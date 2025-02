“Nos trataron como delincuentes”: el calvario de dos cordobeses en México

Dos cordobeses tenían la idea de disfrutar sus vacaciones en México antes de la llegada de un nuevo integrante a la familia, pero lo que parecía un viaje de placer se transformó en una verdadera pesadilla.

Francisco y Flavia, oriundos de Leones y residentes en Córdoba Capital, aterrizaron en el aeropuerto de Cancún el 8 de febrero a las 18:30 (hora de México) tras viajar en la aerolínea LATAM con escala en Lima. Sin embargo, al llegar a Migraciones, fueron retenidos, interrogados y finalmente deportados sin recibir explicaciones claras.

El viaje incluía estadías en Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres, con reservas confirmadas y pagos ya concretados. “Nos pidieron el pasaporte de los dos, (la oficial) nos dijo qué día nos volvemos, le mostramos el pasaje (…) Nos dice los hoteles, le mostramos. (…) Me pregunta si teníamos dinero, cuánto dinero, le dijimos que teníamos 2.000 dólares y 3 tarjetas de crédito con un monto de 1.500 dólares cada tarjeta”, relató Francisco.

A pesar de contar con la documentación requerida, una oficial de Migraciones les informó que no podían ingresar con reservas de hotel sin haberlas pagado completamente. “Me dijo: el hotel en el que tienen la reserva, tienen que comprarlo. No pueden entrar con reserva”, explicó. Ante la falta de conexión a internet y la imposibilidad de realizar el pago en línea, la pareja fue trasladada a una sala de interrogatorios.

“Nos secuestraron los celulares y el pasaporte”, continuó Francisco. Allí, fueron sometidos a un interrogatorio en el que les preguntaron sobre su profesión, ingresos y lugar de residencia. Luego de este procedimiento, la oficial les comunicó que no podrían ingresar a México. “Me dijo que se me dio la oportunidad y que no iba a poder entrar a México. Me quedé helado. No entendía nada”, agregó.

Momentos de tensión

La tensión creció cuando Francisco intentó explicarse y recibió una respuesta hostil. “Le dije que no estábamos haciendo nada ilegal y me dijeron que me callara la boca o llamaban a Interpol”, denunció. En ese momento, el miedo y la frustración se apoderaron de él. “Me largué a llorar de la angustia y se burlaban todos los policías. Era toda una situación horrible”, recordó.

Flavia, que está embarazada de 21 semanas, fue sometida al mismo procedimiento. “No quería que Flavia se pusiera nerviosa por el embarazo”, explicó Francisco. Cuando la separaron para interrogarla, le dieron apenas cinco segundos para hacer una llamada y avisar que los deportaban.

La pareja fue trasladada a una sala cerrada con llaves y trabas, donde pasaron algunas horas sin recibir explicaciones por parte de las autoridades. “Nos metieron ahí adentro y nos encerraron. Nunca me dieron una explicación. Mientras más les hablaba, más violentos se ponían”, señaló.

El espacio estaba ocupado por ciudadanos de distintas nacionalidades, algunos de los cuales llevaban hasta 24 horas retenidos. “Había un cubano que estaba desde hacía un día ahí. A otros los mandaban a un calabozo y los dejaban ahí hasta que se tranquilizaban”, describió.

Las condiciones eran precarias. “Era una cárcel. Había colchonetas para tirar en el piso y nos daban un papel aluminio para taparnos. No nos daban ni agua ni comida”, detalló Francisco. Recién cuando pidió algo para su pareja, le entregaron “un sándwich con una gaseosa”.

Finalmente, la pareja fue escoltada hasta un vuelo de regreso a Lima, donde hicieron una escala de 16 horas antes de volver a Argentina. Durante todo el proceso, no les devolvieron los pasaportes hasta aterrizar en Córdoba y debieron costear los pasajes desde Perú. “Teníamos mucha vergüenza de ir como delincuentes en el aeropuerto”, concluyó Francisco.

El caso generó un revuelo en redes y abrió una polémica sobre algunos procedimientos que se realizan en México, en un contexto donde numerosos turistas han denunciado que vivieron situaciones similares. La pareja realizó las denuncias correspondientes en la Embajada y en el Instituto Nacional de Migraciones.