Muerte digna: el municipio apeló el fallo del paciente del Hospital de Urgencias

La Municipalidad de Córdoba apeló el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de 2da Nonimación de la ciudad de Córdoba, que por mayoría, había hecho lugar a la acción de amparo interpuesta por los familiares de J.S. un paciente de 64 años que se encuentra internado en estado vegetativo desde hace siete meses en el Hospital de Urgencias.

Argumentos

El asesor letrado del municipio, Andrés Varizat, sostuvo que “ese paciente tiene una posibilidad de recuperarse dado el tiempo que lleva de internación” y que “no cumple un estado de irreversibilidad, ni es un cuadro terminal”.

“Hay que aguardar un plazo de 12 meses, pudiendo tomar de 12 a 18 meses para alcanzar ese máximo potencial de una posible recuperación”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“La conclusión que nos dan el equipo médico es que ese tipo de traumatismo si se le da una hidratación y una alimentación, y se aguarda ese plazo tiene chances ciertas de una recuperación”, explicó el funcionario.

“Es decir que en algún momento el paciente se despierta, recupera algunas funciones que puede ser con distinto alcance. Me aclararon que no es algo matemático. Lo avalan con antecedentes y experiencias del propio Hospital de Urgencias”, precisó Varizat.

Además recalcó que “el paciente está internado en sala común y recibe cuidados de enfermería, asistencia y rehabilitación de fisioterapia” y que “respira solo, y no tiene respirador artificial”.

Varizat consideró que “es muy pronto para tomar una decisión” sobre el paciente J.S y que “hay fundamentos para recurrir el fallo”.

Familia

La abogada Diva Ibargüengoytía señaló que “en el expediente aún no está cargada la apelación” por lo que no puede ver aún “los puntos del fallo que han apelado”.

La letrada dijo que la familia está “muy mal”, que “no entiende el porqué, el ensañamiento que tienen contra ellos” .

“En el hospital hay un destrato total, no le dan los partes médicos, no les hablan. Muy decepcionados con el equipo de salud tratante sobre todo por las formas que tienen. No respetan la voluntad de la familia”, aseguró Ibargüengoytía.

“No pudieron presentar un solo estudio que refleje que una persona en la situación de J.S., o sea de 64 años de edad, con un traumatismo como el que tiene y con una broncoaspiración que tuvo más de una hora sin asistencia médica, tirado, tenga alguna posibilidad de sobrevida”, concluyó.

Cómo sigue

Ahora es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que deberá resolver sobre el recurso de apelación presentado por la Municipalidad de Córdoba.