Oscar Agost Carreño: “Macri es inteligente en no prenderse en la interna chiquita”

-¿Qué opina sobre los fundamentos que brindan quienes lo quieren apartar de la presidencia del partido?

-Estoy en el cargo desde el 10 de diciembre, por lo que se están dando cuenta tarde de que habría algunos reproches. Lo que veo es que hay internas políticas en el distrito la provincia de Buenos Aires y aprovechan el ruido para plantear esto y lo hacen. Soher El Sukaría y el G25, que es la gente que responde a (Guillermo) Dietrich, se unieron hace unos meses para pedir la intervención del partido cuando yo me integré al bloque de Hacemos Coalición Federal en Diputados. En ese momento, el partido lo conducía (Patricia) Bullrich y el Consejo Nacional perdió, votó en contra de la intervención, los patricistas, los macristas y los horacistas, todos en contra salvo tres: Ritondo, Dietrich y Angelini, que en aquel momento era macrista y ahora es patricista.

-Entones, ¿cuál es el objetivo de este pedido?

-En realidad, Soher buscando la presidencia del partido que no le regaló Buenos Aires y que ella no ganó en las urnas. Ella es la vice del partido y sigue insistiendo que yo me aparte por cualquier motivo. Fue buscando excusas y una de las que encontró es que había alguna irregularidad para pedir la intervención. Se juntó con la gente del G25 y empezó a trabar a la Comisión Revisora de Cuentas, para que dictaminara sobre el balance del 2023 y después no querían convocar la asamblea, que por ley tiene que aprobar el balance. O sea, ellos buscaban que presentemos tarde, o directamente no presentemos el balance para que haya un motivo jurídico para llevar a Buenos Aires el pedido de que no se presentó el balance y así intervenir el partido.



-¿Y ustedes que hicieron?

-Convocamos a todos los asambleístas y les ganamos 21 a 8, pese a que quisieron hacer un cuarto intermedio.

-¿Qué rol juega Mauricio Macri?

-Macri no avala intervenir Córdoba, porque el partido está ordenado y tiene vida partidaria, tenemos los papeles ordenados.

-¿Le consta que Macri no quiere intervenir el PRO Córdoba?

-Hablé con él en Rosario, tuvimos una muy buena conversación antes de que asumiera la presidencia y después que lo hizo hablé con su equipo y las autoridades del partido y no me manifiestan su interés en intervenir. Ahora, cada vez que Soher le acusa algo, me llama y me pregunta, pero queda ahí. Si quieren intervenir Córdoba lo hacen y listo, pero no hay ningún interés. No veo motivo jurídico ni político para hacerlo.

-El planteo es que es reprochable que usted esté en el bloque de Hacemos Coalición Federal

-A ver: Macri decidió que Luis Juez fuera el presidente del bloque del PRO en el Senado, cuando es de otro partido en mi provincia y era su archienemigo en las elecciones del 2021 y 2023. Bullrich, que es la presidenta de la Asamblea, prefirió irse al gobierno de La Libertad Avanza y eso fue permitido por las actuales autoridades, lo que demuestra que se busca una “pureza racial” respecto de mi persona que no se le exige a nadie. Pero a eso agrego que El Sukaría acordó con Martín Llaryora nombrar a su apoderado personal, que es Diego Puente, director en la Provincia. Me acusan a mí de relaciones con el peronismo que no tengo.

-¿No tiene relación con Llaryora?

-Nunca me senté a tomar un café o fui a la oficina de Llaryora, ni a la de Daniel Passerini, no hice ningún acuerdo, nadie de mi equipo está contratado por la Provincia y sí es cierto que estoy en un bloque donde participa el peronismo de Córdoba pero que se conformó originariamente por Juntos por el Cambio: Pichetto, excandidato a vice de Macri; los diputados de Rogelio Frigerio y Nacho Torres, los únicos que ganaron elecciones el año pasado en mi partido; Nicolás Massot, el tercer candidato en la lista de Bullrich; Monzó y Stolbizer, que entraron hace tres años; los socialistas de Santa Fe; estaba la Coalición Cívica hasta que se fueron, y es verdad que se acoplaron los cordobeses y el Flaco Randazzo, pero cuando yo me sumé no estaban los cordobeses, por lo que hay una persecución hacia mi persona que no viene ni de Macri ni de Bullrich.



-¿Y en Córdoba cómo es la situación?

-En la Legislatura el bloque del PRO no ha acompañado varias iniciativas del gobierno, pero sucede todo lo contrario en el Concejo Deliberante, donde no se logró la unidad: hay tres bloques y no han mantenido la unidad por lo que está claro que no se defiende bien al PRO en temas claves.



-¿Cómo sigue esta situación?

-Confío en los abogados que forman el Tribunal de Disciplina del partido, es un órgano independiente. El Tribunal tiene cientos de denuncias por la situación que atraviesa el partido, pero a mí me tiene sin cuidado, yo me defenderé llegado el momento, existe una Asamblea y todo ese proceso se hará si corresponde. Lo que creo que tiene que pasar es que los que me acusan tienen que poner esta energía en recuperar el partido que estábamos construyendo, en engrandecerlo, en no perder más dirigentes en la territorialidad. Soher le armaba fichas de afiliación a La Libertad Avanza hasta hace poco para ‘manguearle’ al gobierno la Anses y el Pami. Esa energía que pone para ayudar a otros partidos o para que se vayan dirigentes y ella ascender personalmente en ese espacio, lo tiene que poner en seguir construyendo, en que el cordobesismo no nos coma más gente por izquierda y LLA por derecha. Está siendo muy responsable Macri es inteligente en no prenderse en la interna chiquita, en tratar de construir algo más grande o que no se nos achique el PRO que ya tenemos. Hay que ir a lo grande, a lo positivo. El partido en Córdoba tiene más de 18.000 afiliados, más que en CABA. Estamos tratando de discutir, en medio de estas bajezas de las denuncias, una identidad nueva después de perder con Milei y que se rompió Juntos. La energía la ponés en las internas o en construir un partido más grande. Cada uno decide.

“El PRO está paralizado”

El jueves pasado, un grupo de intendentes y dirigentes del PRO de Córdoba solicitaron al Tribunal de Conducta de ese partido la “máxima sanción y destitución” de Oscar Agost Carreño como presidente de la Junta Ejecutiva Provincial y como integrante del espacio político hasta tanto se desarrolle la investigación solicitada. Los dirigentes que realizaron el planteo fundamentaron que hay hechos objetivos y públicos para reclamar el apartamiento del actual presidente del partido.

“Abandonó el bloque del PRO en la Cámara de Diputados habiendo asumido por una alianza y habiendo integrado oportunamente una lista en la alianza Juntos por el Cambio”, dice la nota. Y añade: “El PRO está paralizado, no funciona ningún órgano partidario y no hay discusión interna”. La concejala Soher El Sukaría sostuvo que “Agost Carreño no contiene desde la estructura del partido a los dirigentes. No hay coherencia política ni estrategia coordinada entre los intendentes, los legisladores provinciales y los concejales”.