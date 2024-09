"El Cheto" Caliva tras las supuestas estafas inmobiliarias: "Se hizo como una rescisión de contrato, se va a pagar el dinero aportado"

El empresario y cuartetero Maximiliano "El Cheto" Caliva fue liberado tras haber estado detenido en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y estafas relacionadas con la venta de casas prefabricadas.

La fiscal de instrucción subrogante, Daniela Maluf, ordenó su liberación mientras sigue bajo investigación por incumplimientos en la entrega de viviendas, vinculados a sus empresas White House SRL y La Esperanza Viviendas Americanas SRL.

Tras acordar pagos a los damnificados, recuperó la libertad Maximiliano “El Cheto” Caliva

Pedro Despouy, abogado defensor de Caliva, confirmó que el empresario colaboró con la Fiscalía y que se llegó a un acuerdo económico con los denunciantes para resolver las diferencias. "Eran diferencias contractuales, diferencias de criterio. Esas diferencias se dieron por puntos que en algunos casos pueden haber tenido razón los clientes y en otros la empresa", indicó Caliva.

El acuerdo, según se conoció, contempla el reconocimiento del 100% del dinero entregado por los compradores, ajustado según la tasa del Tribunal Superior de Justicia y un monto adicional por daño moral.

En sus declaraciones posteriores a la liberación, Caliva compartió su visión sobre lo vivido. "Fue una sorpresa para mí. Una experiencia quizás negativa, muy impactante, pero después me llevé un aprendizaje que creo que no me lo hubiera llevado de otra manera", expresó en diálogo con ElDoce.tv.

Choque y caos en la Chacabuco: al conductor le habían sugerido que no manejara

Además, sostuvo que, aunque no puede dar detalles específicos debido a la investigación en curso, quedó satisfecho con la rapidez con la que se resolvieron los temas.

Una empresa de muchos años

Caliva, quien fundó su primera empresa a los 20 años, defendió la trayectoria de sus compañías y destacó que, en 25 años de operación, solo tuvieron conflictos con estos 16 clientes, los cuales fueron resueltos de manera adecuada. "Lo que se hizo fue como una rescisión de contrato, en el cual se devuelve el monto que la persona pagó y nada más".

Con respecto a la acción judicial que llevó a su detención, afirmó: "Se tomó la decisión que se tenía que tomar en el momento, por algo se habrá tomado. No puedo juzgar eso. Desde el día uno pusimos todo a disposición de la justicia".