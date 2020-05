“Me sorprendió la forma, no el reclamo de Llaryora”

La semana en Córdoba estuvo atravesada por el conflicto del transporte. En la ciudad, el último viernes se cumplieron tres semanas consecutivas de paro con la medida de fuerza de UTA; y los interurbanos no cumplen con sus recorridos desde hace casi 50 días.

En el medio de esto, el intendente Martín Llaryora salió a criticar con vehemencia “la inequidad en el reparto de subsidios” de Nación y cuestionó que “en Capital Federal se firman acuerdos que perjudican al interior”. Dicho todo en el marco de un reclamo que incluyó y unificó a otros intendentes, al gremio y a Fatap (Federación Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros).

Desde Nación, en el ministerio que encabeza Mario Meoni, hay dos cordobeses: los peronistas Walter Saieg y Gabriel Bermúdez, secretario y subsecretario de Transporte, respectivamente. Y en diálogo con PERFIL CORDOBA, Bermúdez respondió al cuestionamiento del jefe comunal capitalino.

- ¿Lo sorprendió el reclamo de Llaryora?

- No me sorprendió el reclamo de Llaryora, me sorprendió la forma. Cuando sabés de dónde venís tenés que ser objetivo a la hora de hacer el reclamo. Es cierto e histórico el tema de los subsidios, pero también es cierto que desde que asumió el presidente Alberto Fernández a la fecha se triplicaron los envíos al interior. De los 416 millones de pesos mensuales en 12 cuotas que se repartían, se pasaron a entregar 1625 millones de pesos por mes que hacen un total de 19.500 al año a las provincias.

- Pero siguen siendo más los aportes al AMBA…

- Por supuesto que el incremento fue para todos. Se continuó con los fondos abonados por (Mauricio) Macri hasta diciembre y se llevó el subsidio a 14.600 pesos por cada trabajador y 20 pesos por litro de combustible a las empresas. Cierto es también que cayó el corte de boletos, pero en todas las actividades hubo una merma por el coronavirus y el transporte no puede salir invicto. Hay empresarios a los que no es que ‘no les gusta perder’, no les gusta empatar y siempre recurren al Estado. Bueno, ahora se está invirtiendo muy mucho dinero para auxiliar a las provincias y no se incrementa porque la Nación decidió enviar ATN para que cada distrito se haga cargo del transporte.

- El pacto fiscal de 2018…

- Por el consenso fiscal de 2018 las provincias se hacían cargo de transporte y energía. Eso se firmó y sigue así, sin embargo, no se cumplió nada de lo que se acordó en ese momento: ni el precio del dólar, ni el déficit, nada. Igual, este gobierno no se desentiende de los problemas, por eso digo que es un discurso viejo el tema del Amba porque forma parte de la desinformación. Venimos de un reparto de subsidios de relación 9 a 1 con el gobierno de Macri y nadie quemaba gomas. No voy a cambiar lo que pienso con el reparto de subsidios, soy cordobés hasta la médula, pero me molesta cuando se quiere joder a otro pidiendo para ellos.

- Acá funcionarios, UTA y Fetap dicen que no se soluciona si no hay aportes extraordinarios, ¿van a venir esos fondos para que se termine el conflicto?

- Van a tener que pensar cómo, entonces. Vamos a renovar por cuatro meses el compromiso de los subsidios hasta el 31 de agosto, pero tiene que ser compartido el esfuerzo, no solo de Nación. Este gobierno triplicó los subsidios a las provincias, van a tener más participación en el reparto; sin embargo, le piden a Alberto Fernández que solucione esto en seis meses cuando a Macri no se lo pidieron cuatro años. Parecía que era Disney. Los empresarios, por ejemplo, recién después de seis audiencias presentaron un procedimiento preventivo de crisis que estamos esperando que UTA acepte.

- La última, ¿el resto de los intendentes tuvo el énfasis de Córdoba?

- La respuesta la va a ver cuándo el transporte empiece a funcionar en algunas provincias. Muchos intendentes ya nos llamaron.

- ¿Y con Llaryora habló?

- Sí, Martín es mi amigo.