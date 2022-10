‘Modelo Tanti’: UCR y el PJ se sumarían a la movida para sortear el cepo de la ley anti re-re

El gobernador Schiaretti ya archivó la modificación a la ley 10.406 ante la falta de apoyo de la bancada radical a una posible reforma que destrabe el cepo a la re-re. Los jefes comunales se quejan –ya no por lo bajo– del “ninguneo” ante este conflicto no resuelto por la política que pueden traer altos costos que afrontar a nivel conducción de cara al 2023. Los peronistas –más cerca del Frente de Todos– y algunos radicales no ocultan su bronca ante lo que definen como “un capricho” del titular del Ejecutivo provincial.

La posición del Panal fue ratificada por el ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, en la última reunión de la Mesa Provincia-Municipios. El enojo volvió a instalarse entre los intendentes afectados sobre todo por el mensaje que baja desde el máximo nivel de gobierno a filas oficialistas de dar por cerrado el tema en la Unicameral.

Ante este escenario, los jefes comunales de todos los colores políticos ya pusieron el grito al cielo y analizan los mecanismos legales e institucionales posibles para poder sortear el impedimento de la ley y así jugar el año próximo en las elecciones de sus bastiones políticos.

No sin polémica, el oficialismo de Tanti avanzó en los últimos días con la aprobación exprés de la ordenanza que fija un régimen electoral propio. El intendente radical Luis Azar jugó fuerte con esta iniciativa, que tiene sello del Defensor del Pueblo, Mario Decara, con la cual buscan sortear el cepo de la ley que pone un tope a las reelecciones.

En su rechazo, los tres ediles de Hacemos por Córdoba (responden al Panal) se quejaron con el tratamiento exprés de la ordenanza de 107 artículos que se trató sobre tablas –sin pasar por comisiones– y adelantaron que la impugnarán en la Justicia por ser “inconstitucional”.

“Una ordenanza no puede ser contraria a una normativa provincial”, señaló la concejala Patricia Mojica (HxC), al rechazar el intento de “eternizarse en el poder” de Azar que lleva 12 años en el municipio.

La edila peronista adelantó a PERFIL CÓRDOBA que los asesores legales del bloque ya están trabajando en la presentación judicial para voltear la ordenanza, mientras esperan su publicación oficial durante la semana.

Por su parte, Azar se defendió de las acusaciones de la oposición y reconoció que “la judicialización es una de las alternativas que se puede dar”. No obstante, aseguró que la ordenanza sigue todos los pasos legales conforme a la ley 8.102 de régimen de municipios y comunas que no tienen carta orgánica propia.

El radical confió en que prevalecerá la ordenanza en base al argumento de la autonomía municipal. “Dirimiremos nuestras ideas. Pondremos sobre la mesa lo que nosotros creemos que nos da autonomía para llevar adelante esta ordenanza. Lo verá la Justicia”, enfatizó. En su réplica, remarcó: “No queremos perpetuarnos en el poder”. Y advirtió que, en las urnas, los vecinos decidirán si le dan continuidad a su gestión.

Visión jurista. El constitucionalista Antonio María Hernández consideró que el caso de Tanti “busca sortear esta cuestión (el cepo que fija la ley 10.406) sancionando esta ordenanza que va a ser impugnada” ante la Justicia. El jurista hizo foco en la “autonomía relativa” de los municipios y comunas que son regidos por la Ley Orgánica Municipal (8.102). Esta norma dejaba la puerta abierta a la reelección indefinida.

Es por eso que la ley 10.406, aprobada en el año 2016, vino a dar respuesta a una recomendación que hiciera la Comisión Consultiva de Expertos en el 2008 de limitar las reelecciones indefinidas, explicó. El constitucionalista calificó de “prudente y adecuado” el proceder de la Legislatura al respecto.

Sobre el caso puntual de la ordenanza de Tanti, Hernández aseveró a este medio que “viola la ley orgánica municipal y también lo que dice la Constitución Provincial”.

En ese plano, afirmó que se trata de “un error jurídico y político” y separó las aguas: “Se puede sancionar un código electoral, pero no se puede utilizar la cuestión de la autonomía para posibilitar una violación de una ley provincial, con fines de prorrogar mandatos” en el tiempo. Esto plantea un escenario en lo judicial de que podría prosperar un rechazo a la normativa local. Habrá que ver el arsenal de argumentos de la contraparte a la hora de la defensa.

Movida política. La jugada de Azar se convirtió en punta de lanza de la movida que ya analizan seguir un grupo de pares radicales, pero –sobre todo– peronistas, y otros. Los grupos de WhatsApp de los jefes territoriales explotaron en los últimos días pidiendo detalles y comentando la “ordenanza Tanti (Decara)”.

En el caso de Huerta Grande, los peronistas le están pidiendo al intendente Matías Montoto (quien jugó para Schiaretti en la interna territorial contra el caserismo) que tome esta ordenanza.

El jefe comunal dijo que su gestión está estudiando el tema y cuestionó con dureza el cepo que fija la ley provincial en contra de la re-reelección. También se mostró muy crítico con el gabinete de ministros del PJ. “Acá no se habla de política –si de gestión– ante el avance de la ola amarilla (por Juntos)”, lanzó y reconoció que hay enojo entre los peronistas por “la falta de política” de la gestión provincial.

Su par de Alejo Ledesma, Marcelo Martín, no ocultó su enojo con el mandatario provincial. El intendente que integra el espacio de Martín Gill lanzó duras críticas contra Schiaretti, al calificar de “capricho” el no querer avanzar con la modificación de la ley 10.406 atendiendo el reclamo de los jefes territoriales que argumentan “un avasallamiento a las autonomías municipales”.

“Nosotros vamos a ir por la ordenanza que armó la Defensoría del Pueblo, sino insistiremos en la Legislatura”, aseguró Martín, al hacer foco en este último caso de la nota presentada al oficialismo por un grupo de pares del PJ del departamento Río Cuarto.

También sigue firme la posibilidad cierta de la vía judicial con el pedido de inconstitucionalidad de la ley 10.406. Ahora se frenó un poco, ante el estudio concreto del “modelo Tanti”, que sumaría a jefes comunales de todos los colores políticos.

Martín advirtió que si se avanza con dicha ordenanza implicaría separar las elecciones municipales de la provincial. Sostuvo que “hay más de 80 intendentes peronistas” con un marcado reclamo al Panal que ven este escenario ante “un final de ciclo del peronismo” en el poder. Esta rebelión de los intendentes se está gestando lo que implicaría un alto costo político para Martín Llaryora, el candidato del PJ. “Schiaretti ya se va”, remató Martín.

El intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, también cuestionó la decisión del gobernador por no levantar el pulgar a la reforma de la ley anti re re. “Schiaretti se está yendo, con lo cual él dice que no para no tener ningún tipo de costo político. La mayor presión hoy la tiene Llaryora”, dijo.

La avanzada viene por el lado de los intendentes peronistas de Marcos Juárez, Río Cuarto y del Norte que le reclaman al aspirante a la gobernación del PJ “jugar para ellos”. El llaryorismo respondió que el intendente capitalino “no se peleará con el ‘Gringo’” por el tema de la re-reelección, como anticipó PERFIL CÓRDOBA en notas anteriores.

El radical se metió en la interna PJ y trazó el escenario 2023 para sus pares peronistas con quien tiene muy buen diálogo. “La próxima elección en la provincia es otra cosa”, aseveró Salibi al sostener que se dará a la inversa del ’98 con De la Sota.

“Todos los candidatos de JxC (entre ellos los radicales) están analizando pegar la elección local porque tracciona más”, opinó y acentuó: “El problema que tiene el oficialismo es que estemos todos juntos (por el frente opositor). Los intendentes del PJ están viendo ese escenario. No se arriesgarán en perder su territorio”.

Reunión clave. En medio de este escenario caldeado, intendentes de todas las expresiones políticas afectados por el cepo de norma provincial se reunirán con Decara el miércoles en horas de la tarde en la Defensoría del Pueblo.

El tema central y excluyente para abordar es la iniciativa de ordenanza que aplicó el intendente Azar en Tanti. Un boina blanca que ya comprometió su participación le dijo a este medio que entre los anotados hay más peronistas que radicales.

El análisis de la ordenanza en detalle, sumado a los posibles efectos de la judicialización, serán materia de la conversación con Decara, autor intelectual del proyecto. En este plano, otro radical advirtió de la “incongruencia” de los peronistas. Por un lado, los ediles de HxC de Tanti irán a la justicia, mientras que los jefes comunales del mismo palo buscan subirse al barco del “Modelo Tanti”. Este punto también será motivo de la charla.

Si la ordenanza se cae por “inconstitucional”, un intendente peronista bajo la órbita del Panal indicó otro camino a seguir, que corre en paralelo a un planteo judicial de rechazar la retroactividad de la ley 10.406, aunque no hay certezas que prospere.

El peronista más cerca del poder schiarettista consideró como vía más potable “la jugada de Delarrossa”, es decir “ir como primer concejal y poner a un delfín político, o hasta hijos o esposas” y ser “un virtual intendente”, razonó.