“Me hice la muerta para que no me maten”, dijo la mujer baleada en la cabeza en Córdoba

Gisela Magalí Vaca, la mujer de 33 años que fue baleada en la cabeza días atrás durante un asalto en barrio Cooperativa Güemes de la la ciudad de Córdoba, contó cómo fue ese episodio delictivo.

“Fui a cerrar la puerta de mi casa y apareció un chico joven armado que se metió, estaba muy nervioso, me empezó a pedir plata, me apuntó en la frente y me disparó. Vi todo negro y empecé a escuchar ruidos”, contó a Telenoche Doce.

“Cerré los ojos y me hice la muerta para que no me maten, y a los segundos se fueron”, prosiguió en su relato.

Además dijo que “tiene miedo” de volver a su barrio. “No sé por qué me dispararon, porque nunca me resistí, fue todo demasiado rápido. Me quedé tranquila porque me enteré que mis hijos estaban bien”, concluyó.



El caso. Tras el brutal asalto, la mujer fue derivada al Hospital de Urgencias, donde se encuentra en sala común a la espera del alta médica.



El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 20, en una casa de la manzana 7, cuando al menos cuatro motochoros que se trasladaban en dos motocicletas asaltaron a un grupo de personas que se encontraban en la entrada de una casa y les pidieron dinero y los teléfonos celulares, según confirmaron fuentes policiales a Perfil Córdoba.

De inmediato la mujer corrió hacia el interior de la vivienda para cerrar la puerta. En ese instante, uno de los ladrones le efectuó un disparo que le impactó en la cabeza.

Los asaltantes entraron en el domicilio y se apoderaron de teléfonos celulares y un televisor para luego fugarse, sin que aún hayan sido detenidos.

El caso es investigado por la Fiscalía del Distrito 2 Turno I, a cargo de Lourdes Quagliatti.