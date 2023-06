Muertes de bebés en el Neonatal: se cumple un año de la fatídica guardia

Ese día se encendieron todas las alarmas en el Hospital Neonatal de Córdoba. Angeline murió a las 16 con apenas seis horas de vida y, un rato más tarde, a las 22.30, falleció Melody. La primera de esas muertes fue denunciada como sospechosa en la Unidad Judicial 4. Ese 6 de junio de 2022 hubo otras dos bebas atacadas, pero sobrevivieron.

A un año del escándalo que conmocionó al país por la sucesión de muertes inexplicables, una madre publicó un video en el que exige justicia por las víctimas. Se trata de Vanessa Cáceres, madre de Francisco, el bebé que falleció el 18 de marzo, la primera muerte sospechosa en el centro de salud provincial.

“Se cumple un año de la fatídica guardia donde fallecieron dos bebés y dos lograron sobrevivir a las descompensaciones en el Hospital Materno Neonatal”, recordó la mamá de Francisco en el video.

Y luego expresó: “Queremos reiterar el pedido de Justicia. Seguiremos luchando para saber la verdad por nuestros bebés, por nuestras familias y para que los responsables sean condenados de la forma que corresponden”.

Fecha clave

A partir de ese 6 de junio de 2022 comenzó la divulgación pública de diferentes casos que provocaron ruido político en el Gobierno provincial por las denuncias contra las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud.

Luego, la cobertura mediática reveló que en total fueron cinco las muertes sospechosas por hiperpotasemia y ocho casos de bebés sobrevivientes a ataques a pinchazos ocurridos entre el 18 de marzo y el 6 de junio. Días más tarde, en el marco de la investigación conducida por el fiscal Raúl Garzón, detuvieron a la enfermera Brenda Agüero.

Hasta esta fecha, la causa tiene 16 imputados, entre los que se encuentran el ex ministro de Salud Diego Cardozo, el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, la ex directora Liliana Asís, la exsubdirectora médica Claudia Ringelheim, el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama, la jefa de Enfermería Alicia Ariza, la ex Jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores y la referente de seguridad del paciente, Adriana Moralez.