de sumario y que están tomando las declaraciones de los damnificados.

“El hecho es lamentable y, aparentemente serían dos adultos, ellos serían los autores de las lesiones. Podrían ser imputados por lesiones leves y la calificación podría agravarse según la evolución del estado de salud de los menores”, dijo a este medio.