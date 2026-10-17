Nace una gestoría histórica que rescata el origen de los pueblos cordobeses

Muchas veces, en los pueblos más pequeños y alejados de la capital, el pasado suele dispersarse en expedientes olvidados, y para los municipios del interior cordobés, acceder a los acervos centrales representa un costo logístico elevado. Frente a esa brecha, los historiadores Carlos Ferreyra y Facundo Seara articularon un modelo que combina el método archivístico con la resolución práctica de las demandas locales.

El proyecto nació para solucionar las dificultades administrativas y de traslado que enfrentan las comunas al buscar documentación en la capital. “Nosotros recuperamos la documentación que haya sobre ese pueblo en los archivos de Córdoba, la escaneamos, digitalizamos e indexamos. Ya llevamos 30 archivos digitales hechos y 16 pueblos a los que les encontramos la fecha de fundación”, explica Ferreyra.

El mecanismo traslada una figura clásica de la tramitación al campo de la investigación, abarcando múltiples repositorios públicos y privados. “Nuestros clientes son municipios y comunas que necesitan reescribir su historia. Nuestro servicio funciona como el del antiguo gestor, pero con un criterio científico y archivístico”, precisa el historiador.

Adaptación territorial y trabajo en equipo.

La diversidad de las localidades exige adecuar la búsqueda según la actividad productiva u origen de cada comunidad. Además, para abordar distintos períodos históricos, la consultora suma especialistas según la necesidad del encargo. “Trabajamos con un historiador colonial, yo me especializo en el siglo 19 y Facundo, en el siglo 20”, concluye el investigador.