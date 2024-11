Naranjitas vs vecinos: un joven denunció que un cuidacoches rayó su auto tras una discusión por el pago del estacionamiento

Un vecino denunció que su auto fue rayado por un naranjita en Nueva Córdoba, tras un desacuerdo por el pago de la tarifa. El incidente ocurrió el pasado sábado 9 de noviembre alrededor de las 23 en Estrada al 50, donde Guillermo Moyano estacionó su vehículo.

Según relató el joven, el naranjita le exigió un pago inmediato, pero hacerlo en dos veces: La primera mitad se entregaba como compromiso que al regresar le pagaba el resto, la propuesta no cayó bien al parecer. “El naranjita es bastante conocido en la cuadra. Cuando no quise pagarle, me empezó a apretar. Me quiere sacar $4.000 y le dije que le pagaba la mitad ahora y la mitad al otro día por la mañana. Ya me había pasado muchas veces que me cobró y después se fue y no cuidó nada”, explicó Moyano.

“Inocentemente, al otro día, salí del edificio y le pagué la parte que faltaba. Cuando fui al auto estaba totalmente marcado. El guardabarros, dos puertas y el baúl. El parabrisas apareció roto también. Me rayó el auto entero. Lo fui a encarar y negó todo. Me dijo que los autos aparecían rayados. El seguro no me cubre, salen muy caros los arreglos”.

El joven expresó su frustración ante la situación y la falta de medidas para controlar a los naranjitas en la zona. “La situación es inaguantable en Nueva Córdoba. Está colmado de naranjitas y no se puede estar tranquilo”, afirmó, destacando que muchos vecinos están obligados a pagar tarifas exorbitantes. “Hay vecinos que están obligados a pagarle a los naranjitas para poder estacionar el auto en la puerta de tu casa. Sino, te destruyen el auto. Son casi $56.000 por semana. No tenemos libertad para dejar el auto en la vía pública”.

Además, Moyano señaló que no llamó a la policía porque no confía en las autoridades para resolver el conflicto. “No cuento con confianza en lo absoluto para llamar a la policía o la guardia urbana. No confío. Me iban a demorar, me iban a pasar los datos y no iba a pasar nada”.

Miedo por justicia por mano propia

La tensión generada por el accionar de los naranjitas en Nueva Córdoba llevó a que algunos vecinos se planteen la posibilidad de organizarse para defenderse por cuenta propia. “Hay un montón de chicos que están creando grupos para poder defenderse de los naranjitas. Algunos plantean hasta ir en grupos a buscarlos cuando sucede algo”, le comentó una vecina de Nueva Córdoba a este medio.

Sin embargo, la posibilidad de que la ciudadanía recurra a la justicia por mano propia plantea un riesgo significativo y una mayor escalada en la violencia. Este tipo de medidas podría derivar en enfrentamientos, poniendo en peligro tanto a los vecinos como a los propios naranjitas.

Peleas entre los naranjitas

Vecinos de Nueva Córdoba también denunciaron frecuentes enfrentamientos entre los propios naranjitas, lo que suma tensión a la convivencia en el barrio. Según testimonios, estas peleas suelen darse por el control de las cuadras o por conflictos internos relacionados con las “prácticas” de cada uno.

“En mi cuadra hay varios naranjitas y se viven agarrando a las piñas entre ellos. Es una cosa completamente normal ya”, relató Bernardo, un vecino de la zona. Por su parte, Brisa, otra residente, agregó: “Siempre los veo peleando y gritándose entre ellos”.

Además, algunos vecinos señalaron que ciertos cuidacoches “mandan al frente” a sus compañeros, exponiendo prácticas cuestionables a la hora de cuidar los vehículos.