Montagner y otros siete jóvenes empresarios cordobeses se capacitarán en Japón

Viajarán a un mundo nuevo, algunos dicen futurista. Allí se capacitarán en mejores prácticas y herramientas para las empresas. Sobre 25 plazas destinadas a Latinoamérica, Córdoba se quedó con ocho. Entre los que viajarán estará a joven empresaria Madelaine Montagner de Villa María.

“Parece que voy a Japón, hasta que no tenga los pasajes no lo creo”, responde eufórica la representante de Industrias Cormetal el llamado de Perfil Córdoba. Por quince días estará en la isla de oriente yendo a clases por dos semanas.

La Agencia Competitividad Córdoba (AC) encabezada por Fernando Sibilla logró que The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) de Japón, incluya en programas de capacitación a empresarios cordobeses con el fin de capacitarlos en programas que impacten en la competitividad de Córdoba.

Esta edición contempla 25 plazas para toda Latinoamérica, lo que da relevancia al hecho de que ocho de esos lugares hayan sido ocupados por representantes cordobeses. Sibilla destacó que “estas ocho empresas cordobesas que viajen a Japón, les permitirá conocer una de las culturas más importantes del mundo en materia de productividad, transformación organizacional y gestión del conocimiento”.

“Es un programa de liderazgo revitalización para empresas latinoamericanas. Vamos a cursar todos los días por seis horas. Estaremos en Osaka, esperemos que tengamos un momento para ir a Tokio”, comento Montagner.

Ella, en lo personal, asegura que lo considera como una manera para actualizarse y encontrar nuevas herramientas que le ayuden a su empresa a “seguir vigente. Es como que aún no entro en razón, es una locura. Siempre me interesó ir a Japón como destino. Veía la posibilidad como lejana y me postulé. Soy afortunada”, resaltó.

El curriculum que muestra Madelaine es envidiable, sobre todo por su corta edad: es Contadora Pública, Licenciada en Administración, cuenta con un MBA y está cursando una maestría en explotación de datos e inteligencia de negocios. Todo eso no le impide atender las obligaciones dentro de la empresa familiar, una de las más importantes de Villa María y la región.

Industrias Comertal está radicada en Villa María, con tres plantas industriales y se dedican a fabricación de semirremolques y acoplados. Cuentan con otras firmas ubicadas en San Luis y Córdoba Capital. “En algún momento exportábamos a Estados Unidos, Bolivia y Paraguay, mucho Mercosur. Ahora básicamente está muy complicado exportar”, explica sobre la coyuntura actual. Al mismo tiempo, destaca que ve a esta beca como una oportunidad de “aprender de las principales empresas del mundo para que podamos incorporar tecnologías y disciplinas”.

Periodista: Me imagino, a la vuelta del curso, las charlas sobre el futuro de Cormetal con Montagner papá

Madelaine Montagner: Y… esas charlas sobre el futuro la tenemos siempre, serán más intensas supongo. Hoy no la estamos pasando bien los industriales. Nosotros estamos complicados por la situación coyuntural. La actividad está básicamente frenada, sin créditos. Estamos revisando costos a más no poder y estar preparados para cuando esto reactive. Nosotros estamos muy ligados a la actividad agropecuaria y minería, las expectativas son muy buenas, pero vamos a estar complicados hasta abril por lo menos.

Desde Córdoba a Japón

El programa al que acceden los empresarios es cofinanciado por AOTS, la Agencia de Competitividad y los propios becarios.

Los ochos seleccionados que viajarán son: Juan Paul Scavolini, de Map S.A.; Mauricio Giletta, de Akron S.A; Peter Arnoletto, de Cheapsun; Madelaine Montagner, de Industrias Cormetal S.A.; Fernando Ascanelli, de Ascanelli S.A.; Martín González, del Centro Tecnológico Agropecuario S.A.; Jose Rolón Bustos, de Centro Corrugador; y Pedro Álvarez, de Chammas SRL.

El LAOR tiene por objetivo comprender las actitudes de los líderes que promueven la revitalización organizacional. Conocer ejemplos de empresas japonesas que han logrado penetrar la filosofía de gestión e implementar iniciativas de desarrollo organizacional. Permitir a los participantes reconocer su propio papel de liderazgo en la revitalización de sus organizaciones, mejorar la productividad y desarrollar planes de acción específicos.

Se extenderá por dos semanas, desde el 21 de febrero al 5 de marzo, y tendrá lugar en el AOTS Kansai Kenshu Center (KKC) de Osaka, Japón.