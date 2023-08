Córdoba: duermen en sus comercios por miedo a los saqueos

Algunos comerciantes de distintos sectores de la ciudad de Córdoba duermen en sus comercios por temor a los saqueos después de conocerse los ataques vandálicos ocurridos el martes en Río Cuarto y la capital cordobesa.

René, dueño de un almacén en barrio Santa Isabel II Sección, contó a Mitre Córdoba que tomó “la decisión de pasar la primera noche en el local hasta que se solucione todo esto”.

Reportaron un solo ataque durante la madrugada en Córdoba

“Por precaución no me quedó otra que arrancar a dormir en el local”, agregó en declaraciones a la emisora cordobesa.

Además dijo sentir “angustia, bronca, impotencia” por “el daño más que todo” ya que “genera un gasto que después es muy difícil de afrontar”.

Crisis

“Hoy en día está todo carísimo. Nosotros tratamos de lucharla día a día. Es una locura lo que se vive, la remarcación de precios, el faltante de mercaderías. Tengo 41 años. Me angustia mucho”, aseguró René.

El plan de la provincia de Córdoba para enfrentar esta ola de saqueos y ataques

“Cambió mucho el tema de la compra. Ya no es un cuarto de criollo, medio de criollo. Es ´dame dos criollitos, un bollito de pan. Cortame dos fetas de fiambre, dos fetas de queso, un saquito de té, un saquito de café´. He vuelto a fraccionar las cosas. Angustia muchísimo”, añadió a la emisora cordobesa.

“Apostamos siempre al trabajo genuino. Estamos todo el día en el almacén”, señaló el comerciante que hace más de 10 años tiene el almacén en la zona.

Carnicería

Cristian, dueño de una carnicería instalada desde hace tres meses en avenida Donato Álvarez de barrio Argüello, relató que todo está “bastante complicado” y “con mucha incertidumbre de qué va a pasar con todo esto”.

También manifestó sentir “bronca” por quienes “hacen daños a las demás personas laburantes”.

Recuerdo

En otra parte de su relato, el dueño del establecimiento recordó los saqueos de 2013: “Lo que pasa que en el año ese del saqueo yo lo viví como empleado. También estuve en la zona cuidando mi fuente de trabajo. Ahí vimos todo lo que pasaba, los robos, los daños”.

Al ser consultado sobre el consumo de sus clientes, el hombre contestó: “En el rubro carnicería hoy en día es buscar cortes que rindan y baratos. Mucho bife de hígado, alitas de pollo. Ahora es por la plata que llevan en el bolsillo”.

Sobre el temor a ataques vandálicos el comerciante fue contundente: “Uno siempre está con la incertidumbre. Ante la duda hay que prevenir, hay que buscar la manera de cuidarse”.