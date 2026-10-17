Megacausa Bomberos: cuáles son los hechos de violencia de género que confesó Gustavo Folli

La admisión de culpabilidad de Gustavo Folli Pedetta incluye tres episodios cometidos en un contexto de violencia de género (física, psicológica, verbal, económica e institucional) en perjuicio de su expareja, Eva María Molinelli Torres, y con amenazas a la hermana de esta, Sara Molinelli Torres. Todo esto, además de reconocer ante la Justicia que él lideró una mafia que generó certificados truchos de Bomberos para que comerciantes lograran obtener habilitaciones municipales en forma irregular.

Entre los años 2015 y 2016 obligó a Molinelli Torres a interrumpir un embarazo en contra de su voluntad. En ese marco, la intimidó afirmando que “no podía tener ese hijo” y que “le iba a arruinar la vida”. La trasladó a un consultorio clandestino donde le realizaron un aborto.

El 22 de diciembre de 2019 durante una discusión telefónica, Folli la amenazó diciéndole que la iba a “hacer correr del trabajo” a su hermana, Sara Molinelli, también policía. Eva le respondió que si cumplía esa amenaza lo denunciaría penalmente por sus maniobras ilícitas y Folli la amedrentó expresándole que difundiría videos íntimos suyos, que le “iba a destruir la carrera, la iba a hacer correr de la policía y la iba a matar”.

En 2023 utilizó sus influencias y vínculos políticos e institucionales ante la entonces jefa de Policía, Liliana Zárate, para lograr que se ordenara el traslado de Molinelli Torres desde su cargo como Segunda Jefa del Departamento de Protección a Testigos hacia una comisaría de barrio Empalme, la cual consistía en un contenedor sin agua ni servicios básicos ubicado en una zona considerada “roja” o peligrosa. Luego, mientras la víctima se encontraba de licencia con carpeta médica psiquiátrica, debido al severo cuadro de estrés y depresión provocado por el acoso, Folli gestionó su pase a retiro obligatorio mediante decreto del 20 de julio de 2023.

Eva Molinelli, expareja de Gustavo Folli: “Si se hace un juicio oral, queda presa media provincia”

Cambio de fiscal en la instancia de juicio

Por una resolución de la Fiscalía General, firmada por el adjunto Héctor David, la semana pasada se produjo un enroque de fiscales de Cámara. Marcelo Hidalgo pasó de la Fiscalía de la Cámara 3ª del Crimen a la Cámara 7ª del Crimen y Fernando López Villagra, pasó de la Fiscalía ante la Cámara 7ª a la 3ª.

La disposición estableció como fecha del cambio el 14 de octubre. En todos los juicios que se abran a partir de esa fecha intervendrán los fiscales según la nueva disposición. Por esa razón, la acusación en el debate oral, tanto para los abreviados como para el juicio al policía Zárate que no aceptó el acuerdo en la megacausa Bomberos, quedó en manos de López Villagra.