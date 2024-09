Natalia de la Sota: “En Córdoba no debemos perder la esencia justicialista, es nuestra la columna vertebral”

El sábado 15 de septiembre de 2018 fallecía José Manuel de la Sota, cuando el auto en el que viajaba desde Río Cuarto hacia Córdoba se estrelló contra un camión, a la altura de la localidad de Despeñaderos. El siniestro se produjo alrededor de las 20 en el kilómetro 782 de la autopista Brigadier General Bustos, la ruta provincial 36.

El mandatario peronista tenía 68 años. A seis años del trágico suceso, su hija Natalia, diputada de Hacemos Coalición Federal, sostiene que el justicialismo “no debe perder su esencia”, en relación al crecimiento que viene experimentando el denominado ‘Partido Cordobés’, del que forman parte dirigentes de otras fuerzas políticas, como el radicalismo y el PRO.

-El lugar elegido para la misa es Villa Angelelli, un barrio-ciudad que inauguró su padre. ¿Qué significa que se realice ahí?

-Se trata de una obra muy emblemática de mi padre. Es un lugar muy simbólico y fue una obra muy querida por mi viejo y lo representa cabalmente. Esa ciudad-barrio, bien al sur de la ciudad, donde muchas familias de Córdoba pudieron salir del lado del río y tener una casa digna representa lo que De la Sota fue para Córdoba.

-¿Se corrió un poco el rumbo respecto a lo que proponía su padre, particularmente con las gestiones que vinieron luego en Córdoba?

-Hubo distintos estilos. El estilo de De la Sota fue muy marcado y con una mirada muy justicialista, pero creo que hay mucho por recuperar y mucho por hacer. Vamos a ver ahora con Martín (Llaryora), que está arrancando su gobierno y creo que tiene muchas posibilidades de hacer grandes gobiernos también.

-¿Su relación con Schiaretti está distante? ¿Va a asistir a la misa?

-Quienes han cursado las invitaciones son las agrupaciones políticas y sociales que organizan la misa, donde yo soy una invitada más. Y la verdad es hace tiempo que con el exgobernador no hablamos. Él está muy corrido de la vida pública, aunque ahora está reapareciendo, pero hace mucho que no hablo con él.

-Pensando en 2025 ¿cree que con la nueva dinámica del gobierno de Córdoba, puede ser contraproducente para el partido que, por ejemplo, la vicegobernadora Myrian Prunotto sea candidata a gobernadora?

-Tengo un gran orgullo de ser justicialista, creo que hay muchos justicialistas en Córdoba que sienten lo mismo y a mí me gustaría que mantengamos esa esencia, con una columna vertebral bien justicialista, de eso que fue Unión por Córdoba y hoy es Hacemos por Córdoba. Me gustaría mantener esa esencia y creo que de alguna manera hay algunos que pretenden esconder o mostrar otras cosas que no tienen que ver con el PJ. Yo soy una defensora del justicialismo, por cómo me he formado y lo que pienso, y sí estoy de acuerdo en que hay que aggiornar al justicialismo, necesita volver a representar, volver a ofrecer respuestas y tener en claro cuál es la oferta que le va a dar a la sociedad. Hay que aggiornar las ideas, el concepto de justicia social, que no es el mismo que el de 1945, el sujeto político como trabajador no es actualmente el que fue en su momento. Hay que renovar, rediscutir y repensar todo esto pero sin perder la esencia de que la justicia social es la bandera del justicialismo y la promoción de los sectores más postergados es el objetivo de este espacio.

-¿Qué haya radicales y miembros de otros partidos dentro de la estructura del justicialismo, puede ir en contra de esto que está proponiendo?

-Todos los dirigentes que quieran sumarse, está bien que lo hagan. De hecho, en 1999 mi padre formó una fuerza más grande para ganar una elección, por lo cual eso no me asusta. Pero lo creo que no hay que perder la esencia justicialista, es importante y lo remarco. Sé que hoy es difícil porque ha pasado mucha agua bajo el puente y hubieron muchas cosas contra el justicialismo, desde el momento en el que escuchamos al Presidente decir que la justicia social es una aberración, una entiende que hay una ola que quiere desprestigiar o que realmente no se siente representada por estas ideas o principios justicialistas. Pero también creo que hay que hacer una profundísima autocrítica porque por algo la sociedad no se siente tan representada o identificada con lo que el justicialismo plantea. De todas maneras creo que acá en Córdoba no hay que perder la esencia justicialista, eso es lo más importante.