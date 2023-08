“Nosotros somos los responsables políticos de lo que está pasando”, dijo Raúl Castells y lo denunciaron

El líder de los piqueteros, Raúl Castells, afirmó ser el individuo responsable de los saqueos producidos en los últimos días en distintas provincias de la Argentina. “Yo soy el responsable político, yo asumo la responsabilidad de la situación, pero no quiero decir más que eso”, expresó el dirigente social en diálogo con el canal de noticias TN.

Ayer, el dirigente social, durante un programa de televisión, reconoció haber incitado los robos y los hechos de violencia contra comercios y supermercados que se registraron en los distintos puntos del país.

Asimismo, hoy durante una entrevista televisiva declaró, “me comprometo con los comerciantes a reponer lo que le saquearon”, a su vez que dio dos veces su teléfono celular al aire para que se comuniquen los comerciantes damnificados. “Que tengan paciencia, si no pueden entrar con llamado, dejen mensaje, el que quiera comunicarse encararemos un diálogo como la gente”, prometió.

En esa misma línea, también apuntó, según él, hacia los verdaderos responsables de los saqueos. “Esta responsabilidad es del Gobierno y de los que hicieron el golpe económico del lunes 14", expresó Raúl Castells.

Luego de haber confesado en vivo, al dirigente piquetero le repreguntaron si desde su espacio estaban promoviendo los intentos de saqueos y contestó: “Sí, hombre”. “El Gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores escolares y comunitarios desde hace 3 meses”, justificó y amenazó al Poder Ejecutivo Nacional: “les avisamos a los funcionarios que no sean tontos, que no tiren la soga así, entreguen los alimentos y esto se soluciona en 24 horas. Si no lo solucionan van a ver de nuevo lo del '89, lo del 2001, y lo del 2013”.

La denuncia de Republicanos Unidos

El partido Republicanos Unidos denunció a Raúl Castells por instigación a cometer robos. Los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, en colaboración con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza, presentaron un documento legal que plantea la posibilidad de que Castells haya violado el Artículo 209 del Código Penal.

Además, en el documento se invita a investigar qué otras personas participaron de la acción realizada. “Cabe destacar que, de comprobarse el delito, las penas de prisión van de entre dos a seis años según la gravedad del mismo. La denuncia fue sorteada y asignada al Juzgado Criminal y Correccional Nro 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas”.

Investigan a Castells en Córdoba

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF) confirmaron que están analizando elementos para imputar a Raúl Castells. Al tiempo que analizan si hay conexiones entre la organización que lidera el piquetero con los hechos desarrollados en Córdoba.

El fiscal Ernesto de Aragón recibió órdenes de superiores para que avance contra el líder piquetero. “Puedo confirmar que se han labrado actuaciones y se está recabando información sobre lo declarado para analizar”, precisó el funcionario judicial a El Doce y aseguró que también hizo consultas con una fiscalía de Mendoza.