“Nunca hubo pacto con Milei y Mogetta no es schiarettista”

“El ‘schiarettista’ Franco Mogetta deja el cargo de Secretario de Transporte de la Nación porque Milei le está cobrando una factura a Schiaretti”. La lectura que hicieron algunos medios el jueves al mediodía, cuando se conoció la salida del funcionario del gobierno libertario, fue lineal: los diputados que responden a Schiaretti en el Congreso aprobaron la creación de una comisión para investigar al Presidente por el caso $Libra y el jefe de Estado decidió prescindir de uno “de los hombres” de Schiaretti que habían desembarcado en el gobierno de La Libertad Avanza.

“No, nada que ver”, dijo tajante uno de los dirigentes más cercanos a Schiaretti. “Primero, nunca hubo acuerdo con Milei cuando algunos dirigentes de Córdoba fueron al gobierno nacional. Y segundo, Franco no es schiarettista. Sí es cierto que se desempeñó muy bien en el gobierno del Gringo, pero no más que eso. No hay mucho para decir: él se mostró muy cercano al gobierno mientras fue funcionario pero no hay nada para reprocharle”, sostuvo ante la consulta de Perfil Córdoba.

Como se recordará, Mogetta fue Secretario de Trabajo y Relaciones Laborales entre 2015 y 2019 y posteriormente fue designado como Secretario de Transporte de la Provincia, puesto que mantuvo hasta que llegó a Nación.

“Nadie nos consultó si tenía que ir al gobierno de Milei. En el caso de Franco, la llegada al gobierno se produjo por la cercanía de su padre con Guillermo Ferraro”, añadió la fuente. Ferraro ocupó el cargo de ministro de Infraestructura de la Nación y era considerado uno de los funcionarios más cercanos a Milei, pero sorpresivamente en enero del 2024 fue destituido del cargo. A los 69 años, falleció en diciembre del año pasado.

En las antípodas

El dirigente consultado por este medio se encargó de remarcar las profundas diferencias que persisten entre Hacemos (la fuerza que está armando a nivel nacional por Schiaretti) y el gobierno de Milei. “No nos une nada, más bien todo lo contrario. Estamos en las antípodas de lo que pregona y lo que ejecuta Milei”, sostuvo.

Respecto al escenario electoral de cara a octubre, la estrategia no se modifica. “Hablar de candidaturas en este momento es una falta de respeto a la gente”, sostuvo el integrante de la mesa chica de Schiaretti. En cuanto a la situación que vive el peronismo de Córdoba, el mensaje fue claro: “Schiaretti no se va a expresar respecto a las gestiones de Llaryora y Passerini. Pero acompaña, todos estamos en el mismo espacio y somos parte del mismo espacio”.